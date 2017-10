Dan karay nwar ena bon manze

Je me souviendrai toujours de ce kari poul lakour que j’ai dégusté chez la tante d’une amie. Depuis, j’en ai mangé des kari poul ! Mais celui de la tante de mon amie avait quelque chose, un goût et une saveur exceptionnels. Dans la karay posée sur le feu de la gazinière, le curry mijotait, à feu doux, en laissant échapper des effluves qui annonçaient déjà une belle promesse dans l’assiette. Je pouvais entendre l’ébullition de la sauce et donc deviner ce qui se passait à l’intérieur de cette karay noircie par les flammes. “Mo karay pa sal. Pli li nwar andeor, andan manze pli bon”, m’a dit la dame en voyant mon regard s’attarder sur le récipient.

Au service, j’ai eu le privilège de choisir “mo bout poul”. À table, il y avait des faratas feuilletés “chauds chauds” faits maison, du riz blanc, une salade de concombre, un chatini pomme d’amour et cotomili qui concurrençait un chatini coco kraze lor ros. Le bonheur, il était là.

Et ce kari poul ! Que dire ? Une chair tendre qui avait du goût, pas comme celle insipide du congélateur du supermarché. Je pouvais distinguer chaque épice qui composait cette sauce onctueuse car le masala avait été écrasé sur le ros kari et non passé au blender, où les lames auraient chauffé les ingrédients. La cuisinière n’entendait pas acheter des épices préparées et prêtes à l’emploi. “Kan ou fer tou ar ou lame, ou kari gagn enn lot gou.” Je confirme. J’ai même honoré les os de la poul lakour en les réduisant en miettes.

Notre cuisine

Un legs qui en dit long

Fricassée, rougaille, bouillon, curry, étouffée, chatini, daube : autant de préparations qui enrichissent la cuisine mauricienne. Quand cette cuisine est faite dans le respect de la tradition, elle relève indéniablement de notre patrimoine. La cuisine est un legs qui raconte nos origines, notre histoire parfois triste, tragique ou anecdotique. Il existe sans aucun doute des plats et des recettes inventés dans l’urgence pour pallier l’absence de certains aliments ou pour apaiser la faim quand elle tenaillait le ventre de nos ancêtres. C’est ce qu’on dit à propos du dholl puri.

Cuisine authentique

Toujours au feu de bois

Avez-vous déjà mangé les feuilles tendres (dites cœur) de fandia cuites avec des côtes de mouton ? Ou les feuilles naissantes de la ravenala ? Marie-Michelle Lonflé-Lindor en a non seulement mangé, mais aussi préparé. Avec sa cousine Brigitte, Marie-Michelle Lonflé-Lindor a ouvert une table d’hôte à Midlands. Kot Marie-Michelle, le nom de cette escale, propose une cuisine au feu de bois concoctée de manière traditionnelle. Du gibier de saison en passant par le tang, des légumes préparés à l’ancienne aux desserts composés de papaye, noix de coco ou de patate douce, les deux femmes ne s’éloignent jamais d’une cuisine qui sent bon l’authenticité, toujours grâce au feu de bois.

Pour cette édition spéciale patrimoine, Kot Marie-Michelle nous propose deux recettes faciles à réaliser. Attention, Marie-Michelle Lonflé-Lindor prévient : “Kan mo kwi mo pa mezire, mo fer konfians mo lizie !” Mais pour vous faciliter la tâche, nous allons vous indiquer les mesures.

Je suis

Marie-Michelle Lonflé-Lindor

• J’ai 58 ans et j’habite le village de Midlands. C’est aux côtés de ma grand-mère, Roseda Bontemps, que j’ai appris les recettes que je propose à ma table d’hôte.

• Quand j’étais enfant, j’habitais Olivia. Nous allions faire la lessive à la rivière Pasaz lasapel ou celle de Montagne Bambous. Et pendant que nous lavions nos vêtements, nous en profitions pour pêcher des chevrettes.

• Plus tard, mon père a quitté Olivia pour travailler sur une propriété à Midlands. Bien entendu, nous l’avons suivi.

• Cela fait quatre ans qu’avec ma cousine par alliance, Brigitte, nous avons monté notre projet de table d’hôte. Nous avons essayé plusieurs projets. Et nous travaillons dans la logique du changement. Si demain il faut fermer la table d’hôte, nous le ferons et nous nous lancerons dans une autre activité.

• Je cuisine toujours sur feu de bois. Le secret pour réussir un plat, surtout une recette traditionnelle, c’est une cuisson à feu doux.

• Pour le moment, l’ingrédient que j’utilise le plus souvent est la feuille de cannelle. On n’en trouve plus beaucoup. Mes proches m’en ramènent quand ils en trouvent.

• Marie-Michelle veut que ceux qui viennent manger chez elle se sentent confortables. Pas d’exagération sur le nombre de places disponibles. Ce qui garantit aussi la qualité de la cuisine.



Kari banann ek sevret sek

Ingrédients

6 bananes vertes (fermes, mais pas mûres)

1 sachet de chevrettes sèches

1 oignon

2 gousses d’ail

Des feuilles de caripoulé

Une botte généreuse de cotomili (coriandre)

1 c. à café de safran

1/2 c. à café de cumin (ti-lani)

3 grains de cardamome

1 c. à café de masala

1 clou de girofle

1 piment (facultatif)

Huile

Sel

Préparation

Mettez les chevrettes à tremper dans de l’eau chaude. Faites torréfier (griller légèrement) les épices. Épluchez les bananes. Coupez en rondelles. Mettez un peu de farine dans un grand saladier et diluez avec de l’eau. Mettez les bananes à tremper dans le mélange eau/farine (pour éviter qu’elles noircissent). Rincez bien les bananes. Faites chauffer un peu d’huile. Mettez les épices et le piment coupé dans l’huile chaude et remuez bien. Ajoutez l’oignon, l’ail émincé et les feuilles de caripoulé. Salez. Ajoutez les bananes et mouillez avec un peu d’eau qui a servi à dessaler les chevrettes. Laissez cuire à feu très doux. Lorsque les bananes sont à moitié cuites, ajoutez les chevrettes. Ajoutez un peu d’eau qui a servi pour le trempage des chevrettes. Poursuivez la cuisson, toujours à feu doux. Parsemez de coriandre ciselée. Retirez du feu.

Frikase ourit ek brinzel

Ingrédients

1 ourite fraîche

4 bringelles

2 gousses d’ail

1 tranche de gingembre frais

4 feuilles de cannelle ou 1 bâton de cannelle

2 branches de thym

De la coriandre fraîche

Huile

Sel

Préparation

Coupez l’ourite en morceaux. Faites chauffer un filet d’huile. Faites roussir l’ail et le gingembre. Ajoutez deux feuilles de cannelle. Ajoutez l’ourite et un peu d’eau. Faites cuire à petit feu. Pendant la cuisson de l’ourite, coupez les bringelles et ajoutez à la préparation. Ajoutez les feuilles de cannelle restantes et le thym. Mélangez bien. Salez et laissez mijoter, toujours sur feu doux. À la fin de la cuisson, parsemez de feuilles de coriandre.