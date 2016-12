DÉBATS—SUGAR INDUSTRY EFFICIENCY (AMENDMENT) BILL: Une enquête sur l’abandon des terres sous canne à sucre en 2017

Dans son allocution hier à l’Assemblée nationale sur le Sugar Industry Efficiency (Amendment) Bill, le ministre des Coopératives, Sunil Bholah, a annoncé la mise en œuvre d’une enquête en janvier 2017 sur l’abandon des terres sous canne à sucre. Ce problème, a-t-il expliqué, pose des défis à court terme d’un point de vue économique, social et environnemental.

« Je vous annonce qu’au niveau de mon ministère, et plus spécifiquement au niveau de la Cooperatives Division, nous recherchons une solution au problème de l’abandon des terres sous canne à sucre. Nous allons mettre en œuvre à partir de janvier 2007 une enquête sur ce problème pour obtenir les informations et les données appropriées sur l’abandon des terres sous canne à sucre par les sociétés coopératives des planteurs. Ce, en vue de pouvoir prendre les mesures correctives nécessaires », a annoncé le ministre.

Il a rappelé que le rapport Landel Mills, qui constitue la base des propositions d’amendements du Sugar Industry Efficiency (Amendment) Bill, a attiré l’attention sur ce problème d’abandon des terres sous canne à sucre. « En somme, 11 595 planteurs ont quitté la culture de la canne entre 2005 et 2015. Un sondage entrepris en 2010 par le Sugar Insurance Fund Board a mis en lumière les raisons de ces abandons. Notamment le vieillissement des planteurs, la réticence de la nouvelle génération à prendre la relève et les investissements pas assez profitables par rapport aux autres activités », a soutenu le ministre.

Considérant les caractéristiques multifonctionnelles de la canne, l’abandon des terres pose des défis à court terme d’un point de vue économique, social et environnemental, a poursuivi Sunil Bholah. « Cela résulte, entre autres, à une perte de matière première pour l’éthanol et la production d’électricité, tout en accélérant potentiellement l’érosion des sols, sans compter l’impact négatif sur l’environnement. Par-dessus tout, cela affectera davantage la viabilité de notre industrie sucrière, ce qui constitue un scénario catastrophe que nous voulons à tout prix éviter à travers ces divers cadres régulateurs », a-t-il expliqué. « La production de sucre se chiffrait, en 2014, à environ 400 000 tonnes avec une surface de presque 50 000 hectares. Si nous voulons garder cette industrie, nous devons stabiliser la production autour de 400 000 tonnes et, pour se faire, nous devons garder la même superficie sous culture de canne. Un des objectifs de ce projet de loi est donc de freiner ces abandons. »

Le ministre a ensuite commenté certains aspects du Bill, notamment le Sugar Cane Sustainability Fund, le Joint Molasses Allocation Committee. « La catastrophe économique prévue avec le démantèlement du système de quotas en 2017 n’aura pas lieu, parce que nous sommes en train de réformer notre industrie sucrière, la transformant en une industrie à valeur ajoutée de transformation et de biomasse ».