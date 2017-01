À quelques heures de la tenue du grand débat qu’organise le ministère de la Santé concernant le privilège accordé aux spécialistes de l’État de pratiquer aussi dans le privé, les dirigeants des trois fédérations syndicales de la Fonction publique montent au créneau pour décrier la formule adoptée par les autorités pour en discuter. « Ce n’est pas un atelier de travail que le ministère organise mais une confrontation directe entre la population et les médecins du service public ! Nous ne voulons pas de tribunal populaire », avertissent Rashid Imrith (Fédération des Syndicats du Service Public), Radakrishna Sadien (State Employees Federation) et Naraindranath Gopee (Federation of Civil Service and Other Unions), qui seront présents à la rencontre de cet après-midi. Pour sa part, le ministère joue à fond la carte des réseaux sociaux pour communiquer sur cet exercice cet après-midi.

Les trois fédérations syndicales de la Fonction publique sont sur la même longueur d'onde. Selon leurs observations, le principal reproche du ministère par rapport au « double practice » a trait spécifiquement au non-respect des règlements par certains spécialistes. Or, font-ils remarquer, il existe déjà des instances officielles pour discuter de ce type de problème et, à leur avis, « l'atelier de travail » prévu cet après-midi « n'est pas le forum approprié » pour débattre d'une telle question. Ils craignent que certains membres de l'assistance, qui ont des reproches à formuler contre le service public, ne respectent pas les règles du jeu. Ces trois dirigeants syndicaux mettent ainsi les responsables du ministère en garde contre une éventuelle transformation de ce qui est présenté comme « atelier de travail » en « tribunal populaire ».

« S'il y a des problèmes dans le fonctionnement de “double practice”, pourquoi le ministère de la Santé n'appellerait pas les syndicats pour en discuter ? Il est de la responsabilité des administrateurs du ministère de la Santé d'identifier les “brebis galeuses” et d'appliquer les sanctions prévues par la loi », dit Rashid Imrith. « Les pratiques abusives concernant ce privilège ne sont pas généralisées, comme veut faire croire le ministère. Fason ki minist pe azir pa korek, li pe amen enn konfrontasion popilasion-dokter. Si le ministre était ouvert au dialogue et avait invité les syndicats à discuter de certains problèmes spécifiques, on n'aurait pas eu cette polémique inutile », dit pour sa part Naraindranath Gopee. Le président de la State Employees Federation, pour sa part, croit que le service de santé publique sera le « premier grand perdant » si le ministère abolit le “double practice”. « Abolir ce privilège poussera les spécialistes, surtout ceux qui ont plusieurs années de métier, vers la porte de sortie. C'est le service public et la population qui en seront les premiers perdants. Le ministère n'a pas intérêt à répéter les erreurs du passé », ajoute Radakrishna Sadien.

Des responsables du ministère, eux, affirment au Mauricien que toutes les dispositions ont été prises pour que la discussion de cet après-midi « se déroule dans l'ordre » et dans un « ton respectueux ». Mis à part les 250 personnes ayant confirmé leur présence à cette rencontre, le ministère s'attend à une « présence massive ». Un cadre du ministère insiste : « On s'attend à une participation massive mais on est très serein pour cet exercice. Nous voulons agir en toute transparence sur cette question et les personnes qui ne pourront faire le déplacement pourront suivre la rencontre en direct sur la page Facebook du ministère et se joindre aux discussions. Ceux qui seront présents pourront s'expliquer librement et en toute quiétude cet après-midi. »

Par ailleurs, s'agissant du personnel soignant du service de santé public, au 14 décembre dernier, on dénombrait 765 généralistes, 312 spécialistes (incluant ceux au grade de consultants) et 2 189 infirmiers. Dans le secteur privé, il y avait, à la même date, 1 186 généralistes et 491 spécialistes. Soulignons que le ministère envisage de recruter un total de 300 généralistes cette année et l'année prochaine.

SPÉCIALISTES—PRATIQUE PUBLIQUE/PRIVÉE : « Aucun fonctionnaire ne peut être au-dessus de la loi » selon la Nursing Association

« Aucun fonctionnaire ne peut être au-dessus de la loi. Il y a des brebis galeuses qui, tout en profitant des avantages rattachés aux fonctionnaires, privilégient les patients du secteur privé. » Tel est l’avis de la Nursing Association (NA) sur le litige autour de la pratique privée des médecins spécialistes travaillant dans les hôpitaux. Le président du syndicat, Ram Nowzadick, se dit sur la même longueur d’onde que le ministre de la Santé et estime qu’il est grand temps « de mettre bon ordre dans ce secteur ».

