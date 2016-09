DAMIEN ELISA : le solitaire passe en sextet

L’ovni de la musique locale s’embarque dans une nouvelle aventure. En sextet avec des jeunes musiciens de Port-Louis, Damien Elisa offre une ouverture sur son répertoire et donne la chance à ces jeunes de montrer leur savoir-faire. Ils se sont produits pour la première fois dimanche dernier au Kenzi Bar à Flic en Flac.

Que dire sur Damien Elisa qui n’a pas encore été dit, mis à part qu’il manie l’art et la manière de sans cesse se réinventer. Sans doute l’une de ses plus grandes qualités… Il enchaîne les projets aussi souvent qu’il change de sujet lors d’une conversation. Celui qui s’est toujours présenté comme un oiseau solitaire sur les scènes d’ici et d’ailleurs a décidé de se lancer dans l’aventure sextet avec cinq jeunes de Ste-Croix, de Roche Bois et d’autres faubourgs de la capitale. Port-Louis est une ville chère à son cœur, car elle l’a vu grandir et a observé ses premiers pas d’artiste.

Mervyn Padaruth (pianiste), Matthieu Charles (batteur), Evans Maurer (bassiste), Yannick Mamerou (guitariste) et Cledy François (percussionniste) ne sont pas des inconnus pour Damien Elisa. “Je connais leur jeu et leur univers artistique. On s’est côtoyé dans des concerts, des tournées, dans les studios et dans les hôtels.” Ce sont des jeunes qui ont du vécu et une carrière. Certains sont d’abord passés par la case hôtel avant de s’envoler vers des scènes à l’étranger. “J’ai vu leur envie de faire de la musique, leur envie d’avancer. Ce ne sont pas des amateurs”, confie Damien Elisa. Pour ces jeunes, se lancer dans cette aventure créative les change du circuit hôtelier et leur donne l’occasion de se dépasser…

Invitation au voyage.

Avec cette nouvelle formation musicale, Damien Elisa invite au voyage à travers ses différents albums, en revisitant son répertoire de 2001 à 2015. “J’ai pris deux morceaux de tous les projets sur lesquels j’ai travaillé avec des groupes et des musiciens et j’en ai fait une version acoustique, piano et voix uniquement.”

La formation revisite ainsi les morceaux qui ont le plus séduit : Mirella (2001), Canada (2003), Port-Louis (2013) et d’autres titres issus de son projet Piano pieni (2016), financé entièrement par les internautes. Un ensemble de seize compositions revu à la sauce sextet.

Lors des répétitions, qui se tiennent chez Evans Maurer à Ste-Croix, la réputation d’as de la création de Damien Elisa (lauréat de la bourse Visa pour la création, décerné par le gouvernement français en 2013) se confirme. Dans un enchaînement de notes, la fusion s’opère sur un rythme accrocheur propre au style de Damien Elisa, qui se laisse aller au piano… La cohésion est palpable au sein du sextet. Chacun sait quand entrer en jeu, à quel moment s’imposer ou laisser la place à l’improvisation. “Sur mes anciens projets, je ne me suis jamais réellement concentré sur l’harmonie. Avec ce sextet, nous développons de nouvelles techniques”, souligne Damien Elisa.

Créativité et improvisation.

“Damien Elisa nous laisse un espace pour la créativité et on est libre d’improviser. Toujours dans une structure précise, il nous invite à proposer et nous dépasser en tant que musiciens. Chose qui n’est guère possible quand nous jouons dans les hôtels”, confie Matthieu Charles, batteur du groupe. Cet ancien de l’atelier Mo’Zar a traversé les océans avant de revenir à la source.

Cledy François, le percussionniste, n’est pas un novice dans le métier, ayant participé à de nombreux festivals à l’étranger. “C’est une belle aventure, mais également un gros défi car nous ne voulons surtout pas décevoir Damien.”

S’enrichir musicalement est l’une des raisons qui a motivé le pianiste Mervyn Padaruth à se joindre à la bande. Il a travaillé trois ans à Dubaï dans des hôtels et à son tableau de chasse de belles collaborations.

Yannick Mamerou, le guitariste du sextet, n’est pas un anonyme. Il a joué aux côtés des meilleurs, notamment OSB et Zulu. “Je connais Damien Elisa depuis quinze ans et j’ai eu la chance de partager la scène avec lui en quelques occasions. J’ai tout de suite accepté de me joindre à ce projet, qui est une aubaine pour promouvoir la musique.”

Professeur de piano, Evans Maurer s’est transformé en bassiste. “À la base, je suis pianiste, mais je me suis vite adapté comme bassiste.”

Influences et compatibilité.

Damien Elisa monte actuellement un dossier pour une résidence avec ces musiciens en Europe. Notre bête de scène est conscient que collaborer avec les bonnes personnes au bon moment peut enrichir et forger le musicien de demain.

Lorsqu’il évoque ses influences, Damien Elisa cite le séga authentique et engagé de Cassiya, le blues de Glen Terry ou encore le seggae experience de Kaya. “Impossible de ne pas parler de Kaya. Pas la peine d’en dire des tonnes : en studio, c’est la musique qui parlait. Une musique recherchée avec des textes profonds, enveloppés dans des harmonies qui lui ressemblaient et qui valaient la peine d’être jouées et partagées avec le public”. Le style de prédilection de Damien Elisa demeure cependant le jazz, même si l’artiste a fait quelques incursions dans le classique et qu’il a un penchant pour la world music.

Collaborer sur un projet avec d’autres musiciens est une question de compatibilité. “J’ai plusieurs morceaux à mon répertoire que je n’ai jamais joués avec personne, car je n’avais pas encore trouvé de musiciens qui peuvent être à l’aise dans divers styles.”

Le 29 octobre, le sextet sera sur scène au Caudan Waterfront.