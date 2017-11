DAMIEN CHAURÉMOOTOO : Devenir Maître kung-fu à l’école de Bruce Lee

Devenir Maître kung-fu : une chose de faite sur sa bucket list. Damien Chaurémootoo a réalisé son rêve d’enfant, le rêve de plusieurs petits garçons. Après presque dix ans d’entraînement intensif et de sacrifices, le disciple direct du grand Maître kung-fu William Cheung est à Maurice pour un séminaire sur les arts martiaux. Un petit bout de Chinatown ramené d’Australie d’où il revient pour des vacances à Curepipe.

Sifu Damien Chaurémootoo. “Damien tout court, c’est mieux”, nous dit-il tout simplement. En écoutant le parcours de ce Maître de Wing Chun Kung-fu, l’on se croirait dans un film de Wong Kar-Wai. Et pourtant, cet originaire de Curepipe, l’aîné d’une fratrie de trois enfants, garde les pieds bien sur terre et surtout les poings bien serrés.

Nous allons à la rencontre de Damien Chaurémootoo, disciple direct du Grand Master William Cheung, lui-même disciple direct du légendaire Ip Man, de bon matin. Loin du cliché hollywoodien du Maître kung-fu stoïque et sévère, Damien Chaurémootoo, sortant de sa gym matinale, a le sourire jusqu’aux oreilles.

“Je suis obligé de m’entraîner tous les matins, c’est presque vital”, nous confie-t-il. “À Melbourne, lorsque je venais d’arriver en Australie, je m’entraînais tous les jours après le boulot. Ce n’était pas évident de gérer le boulot et les entraînements intensifs mais j’adorais ça.”

Inspiré de Jean-Claude Van Damme.

À Maurice depuis quelques jours avec sa petite famille, et ses deux petits garçons – qui commencent déjà à s’entraîner comme papa, “oui surtout avec la musique d’entraînement ! le dernier qui a dix mois, fait même les petits sons qui vont avec les mouvements” – Damien Chaurémootoo ne tient pas en place. Une vraie boule d’énergie. D’un gabarit de grand Maître kung-fu, et d’un sourire attendrissant, ce jeune Mauricien a encaissé coup sur coup pour réaliser son rêve d’enfant.

Ne devient pas Grand Maître qui veut. C’est au terme de longues heures d’entraînement à esquiver les coups, à raffermir ses bras et à viser avec précision que Damien Chaurémootoo a aujourd’hui son nom inscrit sur une plaque dans le temple Shaolin, en Chine, aux côtés des plus grands du kung-fu. “J’ai commencé à l’âge de 8 ans ! Ce sont surtout les films de Jean-Claude Van Damme que mon père ramenait à la maison qui ont attisé en moi cette passion”, raconte-t-il. Assis à la terrasse du domaine des Aubineaux, il nous parle de tout et de rien.

Un art martial pour tous.

Damien Chaurémootoo décide de quitter son île en 2008 pour s’envoler vers l’Australie. “J’étais fasciné par Bruce Lee et je savais que c’était là-bas qu’il fallait partir pour réaliser mon rêve.” Il passe alors presque dix ans à s’entraîner matin, midi et soir, sept jours sur sept. Une histoire digne des grands films de kung-fu. Désormais en charge des headquarters de la Global Traditional Wing Chung Kung Fu Association de Melbourne, il gagne vite la confiance mais surtout l’amitié du Grandmaster William Cheung, disciple direct de l’illustre Ip Man – qui fera d’ailleurs l’objet d’un des plus grands films de kung-fu de tous les temps.

“I worked for this. I earned it, no one can take it back”, avoue-t-il en toute humilité. Dix ans à entraîner les plus grands du kung-fu et du cinéma international. Parmi ses plus belles rencontres : Jean-Claude Van Damme. “C’était vraiment spécial, mais le fait d’avoir rencontré d’autres célébrités avant lui a fait que je l’ai assez bien géré !”, raconte notre interlocuteur, amusé.

En toute zénitude, sifu Damien nous explique son métier mais par-dessus tout… sa passion. “Quand on fait un boulot que l’on aime, on ne se rend pas vraiment compte qu’on travaille.” Ainsi, explique-t-il les mains croisées fermement sur la table, le Wing Chung Kung-fu est un dérivé du kung-fu traditionnel et contrairement aux autres disciplines plus intenses, celui-ci est accessible à tous. “C’est un art martial qui utilise des pressure points et est simple à apprendre. On doit aussi apprendre à utiliser nos 4 weapons : les mains et les pieds”, dit-il.

De 5 à 77 ans, cet art ancestral développé par une femme, soit l’abbesse bouddhiste Ng Mui, convient à tous. Nul besoin d’avoir une excellente condition physique ou une flexibilité de karateka pour s’y essayer. “Les bases du Wing chung kung-fu s’apprennent en une semaine. Cet art peut faire partie de votre vie de tous les jours.”

Jack of All Trades.

Jack, comme le surnomme le Grand Master William Cheung, “paski morisien trase”, un “véritable Jack of all trade !”, rigole-t-il, donne des cours de Wing Chung Kung-fu à près de 1 000 personnes par semaine, tous âges, sexes et professions confondus. “J’entraîne des officiers de l’ordre, des tireurs d’élite mais aussi les petits bouts de chou qui aiment bien se prêter au jeu. C’est toujours un plaisir de voir ces petites têtes s’entraîner avec tant de sérieux. D’autant qu’ils assimilent tout vite”, nous explique Damien Chaurémootoo.

“J’ai entraîné plusieurs personnes âgées ou d’autres qui n’avaient qu’une seule main mais cela ne les a pas empêchés de pratiquer cet art martial”, dit-il. Soit une pratique qui s’aligne à la philosophie du grand Ip Man. “Les gens pratiquent le Wing Chung kung-fu pour se défendre mais aussi pour se déstresser.” Damien Chaurémootoo garde les pieds bien sur terre. “I worked hard for this. I earned this and no one can take it back”, soutient l’instructeur de kung-fu plus que déterminé.

Son souhait le plus cher : donner l’occasion aux petits jeunes de réaliser leurs rêves comme lui, à huit ans, devant les films de Jean-Claude Van Damme. “Je souhaite faire venir des personnalités du monde entier évoluant dans l’univers des arts martiaux à Maurice. Je veux que ces personnes viennent leur parler pour les motiver davantage”. Son message : “Si moi, petit Mauricien, j’ai pu le faire, alors vous aussi vous le pouvez. Work hard for it”.

Des petits prodiges du Wing Chun Kung-fu, il en a identifié quelques-uns. En attendant de découvrir le potentiel des Mauriciens le 9 novembre prochain, sifu Damien continue de s’entraîner au soleil levant, esquissant quelques mouvements rapides et aussi légers qu’une plume. Car comme le disait Bruce Lee, “il n’y a pas de limites. Il y a des niveaux seulement, et tu ne dois pas en rester là, il faut aller au-delà. Si cela doit te tuer, que cela te tue. Un homme doit toujours dépasser son niveau.”