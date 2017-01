DEAL PAPA PITI CONCLU : Le PM s’en va, SAJ reste au GM

Le Deal Papa Piti pour le primeministership, conclu il y a des mois déjà, a été mis à exécution. Lors d’une allocution télévisée après le bulletin d’informations de la MBC d’hier soir, l’Outgoing Prime Minister, Sir Anerood Jugnauth, a confirmé sa démission à la tête du gouvernement de Lalyans Lepep à partir de demain. Il passera la main à son fils Pravind Jugnauth qui prévoit d’annoncer la composition de son gouvernement avec la cérémonie de prestation de serment des ministres probablement dès demain après-midi au Sir Harilal Vaghjee Hall. Si Sir Anerood quitte le poste de Premier ministre, il continuera à servir au sein du gouvernement. Il s’est évertué à souligner que cette passation de pouvoirs se fera « dans la pure tradition westministérienne, car Teresa May a succédé à David Cameron sans passer par des élections ».

« Mo pé laisse pays dans la main ène dimoune ki ou kapav fer konfyans. Mo pou tuzur là pou guide li et guide so guvernma. Mmo pou reste dans gouvernma et mo pou kontinye servi ou dan ène lotte kapasité », a déclaré sir Anerood en confirmant que dès demain matin il soumettra sa démission en tant que Premier ministre à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim. Tout en demandant à la population de soutenir son successeur, il a trouvé que « Pravind Jugnauth sé ène lider visionnaire et avant-gardiste. Li ène rassembleur. Li ène garat stabilité. Li éna l’étoffe, l’expérience ek maturité pou dirige la nasyon ver ène destinée ki pou fer nou fierté. Sé ène lidership fort ki mo pé léguer comme eritaz ».

Ensuite, Sir Anerood n’a pas manqué de faire état de sa carrière politique en ajoutant que « dépi 1963 kan mo ti élu pou la première fowa comme dépité, mo finne vivre banne grands moments à côté de la populasyon. Nou finne construire sa pays là ensam. Nou finne dans plusieurs combats ensam. Sertinma pou éna encore lézotte combats ki nou pou livré ensam. Mo lécoeur finne toujours batté pou sa pays là et sa peuple là. Mo patrie finne toujours mo priorité. 54 ans mo la vie, mo finne consacré à mo pays et mo pou continuer servi la nasyon ».

« Mo finne sov ou de ène assoiffé du puvwar »

Ce message à la nation d’une durée de quinze minutes a permis à Sir Anerood de tirer à boulets rouges sur ses adversaires politiques en faisant ressortir que « mo finne kumans mo mission avec konviksyon parski mo content mo pays, mo content sa peuple là. Et même quand Bérenger, au lieu sauve pays ti choisir pou alle sauve gouvernement travailliste, mo na pas finne reculer ».

L’ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, a été également une de ses cibles préférées en avançant que « mo finne sov ou de ène assoiffé du puvwar ki ti pé agir kuma ène tyran et ki ti prean banne institutions en otaz. Mo finne sov ou de sa kosmar ki ou ti vivre sous ène rézim travailliste ki ti apovri la populasyon pou enrichir so banne kurtisans et kurtisanes. Ensam, nou finne empêche instauration ène République bananière cotte présidan ti pou capave faire séki li oulé sans ki li ranne compte à personne. Ensam, nou finne empêche nou pays sombré dans l’anarchie ».

Plus loin, Sir Anerood dira : « Avec mwa kuma Premye minis, zame na pas finne trouve kof for avec Rs 220 millions ek dollars ki zame finne servi. Zame na pas finne tolère mafia couma ti éna sous règne travailliste. Zame finne éna ingérance dans PSC pou faire recrutement dans secteur public. Mo finne toujours faire comprend ki PSC indépendant et ki recrutement bisin faire lors mérite. Kontrerma à séki ti pé passer sous précédent gouvernement. Ou certainement encore rappelle ki manière ancien PPS Khamajeet ti révéler ki so Premier ministre ti délibérément prend décision dans Budget pou ki capave recrute banne partisans travaillistes sans passe par PSC. »

L’Outgoing Prime Minister a également commenté la situation dans le secteur de l’eau en déclarant que d’ici 2019, la Central Water Authority devra être en mesure de fournir de l’eau selon la formule 24/7, le scandale BAI avec « éna dimounes ki finne complices arnakers ek mafia pé rode faire ou croire le kontrer » et la lutte contre le fléau de la drogue à Maurice, dont la mise sur pied de la commission d’enquête Lam Shang Leen.

« Pou remette nou pays lors rails, mo ti prend l’engagemaa vec ou lors trwa kitsoz Premièrema nettoyer et assainir. Deuxièmemat reconstruire, mette banne nouvo soubassements. Et troisièmemat relans lekonomi et ainsi faire pays progresser et amène opportunités pou tou dimounes. Lors tous les trois fronts, mo gouvernemat finne ‘deliver’ durant premier deux ans de nou mandat », s’est-il appesanti par rapport à sa démission en tant que Premier ministre.

XLD : « Jugnauth père reste comme baby-sitter »

Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, a lancé un appel aux partis d’opposition pour qu’ils ne cèdent pas à la « tentation des maroquins ministériels éphémères ». Il a signifié son intention de rencontrer dans les jours qui viennent les chefs de partis politiques de l’opposition pour des consultations au sujet de la marche à suivre avec la mise à exécution du Deal Papa Piti pour le Prime ministership.

« Trop lâche pour organiser une élection partielle, le gouvernement à plusieurs têtes va continuer de plus belle. Avec SAJ relégué à la troisième place, la guerre des clans s’accentuera. Jugnauth père reste comme baby-sitter. Son exercice de lev paké resté ne résoudra aucunement les problèmes au sein du gouvernement », déclare d’emblée le leader de l’opposition.

« Les actes de Pravind Jugnauth ces dernières semaines sont indignes d’un aspirant Premier ministre et nous font présager le pire pour l’avenir. La corruption, les atteintes à nos libertés fondamentales et les abus risquent de s’empirer », poursuit Xavier-Luc Duval.

« Plus que jamais, j’appelle à l’unité de l’opposition en espérant qu’aucun parti politique ne cède à la tentation des maroquins ministères », a-t-il conclu en annonçant une série de rencontres avec les autres chefs de partis politiques dans les jours à venir.