Mal placé dans les stalles, il fut contraint de suivre en one off au milieu du peloton. Dut être repris en deux occasions lorsque le passage se referma devant lui dans la ligne d’arrivée. Sans doute aurait-il pu s’approprier la deuxième place s’il avait bénéficié d’une fin de course limpide.

KINGS ADVISOR — RICKY MAINGARD

De sa ligne extérieure, il fut repris à l’ouverture des stalles pour être dirigé à la corde à l’arrière du peloton. Son jockey attendit la ligne droite finale pour lui demander un effort. Se retrouva derrière un rideau de chevaux et fut dirigé à l’extérieur d’Istiqraar, mais l’étroit passage se referma devant lui et il ne fut pas en mesure de prolonger son effort.