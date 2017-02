DEAL PAPA PITI – CONTRE-OFFENSIVE : La résistance s’organise

Rezistans ek Alternativ, qui a pris l’initiative de contester en Cour suprême le Deal Papa-Piti pour le Prime ministership entre sir Anerood et Pravind Jugnauth, accentue la pression sur le plan de la mobilisation. Après avoir essuyé un premier refus de la police pour un rassemblement, hier, au jardin de la Compagnie, les animateurs de ce parti politique, dont Ashok Subron et Kugan Parapen, reviennent avec une manifestation politique somme toute originale, soit une Kassrol Protest Campaign, culminant samedi prochain à Port-Louis avec les participants invités à se munir de “kassrol ek karay” en vue de se faire entendre. Le thème est Nou Tour pou Koze en vue de permettre aux manifestants d’exprimer leur désaccord au dernier développement politique majeur dans le pays. Cette étape sera en prélude à l’appel Pro Forma de la demande pour une Formal Declaration de la Cour suprême contre la passation de pouvoir entre des membres du clan Jugnauth. En effet, les 23 ministres cités dans la plainte déposée lundi dernier en Cour suprême sont assignés en Cour le jeudi 16 janvier.

Pendant un peu moins de cinq heures, soit de 10h30 à 15h, samedi prochain, au jardin de la Compagnie, Rezistans ek Alternative innovera avec la manifestation Mo Tour Koze, agrémentée d’un concert improvisé de “kassrol ek karay.” D’ailleurs, l’invitation, disponible sur les réseaux sociaux, stipule que “nou dimann ou amenn kassrol ek karay pour ansam nou tape fer tann nou. C’est une forme de protestation populaire connue dans différents pays permettant à la population d’exprimer sa révolte et sa colère contre des abus de pouvoirs.”

Par le truchement de cette manifestation, Rezistans & Alternativ veut mettre à la disposition de la population une plate-forme pour “ansam nou dir nou pa dakor. Nou dir ki nou oulé ene lot Moris. Pou dir ki deal ant Pravind Jugnauth ek so papa li ene move presedan pou nou demokrasi. Ek ki sa deal-là pe ekspoz pouritir ki ekziste dans nu system politique.”

Commentant la situation politique, Kugan Parapen soutient que le moment est venu pour que la réforme électorale, avec l’introduction de la représentantion proportionnelle, soit adoptée dans les meilleurs délais possibles. “Moris pe pass par bann turbulans politik ki pann arive depi des dizaines dane. Dans sa kontek-là, Resistans ek Alternativ panse ki li dan lintere tou bann parti politik ki ena enn reform elektoral avek enn doz proporsyonel”, fait-il comprendre en ajoutant que les dernières indications sont qu’aucun des partis politiques ne bénéficie d’un soutien populaire conséquent au sein de l’électorat. “Avek otan insertitid, Rezistans ek Alyternativ panse kinn ariv ler pou reform elektoral ek so doz proporsyonel adopte par Parlman ek sa nou rapel li dan lintere tou parti politik”, s’est-il appesanti.

Toutefois, l’éventualité de la réforme électorale n’est pas pour demain avec le comité ministériel en panne depuis la rupture de Lalyans Lepep en décembre dernier alors que le Constitutional Case sera appelé en Cour suprême en juin prochain. Dans l’immédiat, l’accent est mis sur le nouveau procès initié en Cour suprême pour contester le Prime ministership de Pravind Jugnauth. Pour les besoins de cette affaire, Rezistans ek Alternativ a pris la décision de traîner les 23 membres du gouvernement de Pravind Jugnauth devant la Cour suprême.

