DANSE - JEUX DE LA FRANCOPHONIE : Les frères Joseph valent de l’or

Les frères Joseph ont remporté la médaille d’or à la huitième édition des Jeux de la Francophonie à Abidjan en Côte d’Ivoire. Ils ont été primés pour leur chorégraphie Di Sel parmi les 52 autres pays sélectionnés dans la catégorie danse de création.

“Nous sommes infiniment heureux d’avoir remporté la médaille d’or. Cela fait encore plus plaisir que nous la remportions pour la deuxième fois, après notre victoire de 2009. Nous sommes fiers de représenter Maurice au niveau international”, confie Mathieu Joseph. La finale s’est tenue le jeudi 27 juillet à Abidjan. “Nous étions totalement concentrés afin de décrocher la médaille d’or. Nous avons eu deux passages avant d’accéder à la finale.”

Il nous confie : “J’étais sûr qu’on allait gagner. Avec Samuel, mon frère, nous avons bossé dur. Malgré toutes les difficultés, on a réussi à remporter le concours. Le fait de collaborer avec les mêmes musiciens et chanteurs est un atout. Durant la compétition, nous étions quatre danseurs, quatre musiciens et un technicien de lumière sur scène pour présenter Di Sel.”

Vainqueurs dans la catégorie danse de création, les frères Joseph ont rendu hommage aux Salines et ont raconté un mouvement unique en s’inspirant des gestes que font les femmes en ramassant le sel. “Nos mouvements étaient variés. Il y avait un mélange de séga et de contemporain.”

“Je remercie tous ceux qui nous ont aidés d’une manière ou d’une autre. Il y a tellement de gens à qui je suis reconnaissant que je ne sais même pas par où commencer.”

En ce qui concerne une prochaine participation aux Jeux de la Francophonie, le vainqueur avoue franchement : “Nous ne participerons pas à la prochaine édition. On préfère laisser la chance aux autres Mauriciens de montrer leur savoir-faire.”