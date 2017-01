Dangereuse imposture

Samedi soir. Stupéfaction. La population apprend sur les ondes de la MBC que le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, démissionnera de son poste lundi en faveur de Pravind Jugnauth. Tenez-vous bien… Tout en restant au sein du gouvernement. Une sorte d’abdication digne d’un monarque pour l’avenir de sa dynastie sans consulter la population ni provoquer une élection partielle ! Le « bleuexit » et l’incertitude des lendemains sont-ils la cause de cette précipitation à passer le témoin ?

En fait, ce tour de passe-passe va à l’encontre de la Constitution qui n’est pas monarchique. Elle spécifie, à la section 60 (3), que le poste ne devienne vacant que si le Premier ministre sortant n’est plus membre de l’Assemblée nationale. Et, comme ce dernier veut rester membre du Cabinet ou ministre sans portefeuille, il doit nécessairement être membre de l’Assemblée nationale selon les sections 59 (3) et 66. Ce qui mettra donc le poste de Premier ministre en suspens, dans les limbes.

Comment en est-on arrivé là ? Ou plutôt comment la chose a-t-elle été planifiée ?

Quelque temps après avoir évincé Vishnu Lutchmeenaraidoo des Finances pour le remplacer par Pravind Jugnauth, sir Anerood Jugnauth a déclaré : « Je ne peux lire le destin des gens. Si c’est écrit dans son destin qu’il deviendra Premier ministre, il le deviendra. » Plus tard, prétextant qu’il ne pourra tenir la route, il dira : « Il n’y a pas d’autres choix ! Il sera Premier ministre ! » Comme s’il peut lire le destin, à ce moment-là, après avoir donné un coup de pouce au même destin ! Catégorique, il lance : « La Constitution est claire, pour devenir Premier ministre, il faut être le leader du parti majoritaire. Pou bizin aplik sa, pena lot swa ! » Là, non seulement il écarte, pêle-mêle, le peuple qui l’a porté au pouvoir, les partis politiques au sein de son gouvernement, les autres parlementaires, les juristes locaux ; mais il semble faire pression sur la Présidente elle-même ! Attention qu’elle se serve de sa discrétion, comme le lui permet la Constitution, pour le remplacer par quelqu’un autre que le fiston ! Qu’il est dangereux celui qui croit pouvoir orienter l’ordre des choses, voire dicter le destin !

En parlant de destin, quel sacré destin pour le rejeton ! Après quatre ans de politique active, portant ostensiblement le nom Jugnauth, il devient le No 2 du parti de SAJ, le MSM ; puis, après encore quatre ans, le leader. Dès lors, son chemin est tout tracé. Il fait son apprentissage aux Finances de même que pour le poste de Premier ministre, sous Bérenger, selon un arrangement à l’israélienne où, après trois ans, SAJ laisse la barre à ce dernier et se retire à Réduit.

Après la visite de Pravind Jugnauth en Inde en septembre dernier, couplée de certaines garanties et où l’on a discuté l’amendement au POTA, il sent son heure de gloire proche. Avec le soutien tacite du même Bérenger qui réclame, en contrepartie, la légitimité des élections anticipées ! S’exécutant, il commence sa campagne électorale en faisant le tour des circonscriptions. En même temps, il se prépare pour son futur rôle, la télé nationale le suivant partout. Cependant, ce jeu de saute-mouton, il le joue avec une certaine assurance même ! Comme si le vrai ne peut jamais être distingué du faux ! Par exemple, le fait d’emprunter des milliards de roupies additionnelles juste après avoir présenté le Budget passe inaperçu. Quand bien même cela mènerait le pays dangereusement vers le précipice économique rien que pour assouvir son ambition !

Imposture, va ! Ton masque est tombé !