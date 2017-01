D’ICI JUIN PROCHAIN : Le Cashless Bus Fare, système bientôt adopté 

Les files d’attentes se verront considérablement réduites à partir de demain. Pour cause, la National Transport Authority (NTA) décentralise ses services vers les trois nouveaux centres de fitness d’Autocheck à Plaine-Lauzan, de SGS à Forest-Side prochainement et d’Eastern Centre à l’Aventure. Par ailleurs, en vue de la mise en application du Plan d’Action de 2017 pour rendre plus efficace l’organisme, un “Cashless Bus Fare” système sera adopté d’ici juin prochain. C’est ce qu’a annoncé, vendredi à la mi-journée, le Dr Koshik Reesaul, Road Commissioner de la NTA, lors d’un point de presse à son bureau.

Le public voyageur aura la possibilité de décider s’il souhaite adopter le nouveau système qui nécessitera une carte ou bien maintenir l’ancien mode de paiement en espèces. Selon le Dr Koshik Reesaul, Road Commissioner, la NTA se penche actuellement dessus et un projet pilote devrait démarrer avant juin prochain. Comme c’est le cas en Europe, il suffira d’introduire la carte pour la valider.

S’agissant de la décentralisation des services, dans un premier temps, les services seront opérationnels à Autocheck à Plaine-Lauzan. D’ici deux semaines, suivront les deux autres centres. “Tous les services y seront disponibles sauf pour l’enregistrement des nouveaux véhicules et la réservation de plaques d’immatriculation.” S’ensuivront l’ouverture de sub-offices de la NTA à Curepipe, à St-Pierre et à la Gare Jan Palach de Curepipe.

Le Road Commissionner a aussi déclaré que parallèlement, des consultants de PriceWaterHouseCoopers mènent une étude sur le système de transport qui prévaut dans le pays.

Se félicitant de l’aménagement des Smart Bus Shelters visibles à Rose-Hill, notamment, le Dr Koshik Reesaul a déclaré que ceux-ci seront connectés à des bornes GPS installées dans des autobus. Une mesure qui permettra aux Mauriciens de s’informer de l’heure réelle des arrivées des autobus.

Évoquant un autre volet qui consiste à afficher des autocollants obligatoires pour les contract buses, dès février prochain, le Road Commissioner a fait valoir que cette mesure s’inscrit dans l’intérêt de ces derniers. “C’est à leur avantage car cela nous permettra d’identifier plus facilement les vans dits marrons.” Et de prévenir que ceux qui sont contre cette mesure auront à faire face à un comité disciplinaire.

Enfin, les inspecteurs de la NTA comptent renforcer leur présence sur les gares routières en vue de s’assurer que les chauffeurs d’autobus respectent les horaires de même que les règlements. 3012 contraventions ont été dressées à travers l’île.