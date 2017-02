«DEAL PAPA-PITI»: Alan Ganoo salue l’initiative de Resistans ek Alternativ et parallèlement blâme la présidence

Le leader du Mouvement Patriotique (MP), Alan Ganoo, a, lors d’un point de presse vendredi après-midi, salué l’initiative de Resistans ek Alternativ qui conteste le «deal papa-piti» en Cour suprême. Il a par la même occasion blâmé la présidence de la République pour avoir enclenché les procédures de l’investiture avant même d’avoir reçu la lettre de démission de l’ancien Premier ministre, sir Anerood Jugnauth.

Dans la forme, le MP dit regretter la façon de procéder de la présidence. Car, fait valoir Alan Ganoo, dès l’annonce publique de SAJ à l’effet qu’il démissionnait, la présidence a enclenché les procédures pour la cérémonie d’investiture. « Or, il aurait fallu attendre lundi matin, soit lorsque SAJ aurait déjà soumis sa démission à la Présidente. Nous voyons que tout a été anticipé.» De plus, estime leader du MP, la Présidente avait le devoir, par voie de communiqué, d’expliquer à la population les raisons qui la poussent à nommer Pravind Jugnauth comme Premier ministre « in her own deliberate judgement », comme le prévoit la Constitution.

Dans le fond, souligne Alan Ganoo, il salue l’initiative de Resistans ek Alternativ qui a porté l’affaire en Cour suprême. « Cela jettera un éclairage sur les différentes sections de la Constitution. Ce sera une grande première dans le jurisprudence à Maurice et j’espère même que l’affaire soit portée au Judicial Committee of the Privy Council. » S’agissant du concept de Mentor Minister que SAJ s’est attribué, Alan Ganoo rappelle qu’il n’en existe nulle part. « C’est un changement majeur dans notre système politique. Cela n’a pas non plus été plébiscité dans leur programme électoral. »

“ Je serai candidat au N°14 comme cela a toujours été le cas”

Commentant la non-participation du MP à la manifestation de l’opposition, Alan Ganoo a donné comme justification les cafouillages entourant l’événement. « Cette décision de ne pas participer a été prise de manière collégiale avant même que nous sachions que le MMM s’était également dissocié. »

Abordant le volet des rumeurs d’un éventuel rapprochement entre le MP et le MMM, Alan Ganoo a déclaré avoir remarqué un changement de position vis-à-vis d’eux. « Une bonne chose dans la mesure où nous avons toujours prôné la bonne entente entre les différents partis de l’opposition. Mais la question du rapprochement n’a pas été soulevée ni débattue au bureau national. Si cela se pose, nous trancherons à l’avenir. »

Ainsi, précise le leader du MP, « je serai candidat au N°14 comme cela a toujours été le cas, peut importe le scénario. » En juin 2017, cela fera 35 ans qu’il pose dans cette circonscription de Savanne/Rivière-Noire où il a été élu huit fois. Il rappelle qu’en 2010, il a été l’unique candidat MMM qui s’est fait élire contre l’Alliance Bleu-Blanc-Rouge et qu’un 2014, c’est la seule circonscription où l’alliance PTr-MMM a eu 3-0, alors que des leaders historiques étaient en difficulté ailleurs.

Commentant le sort de l’ancien ministre de la Bonne Governance, Roshi Bhadain, qui a démissionné après de longs mois d’instabilité chronique, il revient au-devant de la scène avec une nouvelle émergence politique, qui ne peut, dit Alan Ganoo, n’être qu’un atout. Quoi qu’au final, précise-t-il, c’est la population qui a le dernier mot.

Dans une parenthèse, le MP salue la mise en demeure servie par Salim Muthy quant aux amendements de la Prevention of Terrorism ACT (PoTA). « Le MP a déjà dit que ces amendements violent la vie privée, favorisent l’arbitraire et ont un potentiel de dictature. » Venant ensuite à la décision de Joe Lesjongard, un des membres fondateurs du MP, de rejoindre le MSM, il dit que « nous n’avions pas créé le MP pour nousen servir comme raccourci en vue d’intégrer le gouvernement. »

Dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, le MP procédera à un dépôt de gerbes aujourd’hui au monument du Morne. S’ensuivra ensuite un spectacle au village du Morne suivi d’une distribution de matériels scolaires.

Prenant la parole, le secrétaire général du MP, Jean-Claude Barbier, a dévoilé le calendrier des événements pour les premiers six mois de l’année, à savoir la célébration de la journée de la Femme le 5 mars à Belle-Rose, un débat autour de la dépénalisation du cannabis en avril et la fête du Travail, de même que la mise en terre de 200 plantes en mai.

Le dépôt de gerbe et la fête prévus aujourd’hui au Morne ont été renvoyés à cause du mauvais temps.