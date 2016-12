DÉBATS—SUGAR INDUSTRY EFFICIENCY (AMENDMENT) BILL: Osman Mahomed plaide pour l’optimisation des terre

Intervenant hier à l’Assemblée nationale sur le Sugar Industry Efficiency (Amendment) Bill, le député PTr Osman Mahomed a plaidé pour une utilisation optimale de nos terres. Il a également parlé en faveur des petits planteurs, demandant qu’ils soient consultés avant toute prise de décision les concernant.

Le député rouge a d’emblée rappelé dans son discours la visite chez nous du défunt Premier ministre de Singapour, Lee Kwan Yew, qui aurait posé cette question : « Pendant combien de temps encore allez vous continuer à planter la canne à sucre sur ce petit rocher en plein océan Indien ? »

Osman Mahomed a affirmé que dans le cadre des débats sur le Sugar Industry Efficiency (Amendment) Bill, cette question du PM singapourien est « fondamentale ». « Sur notre petit rocher, presque 90 % des habitants sont propriétaires de leur maison, alors que 90 % des Singapouriens ne peuvent que louer leurs appartements du gouvernement sous un bail de 100 ans. Je dis cela parce que cela a trait au 2e paragraphe de la note explicative du Bill qui mentionne les amendements à la Sugar Industry Efficiency Act relatifs à la nécessité d’enlever les obstacles pour faciliter les affaires, plus particulièrement concernant la conversion des terres ».

Dans ce contexte, le député a plaidé pour une utilisation optimale des terres à Maurice. « Utiliser de façon optimale nos terres à travers une planification efficace et efficiente est une question de survie sur ce petit rocher en plein océan Indien. C’est central à notre développement durable et c’est la première question que je voudrai poser à la Chambre : Pouvons-nous nous permettre de convertir nos terres agricoles en béton sans une sorte de contrôle, à la lumière des limites géographiques de notre petite île ? »

Réfutant un commentaire du Premier ministre à l’effet que « les petits planteurs ont vécu un calvaire avec le gouvernement travailliste », le député rouge a rappelé que le 5 décembre 2007, c’est le PTr qui, dans le cadre d’un « accord historique » entre le gouvernement et la Mauritius Sugar Producers Association (MSPA), a décidé de la participation de 35 % des planteurs et travailleurs de l’industrie sucrière dans les nouvelles entreprises (centrales électriques, raffineries et distilleries) de la réforme du secteur. « C’est ainsi que le gouvernement a obtenu de l’industrie sucrière 2 000 arpents pour les besoins de notre sécurité alimentaire et nos besoins en logements sociaux. C’était une des plus grandes réalisations de la politique de démocratisation de l’économie initiée par le PTr en 2005 », dit-il.

Dans ce contexte, Osman Mahomed a déploré que les petits planteurs n’aient pas été consultés avant que le Sugar Industry Efficiency (Amendment) Bill ne soit présenté à la Chambre.

Le député a ensuite commenté certains aspects du projet de loi, notamment le Sugar Cane Sustainability Fund, le Renewable Sugar Cane Industry Base Biomass Framework, le Sugar Based Agro-Industry Framework et le Ethanol & Molasses Framework. Concernant ce dernier, il a déploré le « silence » du projet de loi sur le pourcentage du mélange éthanol-essence devant devenir obligatoire. « Si on leur donnait le choix les conducteurs n’achèteraient pas ce mélange d’autant qu’ils savent que leurs moteurs n’ont pas été conçus pour cela », a-t-il expliqué.

Concernant la Land Conversion Rights & Incentives to Smart Cities, Osman Mahomed a soutenu : « Pistache pou planteur — caviar pou baron ! ». « En adoptant ce Bill, j’espère que le ministre va s’assurer que tous ceux concernés, y compris les planteurs, seront pris en compte, notamment par rapport à la conversion des terres et le mélange obligatoire éthanol-essence », a-t-il conclu.