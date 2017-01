D’OCTOBRE À DÉCEMBRE : PSC, 50 000 demandes pour 1 000 postes

Le ministère de l’Éducation confirme son attrait avec 22 126 applications pour 588 vacances à remplir

2 274 candidats pour six postes de Second Secretary aux Affaires étrangères et 170 médecins pour trois postes de Trainee Police Medical Officer

Si besoin est de confirmer l’attrait des Mauriciens pour des embauches dans le secteur public, les derniers chiffres publiés par la Public Service Commission (PSC) pour le dernier trimestre de l’année dernière en font foi. Pour le millier de postes à pourvoir au cours de ces derniers trois mois, la PSC et la Disciplined Forces Service Commission (DFSC) ont accusé réception de quelque 50 000 applications, soit une moyenne générale de 50 demandes pour chaque poste vacant à remplir. Il va de soi que ce rapport entre le nombre de demandes et les recrutements varie de ministère en ministère, ou encore dépend des postes et des Entry Qualifications imposées. Il n’est nullement une surprise d’apprendre que les appels de candidatures lancés par le ministère de l’Éducation restent les plus suivis, soit avec un total de 22 126 demandes pour 588 postes de pédagogues dans le cycle secondaire public. Un autre détail qui n’aura pas échappé à l’attention est que pour six postes de Second Secretary au ministère des Affaires étrangères, le secrétariat de la PSC avait dû parcourir 2 274 formulaires d’application.

Des 588 postes vacants à remplir au cours du dernier trimestre, le ministère de l’Éducation était en quête de 272 Trainee Primary School Educators. Le nombre de postulants établissait un record, soit 10 882, ce qui constitue plus de 200 candidats par poste vacant. Pour les spécialistes de la question, seuls les chiffres de l’actuel exercice de recrutement de Temporary Police Constables pourraient s’approcher de la barre enregistrée pour les instituteurs dans le cycle primaire.

L’autre moitié des postes vacants dans l’éducation concerne le secondaire public avec :

1 423 demandes pour six postes d’enseignant de mathématiques;

1 271 pour 16 postes d’enseignant en comptabilité;

1 108 pour 25 en “Computer Science”;

1 151 pour les 25 enseignants de langue anglaise;

962 pour 11 postes d’enseignant de français;

852 pour les 21 postes en enseignement de l’économie;

712 pour huit postes en sociologie; et

589 pour les 30 vacances en “Travel and Tourism”.

La compétition en vue se faire recruter était également très rude au niveau de l’enseignement des langues orientales, avec 114 candidats qualifiés pour les trois postes en “Arabic”, 190 pour les six postes en “Ismalic Studies”, 89 pour les cinq postes d’enseignants en tamoul, 398 pour les sept en “Hinduism” ou encore 253 pour les six en ourdou. Une centaine de candidats ont montré leur intérêt pour les 11 postes vacants d’enseignant en musique occidentale et orientale, et danse classique.

Les recrutements effectués au nom du ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives attirent également. Pour les trois derniers mois de l’année dernière, la PSC a traité 9 763 candidatures pour 143 postes tombant sous ce ministère. Le gros de ces demandes, soit 8 259, était axé pour les 89 postes de Management Support Officers (Clerks) ou encore 1 278 pour les 26 Office Management Assistants recrutés.

Au ministère de la Santé, pour les 108 fonctionnaires recrutés, dont 61 paramédicaux pour le diabète, 1 390 postulants étaient en lice. Il y avait également 417 candidats pour 17 postes de Specialised Health Care Assistant, ou encore 83 dentistes se battant pour les deux postes disponibles dans le service. Toujours dans le domaine des professionnels de la santé, la situation n’est guère différente avec 170 médecins pour trois postes de Trainee Police Medical Officer.

Les statistiques rendues publiques par la PSC en ce début d’année donnent une indication des attentes des Mauriciens par rapport à l’emploi dans le gouvernement, soit :

5 203 demandes pour remplir 117 postes de sapeurs-pompiers;

2 503 pour un poste de Flight Data Officer à l’aviation civile;

2 309 demandes pour un poste de Cooperative Officer;

1 414 demandes pour un poste de Female Prison Officer;

1 373 demandes pour deux postes d’huissier dans le judiciaire;

1 600 applications pour sept postes d’Aviation Security Officer;

916 pour 12 postes de Family Welfare and Protection Officer.

137 pour des vacances en tant que psychologue.

Au cours du dernier trimestre de l’année dernière, 143 postes dans la fonction publique ont été remplis par promotion, dont 35 Ward Managers (Female) au ministère de la Santé, 20 de Head Office Care Attendant relevant du ministère de la Fonction publique aussi bien que 28 Health Care Assistant au ministère de la Santé sous les Delegated Powers.

De leur côté, 267 membres de la force policière ont été promus, soit 240 au grade de caporal, 21 au rang de Sub-inspector et deux en tant que sergent.

Trois postes n’ont pu être remplis en l’absence de candidats détenant les qualifications requises, même si pour le poste de Manager Broadcast à l’Assemblée nationale, 19 candidatures avaient été reçues par la PSC à cet effet. On notera qu’avec la retransmission en direct des débats à l’Assemblée nationale, deux Operations Officers Broadcast ont été recrutés sur 71 applications, de même que trois Assistant Operations Officers sur 191 demandes.