DÉBAT - HISTOIRE DU SYNDICALISME : Une mise au point d’Eliézer François

Tout le monde à Maurice sait que Week-End est un hebdomadaire respecté. Il est lu non seulement par beaucoup de Mauriciens à Maurice, mais par des étudiants de nos universités, et par des Mauriciens qui sont établis à travers le monde. Des étrangers qui s’intéressent aux affaires de l’Ile Maurice ont, eux aussi, accès au Week-End sur Internet. Donc, j’ai éprouvé une grande stupéfaction en lisant l’article intitulé “L’histoire du syndicalisme à Maurice selon Rajapalsingh Algoo (2e partie)” qui a paru dans Week-End dimanche 7 mai 2017. Un long paragraphe de cet article porte une très grave atteinte à ma réputation en tant qu’ancien syndicaliste et politicien actif. L’auteur met en doute mon honneur, mon intégrité et ma sincérité, en me présentant comme une marionnette entre les mains du gouvernement de coalition d’alors. Je me sens être diffamé. Voici le paragraphe de l’article diffamatoire :

“Il en vient ensuite au rôle déterminant de Paul Bérenger dans le port où il s’est fait un nom en tant que syndicaliste’ et négociateur, ce qui a contribué à l’aura de l’homme en tant que ‘futur politicien’. C’était à cause de sa grande influence sur les travailleurs du port que le ministre Eliézer François, à l’époque membre du Parti mauricien social démocrate, a été envoyé là pour contrecarrer la popularité de Bérenger parmi les travailleurs du port.”

Quelle grossièreté mensongère ! Quelle ignorance de l’histoire du syndicalisme dans le port ! Quelle diffamation !

En 1967 deux stevedores, Luc Ramsamy et Paul Hassing, sont venus me demander de réorganiser leur syndicat dans le port qui était menacé par la mécanisation (Le Vrac et La Contenerisation). Ce fut après mon entrée au Parlement comme député du Parti travailliste. Je n’étais alors ni ministre ni membre du PMSD. Personne ne m’avait envoyé dans le port, encore moins, pour contrecarrer la popularité de Bérenger, car ce dernier n’existait même pas en 1967 !

Mais, puisque Rajapalsingh Algoo a mis l’emphase sur le nom que Paul Bérenger “s’est fait en tant que syndicaliste et négociateur” dans le port, je me permettrai de révéler toute la vérité dans cette Mise Au Point.

La Vérité :

a) Dans les années 1968-71, je dirige le plus puissant syndicat des travailleurs à Maurice, La Port Authority & Other Workers Union, groupant Le Port, Les Docks, Grenier, Transport (Bus & Poids Lourd), CEB, Propriétés Sucrières, Happy World, Forges Tardieu, Taylor Smith, BAT, Tannerie Merven, KGKK et cetera. Un jeudi, Paul Bérenger, accompagné de Fareed Mattur, vient me voir au collège St John à Beau-Bassin. C’est quelque temps après son retour à Maurice. Il n’a presque rien comme syndicat. Néanmoins, il me propose de faire un front commun syndical avec lui pour renverser le premier gouvernement de coalition post indépendance, PTr-PMSD. Tandis que Fareed Mattur et mon chauffeur Bouboule Cunden kozé kozé dehors, je lui dis : “Je suis disposé à faire un front commun syndical, mais pas pour renverser le gouvernement dont je fais partie comme député travailliste.” On se sépare finalement sans arriver à un accord. Mais l’aspect très bouleversant dans cet épisode, c’est que durant toute notre conversation, Bérenger ne me dit pas que le samedi suivant, c.-à-d. deux jours seulement après notre rencontre, il est candidat contre moi pour la présidence du CEB. J’étais le président du syndicat du CEB. C’est ça, Paul Bérenger !

(b) Quelques mois plus tard, Bérenger, Dev Virasawmy et d’autres militants sont mis au cachot, accusés de grèves illégales et d’actions de sabotage. Premdath Juddoo et Roy Seebaruth essoufflés, viennent me voir alors que je mangeais au restaurant Fort Williams. Premdath me dit : “Paul fine envoy nou dir toi geté ki to kapav fer pou tir nou dan cachot.” A noter que depuis notre première rencontre, Paul et moi ne sommes jamais rencontrés ; nous n’avons même pas échangé un seul mot. Je dis à Premdath et Roy d’informer Paul que je vais faire le nécessaire. Immédiatement, je réunis les délégués de 29 branches de travailleurs pour une grève de sympathie si Paul, Dev et les autres ne sont pas relâchés. Pendant plus d’une heure, mon frère Gédéon et moi négocions avec le Premier ministre, Sir Seewoosagur Ramgoolam, Sir V. Ringadoo et Sir Harold Walter. Finalement, Sir Seewoosagur me dit : “Bon nou don toi permission al visit li caserne. Pli tar nou ava geté pou larg li.” Effectivement, je vais visiter Paul au Line Barracks où il était incarcéré. Je lui parle pendant environ 5 minutes. Je lui dis “que le Premier ministre m’a promis qu’il va te faire relâcher, toi ainsi que les autres”. Après sa remise en liberté, Pierrot Benoît du journal Le Mauricien lui pose deux questions : “Eski ti ena kit syndicalist ou dépité ki ti visit ou kan ou ti dan prison ?” Réponse de Bérenger : “Non, Personne.”

Pierrot Benoît :“Bé la ki pou ou prémier action ?” Bérenger : “Mo pou atak léport.” Alors que moi, j’étais président des travailleurs du Port. Quelle Ingratitude ! C’est encore ça, Bérenger !

(c) En septembre 1971, alors que la Port Authority & Other Workers Union se préparait pour fêter le Dockers Day à Pointe-aux-Sables, Bérenger fait circuler une rumeur à l’effet que les Employeurs du Port m’avaient remis de l’argent pour les dockers et stevedores et que j’avais volé cet argent. La rumeur provoqua une révolution parmi les travailleurs du Port. Personne ne voulait entendre raison. Bérenger instigua les travailleurs à demander au gouvernement d’instituer une commission d’enquête immédiatement pour me clouer au pilori. La pression de Bérenger sur le gouvernement fut si forte que le juge Garrioch fut choisi pour présider la commission d’enquête. Je fus totalement blanchi par la commission. Il ne manquait pas un seul sou. Mais malgré ce verdict favorable en ma faveur, Bérenger continua à dire à ces travailleurs que j’étais un voleur. C’est ça le Bérenger que certains veulent glorifier. C’est ça la vérité que Rajapalsingh Algoo devrait apprendre sur le syndicaliste Paul Bérenger afin de ne pas fausser “L’histoire du syndicalisme à Maurice”.