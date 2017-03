DANSE - CES 17, 18 ET 19 MARS : Emergency, un défi dansant à la gravité

Le parkour, cet art d'inscrire la dynamique du mouvement dans l'espace urbain avec souplesse et sens acrobatique, s'est allié sous la direction du chorégraphe réunionnais Jérôme Brabant à la danse contemporaine pour des performances qui promettent de décoiffer les plus timorés d'entre nous. L'Institut français de Maurice reçoit en effet le fondateur de la compagnie L'Octogonale et le groupe de « parkour » New Gravity les 17, 18 et 19 mars dans trois lieux publics très passants, où ces enfants terribles du bitume réunionnais présenteront Emergency. Programmé à chaque fois à 16h, respectivement sur la place Margéot de Rose-Hill, au Caudan Waterfront et au Mahébourg Waterfront, le spectacle est gratuit et ouvert à tous ceux qui auront le bonheur d'être là, au bon endroit et au bon moment.

New Gravity est une dénomination excellemment choisie pour un collectif de pratiquants de parkour, cette discipline qui réenchante la ville et donne à voir les constructions urbaines comme on ne les a jamais vues : comme des trampolines, poutres, supports à l'imagination corporelle et terrain de jeu d'une jeunesse qui maîtrise son corps comme jamais. Avec le hip-hop et les battle, les jeunes danseurs réalisent leurs performances au milieu du cercle formé par leurs homologues et leurs spectateurs, sur un sol plat et sans obstacle. Le parkour ajoute la dimension spatiale à ces pratiques urbaines, amenant le danseur à franchir des obstacles qui deviennent des moyens, à filer à droite et à gauche à travers la ville, et s'immiscer dans les lieux les plus inaccessibles, à nous faire frissonner de joie.

Ce qu'on appelle aussi le « free running » est devenu un phénomène de mode international avec les Yamakasi. Ces acrobates défient bien les lois de la pesanteur. Souvent suivis par une caméra, leurs mouvements expriment un vaste sentiment de liberté, où l'on se prend à croire que le corps n'a pas de limite. Mais face au travail et à l'habileté exceptionnels que cet art demande, on s'en tiendra sagement à suivre ces figures et mouvements des yeux et s'imaginer à la place de l'acrobate…

Le chorégraphe Jérôme Brabant n'a pas tardé à nouer des liens avec les jeunes praticiens de parkour qui affectionnaient particulièrement les marches du TEAT réunionnais et autres esplanades alentours… De cette rencontre est né un spectacle à mi-chemin entre danse urbaine et contemporaine, dans tous les cas un concentré de vitalité propulsé par des figures virevoltantes au rythme des mélodies de Bach et Vivaldi.

Après avoir multiplié les collaborations dans les milieux les plus innovants de la danse et du théâtre, Jérôme Brabant a fondé sa compagnie L'Octogonale, à La Réunion, en 2011. En 2012, il signe Heimat, son premier solo, puis Impair, une création soutenue par le Centre national de danse de Pantin, en 2014, avant de développer Emergency avec cette équipe de choc composée de sept praticiens et praticiennes de parkour, dont l'expérience impose le respect. Ils s'appellent Adèle, Elli, Kriis Acrostreet, Lilou, Momo, Tanguy ou Alex. Ils sont gymnastes, acrobates, et toujours accro de parkour. Ils vivent à La Réunion mais peuvent aussi être nés à Madagascar ou à Mayotte, avoir aussi vécu en Martinique ou en métropole. Depuis plusieurs années, tous évoluent avec New Gravity, qui a été fondée par l'éducateur sportif Saïd Momo Toto et soutenu par Tanguy Techer, par ailleurs créateur de Flow New.