Trois raisons principales

Devianand Narrain et Dany Sylvie Marie, militants de Rezitans ek Alternativ, réclament une Declaration de la Cour suprême à l’effet que l’installation de Pravind Jugnauth en tant que Premier ministre est anticonstitutionnelle, et cela, pour trois raisons principales, à savoir que

— “there was constitutionally no valid vacation of the post of Prime Minister following the purported resignation therefrom by co-defendant no 1 on 23 January 2017 to enable the appointment of a new Prime Minister”, car sir Anerood siège toujours en tant que membre de l’Assemblée nationale, en dépit des dispositions de l’Article 60 (3) (a) de la Constitution

— les pouvoirs et prérogatives de la Présidente de la République sous la section 59 (3) de la Constitution ont été usurpés lors de cet exercice avec pour conséquence que la décision constitue une entorse à la clause No 1 de la Constitution, et

— le manquement de sir Anerood en ne révélant pas la raison de sa décision à la Présidence pour subséquemment faire état de raisons de santé “have resulted in an undue interference with the functioning of the Constitution depriving the Presidency of the opportunity to exercise the powers conferred under section 63(1) and this avoidance of a constitutional mechanism is undemocratic and breaches section 1 of the Constitution.”

Rezistans ek Alternativ demande à la Cour suprême de confirmer qu’il n’y a aucune raison valide de justifier la nomination des nouveaux ministres et, au cas contraire, de déclarer vacant le siège de député de sir Anerood, sa nomination en tant que Mentor Minister nulle et non avenue, et de rendre obligatoire la tenue d’une élection partielle dans la circonscription de Piton/Rivière-du-Rempart (No 7).

Appointement null and void

Dans la première partie des documents déposés en Cour suprême en vue de renverser la décision du Deal Papa Piti, Rezistans ek Alternativ retrace dans les moindres détails la chronologie des événements du 21 janvier jusqu’à la cérémonie de prestation de serment du 23 janvier. Comme indiqué dans l’édition de dimanche dernier de Week-End, Rezistans ek Alternative s’appuie sur un argument légal de taille à l’effet que “by proceeding to resign as Prime Minister, a resignation accepted by the Presidency and acted upon by it, sir Anerood Jugnauth must be constitutionally deemed to have resigned as a member of the National Assembly; with the consequence that his appointment as minister on 23 January 2017 is null and void to all intents and purpose.”

Dans ce cas de figure, Devianand Narrain et Dany Sylvie Marie sont convaincus que “the holding of a bye-election in constituency no.7 where co-defendant no. 1 was elected at the December 2014 general election would, in law, be called for; at which bye-election the Plaintiff intends to participate with a view to seeking representation in the National Assembly.”

Dans un autre ordre d’idées mais toujours sur le plan politique, Kugan Parapen a épinglé l’ex-ministre de la Bonne Gouvernance et leader du Reform Party, Roshi Bhadain. Il a mis en garde la jeunesse contre le “One man Show” de vendredi pour le lancement du parti. “Roshi Bhadain enn aspiran ti-lerwa ki anvi ranplas klan Jugnauth avek so klan. Anou pa retom dan sa kilt de personalite-là kouma finn arive depi lindepandans. Nou kone ki rezilta sa finn prodwir. Pou enn dimunn ki anvi fer la politik otreman, Roshi Bhadain so bann aksyon bien inkorehan. Nou rapel ki li ti met li preske a zenou pou ‘baise’ la me Pravind Jugnauth pa si lontan de cela, ek azordi li pa pe ezite pou servi PMSD pou kapav ekziste politikman”, déclare-t-il.



Le portefeuille du Mentor Minister

Avec la polémique qui enfle autour des responsabilités de sir Anerood Jugnauth en tant que Mentor Minister dans le gouvernement de Pravind Jugnauth, l’Hôtel du gouvernement a apporté les précisions suivantes: “Au terme de la cérémonie de prestation de serment, sir Anerood siège au conseil des ministres avec le titre de Mentor Minister, Minister of Defense and Minister for Rodrigues. À ce titre, les responsabilités ministérielles définies par la Présidence sont la Défense, la Police, le Law and Order , les Institutions réformatrices, le Probation Service, les Sovereignty Issues, la Maritime Zone, la Territorial Integrity, le bien-être des Chagossiens et Rodrigues.”