DÉBATS—SUGAR INDUSTRY EFFICIENCY (AMENDMENT) BILL: Ezra Jhuboo pour le “Land Exchange Mechanism”

Commentant plus spécifiquement les sections 14 et 15 du Sugar Industry Efficiency (Amendment) Bill, relatives à la conversion des terres agricoles pour les besoins en logements ou autres, Ezra Jhuboo a brièvement plaidé pour l’institution d’un Land Exchange Mechanism dans le cadre de la conversion des terres à Maurice. Il a rappelé que la dernière planification des villes à Maurice date de l’époque du gouverneur français Mahé de La Bourdonnais.

Le député rouge a affirmé que dans le cadre de la réforme de l’industrie sucrière, 236 arpents seraient disponibles pour être partagés parmi les planteurs. « Comment cela va-t-il se faire dans la pratique ? Est-ce que ce sera sur la base premier venu, premier servi, ou sur la base d’un mécanisme d’échange à mettre en place ? »

Ezra Jhuboo a exhorté le gouvernement à avoir une « vision d’aménagement à long terme » des terres. « Nous avons besoins de terres en marge des villes pour nos écoles, nos infrastructures, nos zones industrielles et autres. Grâce à cette vision d’ensemble, le gouvernement pourra mieux identifier ces divers besoins et grâce à ce mécanisme d’échange le faire avec intelligence, professionnalisme et discernement », a-t-il conclu.