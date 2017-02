DANIEL MOURGUES : Coupez !

Café-crème et double expresso sur un plateau. Daniel Mourgues croise Philippe Houbert sur le tournage de Paul et Virginie en 1973. Une histoire qui dure, à la ville comme à la scène. Scope en esquisse les grandes lignes… du salon de coiffure au théâtre. En attendant la représentation de Stationnement alterné, en mai.

Mai 1968. Daniel Mourgues est apprenti coiffeur chez Jacques Dessange. Il a choisi sa voie. Choisi sa vie. “Je n’aimais pas trop l’école; l’école ne m’aimait pas non plus. Jacques Dessange m’a plu tout de suite. J’ai vu comment il engageait ses coiffeuses. Il emmenait trois mannequins et demandait de faire une coiffure pour le matin, une coiffure pour l’après-midi et une autre pour le soir. Il jugeait là-dessus. Ne demandait pas de diplômes. J’ai trouvé ça extraordinaire ! Je me suis dit : ça, c’est un mec vachement bien. Parce que les diplômes ne veulent rien dire.”

Il lorgne le cinéma, se projetant coiffeur sur les plateaux. L’apprenti coiffeur s’élancera sur le tournage du film américain Darling Lily qui a pour principaux acteurs Julie Andrews et Rock Hudson. Il est appelé en renfort pour donner un coup de ciseaux aux nombreux personnages. Il sera plus tard chef coiffeur, formé sur le tas.

Chef coiffeur, c’est façonner l’esthétisme des personnages. Interpréter le scénario et proposer au réalisateur telle coiffure pour tel comédien, telle perruque sur un autre. Moustache ou barbe ? Le capillaire devra correspondre aux besoins du rôle. “Le metteur en scène n’est ni coiffeur ni maquilleur. C’est donc au chef coiffeur de faire des propositions, après lecture et interprétation du scénario, ou en se basant sur les indications données par rapport au caractère du personnage.”

Daniel Mourgues cultive une passion pour les documents d’époque. Il a arpenté la Bibliothèque nationale de Paris, à la recherche de modes propres à donner du réalisme au personnage. Coiffeur de cinéma n’est pas une sinécure. Le spectateur ne soupçonnera pas la somme de recherches préalable. C’est cela, toute l’illusion de la chose !

Lumière et mise en scène.

Un nombre de téléfilms et des séries plus tard, Daniel rencontre Philippe sur le tournage de Paul et Virginie à Maurice, en 1973. “Si l’on fait le calcul, cela fait exactement quarante-quatre ans que nous sommes ensemble.” “Qu’on se supporte et qu’on s’insupporte”, renchérit Philippe Houbert, avec un grand sourire entendu. Daniel Mourgues aborde la scène mauricienne par un spectacle à La Citadelle, au début des années 90.

Le coiffeur perruquier est attiré par la lumière et la mise en scène. Ce monsieur a officié sur pas moins de 140 films. “Chaque film ayant été un assistanat à la mise en scène.” Il ne manquait pas de poser des questions aux metteurs en scène accessibles. Et observait à l’œuvre ceux qui étaient inaccessibles. “J’aimais bien voir comment les metteurs en scène manipulaient leurs comédiens pour arriver à leurs fins. On ne les manipule pas physiquement; mais intellectuellement. Car le comédien n’a pas forcément le caractère du personnage. Il faut le modeler comme une pâte pour qu’il devienne ce que l’on a envie qu’il devienne.” Un conditionnement réalisé en amont du tournage.

Il importe d’optimiser. “Je dis carrément : Coupez ! On recommence. Ce n’est pas bon ! C’est une franchise qui peut choquer.” Si certains sont durs avec leurs comédiens et les poussent à bout, Daniel Mourgues ne juge pas toujours utile de le faire. “Je ne crois pas que les angoisser ou les déconcentrer en gueulant soit une solution.”

Méticuleux.

Mettre le comédien en face de ses responsabilités est plus judicieux. Monsieur Mourgues n’en est pas moins méticuleux : “On va me traiter de chieur. Mais non ! Je suis juste attentif à ce que les choses soient le plus parfait possible. Sans que ce ne soit parfait, car la perfection n’existe pas !”

Direction d’acteurs, mise en scène, lumières. Des moyens pour Daniel Mourgues de se prouver à lui-même. Se réaliser. Il ne le dira pas, mais le succès rencontré est éloquent. Côtoyer metteurs en scène et directeurs de la photo s’est avéré d’une grande instruction pour le coiffeur, qui a voulu mettre en scène sa propre vie. Prendre les bons aiguillages aux moments opportuns.

Se lancer des challenges. Et lancer des jeunes talents. “Philippe et moi faisons du bénévolat. Nous ne sommes absolument pas payés pour faire ça. Les comédiens sont indemnisés.” Mais si les metteurs en scène devaient se payer… plus rien ne subsisterait.

La passion du théâtre motive les deux hommes. La récompense n’est pas d’ordre financier, mais “voir les gens sortir du théâtre avec un large sourire jusqu’aux oreilles. C’est ça, notre récompense”.

Stationnement alterné en mai

Philippe Houbert et Daniel Mourgues rempilent. Après Espèces menacées, voici venir Stationnement alterné, toujours du même Ray Cooney, un auteur dont l’écriture est si machiavélique dans le mensonge. Ce sont toujours des accumulations de mensonges mais dans une autre histoire : celle d’un chauffeur de taxi marié à deux femmes. Sa vie bigame entre deux foyers n’est pas monotone. Ça part dans tous les sens. Car deux épouses impliquent deux maisons, deux foyers, donc un plateau double.

À voir en mai au Théâtre Serge Constantin.

L’art et la méthode

Une production Houbert-Mourgues est comme une Master class qui durerait trois mois. Une aubaine pour les jeunes comédiens. Une occasion de se familiariser avec une méthode de théâtre telle qu’elle est pratiquée en France. Il importe de ne pas sortir de la pièce, de l’univers de celle-ci. Le tandem essaie de reproduire cela ici, à raison de six jours de répétitions de trois heures… contre huit heures en France !

Techniques et spectacle

Daniel Mourgues et Philippe Houbert sont pionniers de plusieurs techniques. Mais “la mémoire humaine est volage et volatile”. Philippe Houbert est amusé lorsqu’il entend dire : “pour la première fois, ci… pour la première fois, ça…”, alors que certaines technologies ont jadis été utilisées par le tandem Houbert-Mourgues. Les deux complices avaient amené pour le 25e anniversaire de l’Indépendance et le premier de la République des technologies qui n’existaient pas ici, dont le laser. Notamment pour le spectacle du Port (Ndlr : éclairage de silos et grand feu d’artifices). Des tonnes de matériel et une technologie alors inexistante à Maurice.