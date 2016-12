David ou la relève du Père Noël

« Il meurt lentement celui qui ne parle jamais à un inconnu, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n’a fui les conseils sensés. » P. Neruda.

Il faisait très chaud ce jour-là. C’est toujours comme ça dans cette petite île en décembre : il fait chaud et les gens cherchent désespérément un coin à l’ombre, de l’eau pour se désaltérer et, quand ils sont à Port-Louis, la capitale, exténués par la chaleur, un banc pour se reposer un peu. Le Jardin de la Compagnie, avec ses bancs, ses arbres, et même ses passants, est le lieu idéal pour cela.

Ce jour-là, un drôle de personnage était assis au centre du jardin sur un de ses bancs. Déguisé en Père Noël, il avait à ses côtés un grand sac vide et il tenait dans sa main droite une pancarte sur laquelle était écrite : En grève. Il semblait mourir de chaud dans son costume épais rouge et blanc. Il ruisselait et ses joues étaient toutes rouges. Il paraissait très triste et comme résigné. Les gens le regardaient, souriaient de temps en temps devant cette scène incongrue, mais ils ne s’arrêtaient pas, pressés de se rendre au bureau où, tout simplement, ce monsieur étrange leur faisait un peu peur.

Cependant quand un petit garçon qui passait par là le vit sur son banc, il n’hésita pas une seule seconde à venir s’asseoir à ses côtés. Certes, sa maman lui avait toujours conseillé de ne jamais parler aux étrangers. Mais ce monsieur n’était pas un étranger : c’était le Père Noël !

« Mais que fais-tu ici Père Noël ? » demanda le petit garçon. « Ce n’est pas encore le 25 décembre ! Je croyais que tu vivais au pôle nord ou dans une étoile très très loin de la terre. Maman m’a même dit que là tu devais être dans tes usines à superviser la fabrique des jouets ! »

« Tu t’appelles comment petit homme ? » demanda le drôle de Père Noël.

« Je m’appelle David », répondit le petit garçon.

« Tu sais David, je suis fatigué. Le monde est devenu fou. Et les gens ne croient même plus en moi. »

« Mais je crois en toi, moi », dit David, interloqué.

« Tu es bien le seul David. Tu vois, cela fait des heures que je suis assis sur ce banc. Et je sais qu’ils me prennent tous pour un fou. Pas un seul instant, ils se sont dit que je suis peut-être le vrai Père Noël. Pressés, ils se contentent de sourire et ne s’arrêtent plus pour regarder l’essentiel. Ce beau ciel bleu, ce beau jardin et ses arbres magnifiques, cette fleur qui vient d’éclore. Non, ils ne regardent plus rien. Et surtout pas moi. Je leur fais peur et ils courent vers je ne sais plus où. Non, décidément non, je n’ai plus ma place en ce monde. Tu as vu un peu ce qui se passe dans les infos ? Les Anglais ne veulent pas être Européens. Les Américains ont voté pour un drôle de sire afin de chasser les migrants et construire des murs. Les Syriens s’entretuent. On prend des camions pour foncer sur des enfants. Et dans certains pays, ils se font exploser chaque jour pour je ne sais plus quelle raison. Mais le pire, tu vois, c’est que les gens ne croient plus en rien ; ils n’ont plus d’espoir. Ils ont cessé de rêver. Ils se contentent donc de regarder tout cela presque impassible. Ils se disent qu’on n’y peut rien. Donc, j’ai décidé de me mettre en grève pour attirer leur attention. Pour leur dire que l’utopie est la prémisse nécessaire pour un monde meilleur ; pour leur dire qu’il faut la rencontre, l’amour et le rêve pour que le monde aille mieux. Mais tu sais David, je suis fatigué. C’est peine perdue. Je ne sais plus faire de miracle. Je ne fais plus rêver. Il ne me reste plus qu’à prendre ma retraite. »

David était tout triste d’entendre ces mots. Il sentait bien que le Père Noël n’avait plus de force. Mais son cœur à lui était encore rempli de rêves et d’amour. Il resterait encore et pour toujours le petit garçon de sa maman et de son papa. Mais l’heure était grave. Il fallait sauver le monde. David prit alors par la main le vieux monsieur fatigué et, soudain, les deux disparurent dans un faisceau de lumière.

Mais les passants, eux, continuaient leur chemin. C’est à peine s’ils avaient cru entrevoir la lumière soudaine et ils avaient déjà oublié le drôle de Père Noël et sa pancarte.

En une fraction de seconde, David se retrouva dans un lieu étrange. De là où il était, il pouvait voir notre belle planète bleue tout entière. Il se rendit compte qu’il était tout de rouge vêtu. Il portait un costume du Père Noël ! Il se retourna et vit une drôle de maison. Dans le jardin entourant le bâtiment, de vieux messieurs avec tous de longues barbes blanches jouaient à la pétanque. Sur le fronton de la maison, il était inscrit : « Maison de retraite. Pour Pères Noël et autres chimères. »

Le vieil homme du Jardin de la Compagnie apparut alors tout souriant. Il s’avança vers David et lui dit tout simplement merci. David comprit alors qu’il avait été appelé à prendre la relève. Il n’allait pas quitter tout de suite sa maman et son papa. Il n’était qu’un enfant. Mais son cœur pur et ses rêves étaient les conditions du monde à venir. Et il avait redonné la foi au Père Noël qui avait alors décidé de repousser sa retraite. En attendant la relève…

Il s’assit alors sur un banc à côté du vieil homme et il s’endormit.

Quand il se réveilla, il était dans sa chambre chez ses parents ! Il se dit alors qu’il avait sans doute rêvé. Mais il était heureux. Finalement, le Père Noël en grève ou à la retraite, ce n’était qu’un rêve.

Mais, au moment de descendre du lit, David se rendit compte qu’il avait des chaussettes toutes rouges au pied. Il était tout surpris. C’était peut-être sa maman qui les avait mises pendant la nuit. Il ne savait pas quoi penser. Mais, après tout, ce n’était pas important. Ce qui compte c’est que le vrai Père Noël, lui, ne s’arrêtera jamais. Et que demain tout reste possible. Le meilleur aussi. Tant que les enfants continueront à rêver.