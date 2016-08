D’une campagne électorale permanente…

Ceux qui croyaient que la politique politicienne allait être reléguée au second plan après les législatives de décembre 2014 pour laisser enfin la place à une atmosphère plus apaisée et sereine permettant la réalisation du programme gouvernemental se sont lourdement trompés. D'ailleurs, dès le lendemain de l'installation du nouveau pouvoir, le leader de l'Opposition voyait déjà « les élections générales avant la fin de 2015 » et commençait alors à préparer sa liste de candidats. Aujourd'hui, selon toute vraisemblance, les tractations vont bon train dans les coulisses et les débats sur le budget 2016/17 ont mis en exergue la tendance qui se dessine déjà sur l'échiquier. La décision de Paul Bérenger de changer son fusil d'épaule cette année pour qualifier le budget « d'intéressant » de même que son discours inhabituellement court sur le budget ne sont pas anodins. Pourtant, c'est au leader de l'Opposition – qui est d'abord et surtout une fonction constitutionnelle – qu'il incombe de mettre à l'épreuve le pouvoir du jour, faire la lumière sur les manquements relevés afin que le tir soit rectifié, ce dans l'intérêt fondamental de la population. C'est effectivement dans l'intérêt populaire que Paul Bérenger avait dû rendre son tablier en tant que leader de l'Opposition en 2014 lorsqu'il pactisait avec le gouvernement de Navin Ramgoolam qui avait choisi de fermer le Parlement durant 9 mois. Ce dernier, en tant que PM, avait alors juré que le nouveau leader de l'Opposition, Pravind Jugnauth, ne poserait ne serait-ce qu'une seule PNQ lors de son mandat. Le Parlement fit l’objet d’une dissolution quelques jours plus tard et le peuple appelé aux urnes.

Il n'est un secret pour personne que les critiques du MMM contre le gouvernement, particulièrement à l'encontre du MSM, deviennent ces jours-ci de moins en moins virulentes. Cependant, bien que ce parti et ses deux partenaires détiennent une majorité confortable à l'Assemblée nationale, il n'est, semble-t-il, pas resté indifférent à la stratégie coutumière de Paul Bérenger ; ses principaux leaders ayant manifestement mis beaucoup d'eau dans leur vin à l'égard de ce dernier. Même le PM avait débuté son intervention sur le budget en lançant des compliments envers le leader de l'Opposition, sous les applaudissements nourris de la majorité gouvernementale. Ce qui n'a manifestement pas été au goût du PMSD et du ML qui avaient préféré boycotter le discours de Paul Bérenger, ce bien que Xavier-Luc Duval dit avoir eu confirmation du leader du MSM qu'il n'y a pas de koz-koze entre ce parti et le MMM.

Pourtant, le gouvernement n'est même pas parvenu à mi-mandat et des grands chantiers l'attendent au tournant. Déjà le mégaprojet de Heritage City, si essentiel pour la décongestion de la capitale, est tombé à l'eau et que l'Economic Mission Statement, présenté en août 2015, a du mal à prendre son envol. En effet, un des engagements phares de ce programme concerne la création de 100,000 emplois à l'horizon de 2019. Or, l'on se demande comment un tel objectif pourrait être atteint alors que le taux d'investissements privé est en chute libre et que celui de la croissance est estimé à 4,1% l'an prochain. D'autre part, l'on s'interroge à propos de la pertinence de la relance du métro léger – projet qui coûterait des dizaines de milliards de roupies – dans le cadre de la réalisation du programme de décongestion routière qui, de surcroît, nécessiterait un investissement de l'ordre de Rs 15 milliards et comprenant, entre autres, la construction d'une route reliant la région de Saint-Patrick à la gare Victoria via St-Jean, Belle-Rose et Coromandel ; d'un échangeur à la M2 à l'entrée du port et des échangeurs dans la région de Phoenix ; la connexion du Ring Road par un tunnel à la M2 jusqu'à l'autoroute du nord. Il y a aussi le gigantesque projet de la modernisation du port et l'augmentation de la capacité du Container Terminal au coût de Rs 28 milliards, entre autres.

Bref, le chantier est énorme. Jusqu'ici, le parti mauve n'a jamais pu présenter un programme économique alternatif ; ses chevaux de bataille que sont la réforme électorale et les Chagos le mettent en déphasage complet avec les aspirations fondamentales de la population dont la préoccupation primordiale demeure l'amélioration de sa qualité de vie et de son pouvoir d'achat. Le peuple ne peut être tenu en otage et maintenu dans une atmosphère de campagne électorale permanente par les desiderata démesurés de certains leaders politiques.