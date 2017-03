DASS APPADOO : L’énigmatique fonctionnaire devenu l’employé d’Alvaro Sobrinho

Il a effectué 18 voyages entre juin 2015, mois de l’arrivée de la présidente à la State House, et octobre 2016 peu avant sa mutation à la Fonction publique vécue comme une sanction

Il a peut-être été relégué au second plan, question de demeurer sur l’essentiel, mais Kallychetty Deodass Appadoo, dit Dass Appadoo, n’en est pas moins une des pièces maitresses du réseau d’Alvaro Sobrinho, le milliardaire angolais qui a fait les gros titres de la presse portugaise pour des faits peu reluisants et qui a atterri à Maurice dans des conditions qui restent à être éclaircies. C’est à la State House où il officiait comme Permanent Secretary de la présidente de la République Ameenah Gurib-Fakim que Dass Appadoo a fait la connaissance d’Alvaro Sobrinho. Ce fait vient confirmer l’axe State House — Sobrinho !

Qui est Dass Appadoo, celui que les fonctionnaires comparent volontiers à Sir Bhinod Bacha pour sa capacité à débloquer des situations complexes, son sens de l’anticipation et sa manie, qui frise l’obséquiosité, à satisfaire les demandes des uns et des autres avant même qu’elles n’aient été formulées? Ce que l’on sait de lui, c’est qu’il est bosseur et ne refuse jamais les responsabilités ; qu’il a travaillé sous Xavier Duval et a été pendant quelques années son Principal Assistant Secretary aux Communications extérieures et qu’à ce titre il avait siégé sur les conseils d’administration de plusieurs organismes parapublics comme la Cargo Handling Corporation.

Il est promu puis muté à la State House lorsque Kailash Purryag quitte le Speakership pour la State House en avril 2012. Se connaissant très bien déjà, leurs relations iront au-delà d’une simple relation de travail. Puis Kailash Purryag s’en va en avril 2015 pour laisser la place à la nominée du Muvman Liberater, Ameenah Gurib-Fakim. Aucun temps d’adaptation, la présidente et le PS vont très vite bien s’entendre au point où la mutation du fonctionnaire en novembre 2016 va considérablement les contrarier.

Plusieurs explications sont données pour cette mutation. Un excès de zèle trop évident, du démarchage actif pour le compte de Sobrinho, mais aussi un incident dont Week-End avait fait état en avril 2016 sous le titre « Du rififi à la State House ». Un bien vilain clash se serait déroulé le mercredi 12 avril entre Dass Appadoo et le sergent de police Chitanand Yerukunondu de la VIPSU alors même que les invités quittaient la State House après la conférence Ayush organisée par Ameenah Gurib-Fakim.

L’un se serait plaint que l’autre ait piétiné ses plates-bandes en donnant des ordres au chauffeur de la présidente, tandis que l’autre avait déploré le ton employé à son encontre. Il y eut deux dépositions distinctes au poste de police de Moka, mais classées sans suite après qu’une personnalité est intervenue et invité les parties concernées à retirer leurs plaintes pour ne pas nuire à l’image de la présidence de la République.

Après avoir activement appuyé la démarche du chef de l’Etat mauricien Ameenah Gurib-Fakim pour lancer Planet Earth Institute, il est un fait que l’entregent et le sens de la débrouillardise du haut fonctionnaire vont terriblement séduire l’Angolais. C’est ainsi qu’il devient gestionnaire de sa compagnie Vango Property Ltd. C’est une activité qu’il aurait exercée après avoir, à son corps défendant, été muté de la State House, un transfert qu’il a mal vécu et qui aurait été perçu comme une sanction en raison de sa proximité avec la présidente. Avant qu’il n’ait demandé un congé sans solde. Il s’est ainsi prévalu de ses congés accumulés pour s’adonner à son activité d’agent immobilier pour le compte de Sobrinho.

Le fonctionnaire Dass Appadoo a bénéficié depuis quelques mois déjà de l’usage d’une des berlines achetées par Sobrinho, une Jaguar XE avec plaque d’immatriculation personnalisée D 1955 et qui serait « officiellement » attachée à Planet Earth Institute. Vango Property Ltd, sise dans les mêmes bureaux que les autres entités de Sobrinho au Maeva Tower à Ébène, est une compagnie qui a été enregistrée le 20 juin 2016 avec pour seul actionnaire Alvaro Sobrinho, qui est aussi un des directeurs avec Almeida Fernandes Mauricia Jorge.

Vango Property Ltd, qui n’a qu’un capital insignifiant, aurait des projets de construction d’hôtels et de résidences, mais aucune demande de permis de développement n’aurait été formulée jusqu’ici auprès des autorités compétentes, ce qui suscite pas mal de questions quant à la raison d’être même de cette compagnie en sus de celles que l’Angolais a dans le secteur offshore.

