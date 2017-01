«DEAL PAPA-PITI»: Bérenger défie Pravind d’organiser un referendum pour sonder l’opinion du peuple

Paul Bérenger, leader du MMM, lance un défi à Pravind Jugnauth et au MSM pour l’organisation d’un referendum en vue de connaître l’opinion de la population sur ce qui est présenté comme le «deal papa-piti». Selon lui, s’il s’avérait que le leader du MSM remplaçait son père, sir Anerood Jugnauth, comme Premier ministre sans préalablement obtenir un plébiscite de la population au terme de nouvelles élections générales, cela équivaudrait à “un viol de la démocratie”. Il n’écarte pas ainsi la possibilité d’une démission des élus du MMM de concert avec d’autres députés de l’opposition si ce “deal” aboutissait.

Paul Bérenger qualifie de “très malsaine” la présente situation politique. Il explique que son parti est “plus que jamais contre” ce qui est présenté comme le “deal papa-piti”, soit la désignation de Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre en remplacement de son père, sir Anerood Jugnauth, sans préalablement un plébiscite au terme de nouvelles élections générales. Le leader des mauves assure qu’à travers le pays, la population, dans son ensemble, serait contre une telle succession “dynastique” au poste suprême.

D’où son “défi” au ministre des Finances et à son parti, le MSM, d’organiser un referendum visant à déterminer l’opinion populaire quant à ce “deal”. Paul Bérenger annonce pour sa part que le MMM mènera une “intense campagne” en vue de faire barrage à ce qu’il considère être tel “viol de la démocratie”. Il va jusqu’à entretenir la possibilité d’une démission en bloc des élus du MMM de concert avec d’autres députés de l’opposition au cas où Pravind Jugnauth succédait effectivement à son père sans passer par des élections.

En dépit des démentis formels du leader du parti orange, Paul Bérenger dit noter comment le MSM s’aviserait à “acheter” des transfuges dans le but, selon lui, de reconstituer une majorité gouvernementale de trois quarts. Il souligne à cet effet que dans ses dénonciations de telles pratiques, le leader de l’opposition et du PMSD, Xavier Duval, est allé jusqu’à citer des noms. Sur la base de ces marchandages allégués d’allégeances, le leader des mauves trouve que le MSM serait devenu “une pourriture”.

Tromelin : “SAJ mal avisé”

Revenant par ailleurs sur le dossier Tromelin, Paul Bérenger trouve que ses appréhensions se sont avérées. Évoquant le retrait, mercredi, de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale française du projet de ratification de l’accord de cogestion de la petite île conjointement par la France et Maurice, l’ancien leader de l’opposition demande formellement au gouvernement de renoncer définitivement à cet accord de cogestion.

Il rappelle que compte tenu du délai interminable mis par la partie française pour ratifier l’accord, le précédent Premier ministre, Navin Ramgoolam, avait déjà en octobre 2014 informé le président français, François Hollande, que Maurice n’était plus interessé avec un tel accord de cogestion de Tromelin. “Sir Anerood Jugnauth a eu tort, cinq ans après la signature de l’accord, de demander une nouvelle fois qu’il soit ratifié par la partie française”, estime Paul Bérenger.

Le leader du MMM insiste néanmoins sur la différence dans le contentieux qui oppose Maurice à la France sur le dossier Tromelin et celui opposant le pays à la Grande-Bretagne sur la question des Chagos. Dans le cas des Chagos, explique-t-il, le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, a été contraint de solliciter un vote des Nations unies pour que la Cour Internationale de Justice (CIJ) émette un avis consultatif sur la question de souveraineté sur les Chagos.

Cet avis strictement consultatif, explique Paul Bérenger, est en voie d’être sollicité par Maurice mais n’aura aucune force légale dans la mesure où, dit-il, craignant le jugement de la CIJ, la Grande-Bretagne n’a pas donné son consentement pour que cette instance judiciaire internationale se prononce sur la question. Tel ne devrait pas être le cas, selon le leader du MMM, dans l’affaire Tromelin.

