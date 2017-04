DAVID PARSAD, DIT DJ BLIND : “La musique se mixe avec les oreilles, pas avec les yeux”

Aveugle depuis sept ans, David Parsad, alias DJ Blind, a surmonté son handicap visuel. Populaire dans des boîtes locales, il se produit souvent à Maurice et dans la région. Nous l’avons rencontré chez lui à Cité Malherbes. Il nous fait découvrir son autonomie et sa passion derrière les platines.

“La musique se mixe avec les oreilles, pas avec les yeux”, lance David Parsad, alias DJ Blind, qui persévère dans le deejaying, en dépit de sa cécité complète. Malvoyant depuis l’adolescence, avant de devenir aveugle à 23 ans, David Parsad a surmonté son handicap pour se poser comme une pointure dans son domaine. “Je ne me rappelle pas avoir déjà vu un appareil de mixage. Quand j’ai commencé à jouer, j’étais déjà malvoyant. Je ne distinguais que quelques boutons, sans voir ce qui y était inscrit. Cela m’a aidé à développer mon sens du toucher.”

La tête remplie d’ambition, DJ Blind a le vent en poupe. Il se produit souvent en tant que guest DJ dans certaines boîtes de nuit, notamment au Queens, où il a fait quelques apparitions. Auparavant, il a été Resident DJ à Chocolate City et Apocalypse. DJ Blind jouit également d’une notoriété internationale. En novembre 2016, il a représenté Maurice au Spring Break de Madagascar pour la deuxième année consécutive. “J’ai joué devant environ 8,000 personnes. J’avais été choisi pour représenter Maurice en 2015 et les organisateurs ont insisté pour que je revienne.” En décembre, il s’est produit à La Réunion à un gala de boxe.

Beatmaker et programmeur.

À 30 ans, l’habitant de Malherbes se décrit comme un homme autonome. Il le prouve dans chacun de ses gestes, grimpant et descendant les escaliers chez lui sans aide ni guide, et quasiment à pas de course. DJ Blind a également appris à se servir de son smartphone, répondant aux sms et gérant seul à la fois son compte et sa page Facebook, grâce au système vocal de son téléphone. Pour aller plus vite, il se sert d’un clavier externe. “Je me sers de mon téléphone comme n’importe qui”, dit-il fièrement.

Il s’est adapté à sa cécité depuis belle lurette et ses aptitudes derrière les platines laissent pantois. Sans véritable style de prédilection, DJ Blind se décrit comme un all rounder. “Je ne me cantonne pas à un seul style. Je suis comme un caméléon. Si je dois monter un spectacle de dancehall, de techno ou de trans, je le fais sans aucun problème. Je suis aussi beatmaker et programmeur musical. Je crée ma propre musique. Quand je viens dans une soirée et que le public accroche avec ce que je balance comme son et qu’il s’amuse, cela me rend heureux. C’est mon plus grand plaisir.”

Rencontre avec DJ Kingdom.

David Parsad a décidé de gagner sa vie presque exclusivement de la musique. “Je suis toujours en train de courir à gauche et à droite pour trouver du travail. Le problème est que certains hôtels, des boîtes de nuit ou des pubs où j’ai postulé pour devenir Resident DJ m’ont répondu que leurs infrastructures ne sont pas adéquates. Je trouve que cette excuse est bidon. Est-ce qu’un aveugle ne doit pas aller en boîte ? Si un aveugle peut aller en boîte de nuit, je ne vois pas pourquoi un aveugle ne peut pas être sur scène.” Pour arrondir ses fins de mois, il officie comme agent immobilier et loue des bungalows. “En période creuse, comme en ce moment avec le carême chrétien, cela me permet de garder la tête hors de l’eau.”

Il a découvert sa passion, il y a une quinzaine d’années, après une belle rencontre avec DJ Kingdom. “Je lui ai posé une seule question : si je deviens aveugle, est-ce que je pourrais toujours exercer en tant que DJ ? Il m’a dit oui. Je lui ai demandé comment il peut affirmer cela, n’étant pas aveugle lui-même. Il s’est bandé les yeux, a allumé ses platines et a mixé. Cela m’a encouragé à poursuivre mon objectif de devenir DJ.” Il venait alors de quitter l’école pour suivre des cours en braille au centre Lizié dans la main.

Carrière dans le deejaying.

Fort de cette rencontre, il décide de se perfectionner. “DJ Kingdom m’a initié à toute la partie théorique. Ensuite, j’ai continué à apprendre à mixer chez un cousin qui avait un appareil, avant d’avoir le mien un peu plus tard.” Un domaine inattendu pour ce jeune qui ambitionnait de devenir pilote, avant que la cataracte ne vienne bousculer son existence à 12 ans. “À 12 ans, je me suis fait opérer de la cataracte à l’œil gauche; puis, à 13 ans, à l’œil droit, que j’ai perdu.”

C’est à l’âge de 20 ans que la perspective de carrière dans le deejaying s’ouvre à lui, alors qu’il est malvoyant, grâce à une compétition de deejaying organisée par Radio Plus en 2007, qu’il remporte haut la main. En 2010, il place la barre encore plus haut. “Je m’étais inscrit à une autre compétition, organisée par Stag Beverages. Malheureusement, trois mois avant le début, j’ai subi une autre opération parce que ma rétine se décollait. Après l’opération, j’ai dû me reposer pendant deux mois et arrêter d’exercer dans le centre d’appel où je travaillais. J’ai quand même participé au concours en étant complètement aveugle et je l’ai remporté”, raconte-t-il fièrement.

À cette époque, il se faisait appeler DJ David Killa. Mais suite à des requêtes d’organisateurs étrangers qui le sollicitaient, il a opté pour DJ Blind : “On m’a dit : tu es aveugle, il faut mettre ça en avant. Ça t’aidera à avancer.”