Selon le président de la NA, avec la possibilité des médecins spécialistes du public de pratiquer aussi dans le privé, « les patients des hôpitaux sont pénalisés ». La liste d’attente demeure longue, dit-il, poursuivant : « Il y a même certains médecins qui prodiguent un type de soins dans le privé et un autre dans le public. Il y a aussi une perception que certains convainquent leurs patients du public de basculer dans le privé. Ces derniers, qui sont souffrants, sont parfois impuissants et vont dans le privé. Alors que les hôpitaux disposent de tous les équipements nécessaires pour soigner les patients. »

Pour Ram Nowzadick, « il ne peut y avoir deux poids deux mesures », rappelant que « tout fonctionnaire doit être traité sur un même pied d’égalité ». Il cite à titre d’exemple la demande déjà formulée par les infirmiers du public de pouvoir pratiquer durant leurs congés dans les cliniques privées, où il y a un manque aigu d’infirmiers. « À l’exception de l’hôpital Apollo-Bramwell, il y a un gros manque d’infirmiers dans le privé. Comment fait-on pour pallier ce manque ? On procède par la formation sur le tas. C’est un danger pour les patients, qui ne bénéficient pas de “nursing care” approprié. À plusieurs reprises, nous avons demandé au PRB de pouvoir y pratiquer pendant nos temps libres, mais nous n’en avons jamais eu le droit. Il y a deux poids deux mesures. »

Revenant sur le problème des spécialistes exerçant à la fois dans le public et dans le privé, il affirme être en contact permanent avec des spécialistes du privé dont certains se plaindraient de « concurrence déloyale » de leurs confrères du public. « Ces médecins ont tous les avantages qu’ont les fonctionnaires – gros salaire, voyages, voiture hors taxe – et ils viennent puiser du travail dans le privé, pénalisant leurs confrères. » Il ajoute : « S’il y a un manque de spécialistes – je ne crois pas que tel est le cas –, à ce moment, le ministère peut, dans les normes, désigner des spécialistes tout en dressant un programme établi indiquant l’heure où le spécialiste peut faire des remplacements. »

Par ailleurs, ajoute-t-il, « la liste d’attente dépend parfois de la disponibilité, mais aussi de la volonté du spécialiste », citant en exemple l’hôpital ENT ou dans le département cardiaque, « où les interventions chirurgicales pouvant attendre sont inscrites sur la liste d’attente ». Et de conclure : « Il y a une perception que le médecin laisse la liste devenir longue pour pousser les patients à se tourner vers le privé. Il nous faut mettre fin à tout cela ! »

Rise for Health se mobilise

L’ONG Rise for Health demande au ministre de la Santé, Anil Gayan, de revoir sa décision d’enlever le droit des médecins spécialistes qui travaillent dans les hôpitaux à pratiquer dans le privé après 16 heures. « Je comprends très bien que certains médecins abusent de ce privilège et qu’il faut prendre des sanctions contre eux. Mais pas tous, il y a des médecins qui font honneur à leur métier, tout comme des policiers et des politiciens », déclare Rajesh Narain Guttea, travailleur social, ancien syndicaliste et porte-parole de cette ONG.

Les médecins ne demandent pas aux patients de venir les voir à leur domicile pour une consultation privée, affirme Rajesh Narain Guttea. « C’est le choix du patient et on ne peut l’empêcher de le faire. C’est son droit. Sa santé est primordiale, pa badinn avek so lasante », dit-il. « Je vous cite deux exemples : un psychiatre soigne un patient pendant quelque temps. Ce dernier va un peu mieux et soudain le médecin cesse de consulter. Que fait le patient ? Vers qui il se tournera ? Ensuite, un gynécologue suit une femme en état de grossesse pendant quelque temps, le médecin cesse de consulter. Que se passera-t-il ? »

Rajesh Narain Guttea avance un autre argument pour soutenir sa demande auprès du ministre de la Santé. Selon lui, si tous les médecins cessent de travailler dans le privé, « la moitié des pharmacies de Maurice vont devoir fermer leurs portes et ce sera le chômage dans le secteur pharmaceutique ». « À l’hôpital, le patient n’obtient pas tous les médicaments nécessaires. Le Welfare State ne permet pas l’achat de certains médicaments. Certains patients peuvent s’en acheter et aussi voir des médecins dans le privé, pourquoi les en empêcher ? »

Le porte-parole de Rise for Health demande au ministre de la Santé de se concentrer « sur des projets plus utiles à la population dont la construction d’un hôpital pour ceux qui souffrent du cancer, et de revoir les infrastructures dans les autres hôpitaux, surtout les consultation rooms des médecins qui ressemblent à de petits poulaillers ». Il en appelle également au Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, et au leader du MMM, Paul Bérenger.