La France, explique-t-il, un “pays ami” souhaitant raffermir ses relations avec Maurice, dit être dans son bon droit dans sa revendication de souveraineté sur la petite île. Aussi, selon Paul Bérenger, ce “pays ami” n’a aucune raison de craindre, comme la Grande-Bretagne, de porter le contentieux qui l’oppose à Maurice devant la CIJ en vue d’un arbitrage. Dans la mesure où cette sollicitation d’arbitrage se ferait d’un commun accord de la part des deux parties, le jugement de la CIJ serait dans ce cas éventuellement “binding”, explique l’ancien leader de l’opposition.

Le leader du MMM estime que, tout compte fait, en choisissant de demander à nouveau à la France de ratifier l’accord de cogestion de Tromelin, le Premier ministre a failli conduire le pays dans une impasse. Aussi, pour lui, la décision française de suspendre le vote de ratification de l’accord de cogestion à l’Assemblée nationale est “bien plus qu’un moindre mal”. “J’en suis ravi”, dit-il en soulignant qu’un éventuel rejet, mercredi, du projet de ratification de l’accord aurait été “humiliant” tant pour les autorités mauriciennes que françaises.

Base militaire US à Diego : “Plus aucune contestation”

Par rapport à la question des Chagos, Paul Bérenger s’insurge d’abord que, selon les dernières informations de presse, la nouvelle réunion entre officiels mauriciens et britanniques devant se tenir à Londres a été renvoyée une troisième fois et se tiendra en principe le 2 février. “La population est en droit de savoir si effectivement les Britanniques ont confirmé la tenue de cette nouvelle réunion”, dit-il.

L’ancien chef de l’opposition souligne qu’en sus, les nouvelles de la presse indienne laissant entendre que le secrétaire britannique au Foreign Office, Boris Johnson, aurait sollicité l’aide des autorités indiennes concernant leur occupation illégale de l’archipel mauricien des Chagos venant encore plus “compliquer les choses”. “Je ne suis en tout cas pas du tout étonné de tout cela”, dit-il.

Paul Bérenger indique que plus personne “dont l’Inde et l’Afrique du Sud” ne conteste le principe d’une présence militaire américaine à Diego Garcia. Conscient que, selon lui, la chose à ne surtout pas faire est de lier la question de la souveraineté mauricienne sur les Chagos à celle de la démilitarisation de Diego Garcia, l’ancien leader de l’opposition déclare être successivement parvenu à convaincre respectivement Navin Ramgoolam et sir Anerood Jugnauth de ne pas contester le principe de la présence militaire américaine à Diego tout en insistant sur la revendication de souveraineté mauricienne sur l’archipel démembré dans son ensemble.

Or, selon lui, même si l’actuel Premier ministre dit officiellement ne pas contester le principe de l’existence de la base américaine, sir Anerood, “par manque de tact”, selon lui, donnerait souvent l’impression qu’il serait “contre la base”. Paul Bérenger estime en conclusion de ce chapitre que la population est en droit de savoir quels sont les pays qui ont concrètement pris des “engagements fermes” pour voter la résolution mauricienne inscrite aux Nations unies.

En vue de faire le point et tirer les choses au clair, le leader du MMM demande qu’une nouvelle réunion du Comité parlementaire sur les Chagos soit convoquée au plus vite. En marge de l’élection du nouveau président de la Commission africaine qui se fera au prochain sommet de l’Union africaine, Paul Bérenger souhaite d’autre part que Maurice soutienne la candidature du Sénégalais Abdulaye Bathily qui serait, aux yeux du MMM, le candidat le plus méritant parmi les cinq qui s’y présentent.

“Le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, ne devrait pas en catimini, et pour des raisons qu’il est le seul à savoir, voter pour le candidat de son seul choix”, dit-il.