Ce n’est que le 17 février dernier que Dass Appadoo a officiellement reçu la lettre de confirmation de sa demande de congé sans solde d’une année en tant que PS affecté à la Fonction publique pour pouvoir travailler à plein temps pour son ami commun avec Ameenah Gurib-Fakim, Alvaro Sobrinho et aller “vang vang” comme dit si bien l’expression créole avec Vango Property Ltd. L’annonce a été faite sur une radio par un connaisseur de ce milieu, Eddy Boissézon, le ministre de la Fonction publique du Muvman Liberater, parti au coeur de la galaxie Sobrinho avec sa nominée Ameenah Gurib-Fakm et son leader Ivan Collendavelloo, défenseur acharné tant de la présidente que d’Alvaro Sobrinho.

Vang vang.. du côté de Vango

Si Dass Appadoo ne s’est jamais publiquement félicité de sa très bonne entente avec la chef de l’Etat, tel ne sera pas le cas pour Sobrinho qui s’en est même vanté dans un de ses posts en début d’année. L’Angolais écrivait qu’« HE Ameenah Gurib-Fakim, Madam President of Mauritius, trustee of the Planet Earth Institute and close friend of Dr Alvaro Sobrinho, Chairman of the Planet Earth Institute, will give a key note speech at the World Economic Forum’s annual meeting in Davos, Switzerland, on the 20th January 2017 ».

C’est ce qui pousse plus d’un à s’interroger sur les nombreux déplacements de Dass Appadoo à l’étranger depuis que la locataire de la State House a changé de profil en juin 2015. S’il est confirmé, comme l’a annoncé Sobrinho lui-même, que Ameenah Gurib-Fakim s’est bien rendue à Davos, des informations circulaient à l’effet que Dass Appadu était également dans la station d’hiver suisse qui accueille le World Economic Forum annuel qui s’est tenue du 17 au 20 janvier. Il était alors en congé professionnel.

Mais il n’y a pas que l’épisode Davos qui alimente les conversations. Il y a les nombreux voyages qu’il a effectués à l’étranger qui ont suscité curiosité et convoitises auprès des fonctionnaires. Celui qui détient le passeport diplomatique R 516 a effectué 18 déplacements entre juin 2015, arrivée d’Ameena Gurib-Fakim à la State House, et novembre 2016, époque de sa mutation surprise à la Fonction publique. Ce qui fait un voyage toutes les cinq semaines sur une période de 17 mois.

Le premier déplacement commun présidente/PS a eu lieu quelques jours seulement après la cérémonie d’investiture d’Ameenah Gurib-Fakim, soit du 23 juin au 29 juin à une cérémonie de L’Oréal/l’UNESCO à New York et le dernier du 10 au 17 octobre 2016. Il faut d’ailleurs rappeler que ces nombreux voyages avaient été évoqués lors de la présentation en mai 2016 d’un budget supplémentaire pour 2015, quelque Rs 4,8 millions allant à l’item présidence de la République dont Rs 1,3 million pour les déplacements en dehors de nos frontières. Cet axe qui s’est développé sous le parapluie de la State House devrait être évoqué lors de la rentrée parlementaire fixée au 28 mars.

Le transfert de la compagnie du trio Rajiv Servansing, Rubysen Rambocus et Uttam Gopal exécuté dans le dos du directeur de la FSC

C’est décidément le temps des enquêtes pour la Financial Services Commission (FSC). L’affaire Sobrinho n’arrête pas de dévoiler ses tentacules. Après le courriel du Solicitor General Dhiren Dabee, également vice-président de la FSC, qui a suggéré une investigation sur l’utilisation des noms du professeur Mohamedbhai, un ancien collègue de la présidente de la République à l’Université de Maurice, et d’Iqbal Rajahbalee dans le dossier Sobrinho, la FSC a décidé d’initier une enquête sur le transfert de propriété de Taysun Corporate services Ltd à Alvaro Sobrinho.

En effet, dans une correspondance de la FSC en date du 7 mars 2017, on peut lire que « it has comme to our attention that approval for transfer of ownership of Taysun Corporate Services Ltd to Dr Alvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho has been granted by Supervision Global Business Cluster without the knowledge of the ag CE ». Une rencontre devrait se tenir entre la FSC et les directeurs de Taysun Corporate Services Ltd pour discuter de la conclusion ou pas de ce transfert.

Taysun qui détient une licence offshore depuis mars 2010 a pour actionnaires et directeurs Rajiv Servansing, Rubysen Rambocus et Uttam Gopal. Leurs bureaux sont situés en plein coeur de Quatre-Bornes, à l’angle des routes St-Jean et Victoria. Rajiv Servansing était le représentant du BOI en Inde de 2006 à 2009 avant d’être désigné, par Navin Ramgoolam, président de Airports Terminal Operations Ltd (ATOL), et vice-président de la Competition Commission.