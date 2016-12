DEPUIS DÉBUT DÉCEMBRE : Treize arrestations pour ventes de CD et DVD piratés

Depuis début décembre, pas moins de 1 227 CD et DVD, comprenant des films pornographiques et des compilations de séga de 2016, ont été saisis auprès de marchands ambulants dans différents coins de l’île. Cette opération est menée par l’Anti-Piracy Unit sous la supervision de Choolun Bhojoo, le patron de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU).

Une opération antipiratage à travers l’île a mené à 13 arrestations depuis le début du mois. Dix d’entre elles concernent une dérogation à la Film Act, qui exige que la personne vendant des CD et des DVD détienne un permis. Deux autres tombent sous la Copyrights Act, indiquant que les droits d’auteurs n’ont pas été respectés. La dernière arrestation concerne une « trade without licence ».

Cette opération, explique un haut gradé affecté à l’Anti-Piracy Unit, vise à protéger les artistes contre les vendeurs qui continuent à opérer malgré les diverses pressions. « En cette période festive, des marchands n’hésitent pas à vendre discrètement leurs produits aux membres du public. Certains de ces vendeurs ont compilé des CD de disques de l’année 2016 et les mettent en vente », a observé le responsable. « Notre objectif est de protéger les artistes locaux, qui investissent énormément pour produire des albums. Nous n’allons pas tolérer que des gens malhonnêtes bénéficient de cette situation », prévient-il, avant de rappeler que personne n’a le droit de mettre en vente des CD et des DVD sans une « trade licence », comme le stipule la loi.

Toutes les unités policières concernées

Le responsable de l’APU rappelle que la lutte contre le piratage n’est plus la chasse gardée des officiers de l’ADSU et de l’APU. « Cette responsabilité revient à toutes les unités de la force policière. Chaque policier est partie prenante dans ce combat et doit agir en conséquence. » D’où la présence également d’un officier de l’APU au ministère des Arts et de la Culture de 9h à 16h pour écouter et enregistrer les doléances des artistes.

Julien George, président de la Rights Management Society (RMS), s’est dit satisfait de l’action menée sur le terrain en vue de décourager la vente de CD piratés. Lors d’une opération menée récemment avec l’APU, des officiers du ministère des Arts et de la Culture et ceux de la RMS, à Mahébourg, révèle-t-il au Mauricien, deux marchands ambulants pris en flagrant délit de vente CD et de DVD piratés ont été arrêtés. « Ces marchands ont changé de stratégie. Ils ne vendent plus en grande quantité, comme c’était le cas auparavant. Ils identifient les clients et ils les dirigent chez certains propriétaires de magasins, qui agissent comme complices », relate Julien George. « Nous n’allons pas céder. J’ai pris l’engagement auprès des artistes de mener ce combat. Je vais lutter jusqu’au bout », ajoute-t-il. Cette opération est menée par le CI Ruhomutally et l’inspecteur Seeruttun.

Toutefois, Jean-Jacques Arjoon, porte-parole du Collectif des Artistes, observe que les marchands de CD piratés continuent à exercer en cette période. « Ils compilent plusieurs morceaux sur un seul CD. Ces marchands tuent l’œuvre de plusieurs artistes en même temps à travers un acte criminel. Sans compter qu’ils font désormais du porte-à-porte. »

Jean-Jacques Arjoon rappelle en même temps que Maurice est signataire de plusieurs conventions liées à la propriété intellectuelle. « Des dispositions doivent donc être prises pour harmoniser les lois avec les paramètres internationaux. Nous sommes très en retard dans ce domaine. Ce sont les artistes qui payent les pots cassés », affirme-t-il.

Le 30 décembre 2015, à Port-Louis, près du poste de police de Trou-Fanfaron, plusieurs artistes et producteurs de musique étaient descendus dans les rues pour stopper la vente de CD piratés. Ce qui avait entraîné une violente altercation entre les artistes et les forces de l’ordre. Cinq arrestations et plusieurs blessés étaient à déplorer. Parmi les blessés se trouvaient les chanteurs Dr Boyzini et Jean Alain Résidu, qui militent contre le piratage, le producteur Michel Nany et Kenny Seenien, ingénieur du son. Certains d’entre eux avaient souffert de multiples blessures à la tête et avaient été hospitalisés. Des artistes ont même par la suite porté plainte pour brutalité policière.

GRAND-GAUBE : Deux récidivistes arrêtés pour vol

Bheemal Ragoonundun, alias Kunal, un récidiviste notoire de 34 ans habitant rue Prince-des-Galles, Triolet, et Jean Jeffrey Lejeune, 27 ans et habitant Goodlands, circulaient en voiture lorsqu’ils ont été arrêtés par la police hier. Ils auraient attaqué un homme à Grand-Gaube. Selon la victime, qui était également à bord du véhicule, le conducteur l’aurait tiré de force de la voiture avant de l’agresser et d’emporter une somme de Rs 15 000, qui était en sa possession, ainsi qu’une chaîne en or. Les deux suspects, qui sont connus des services de police, ont comparu devant la Bail and Remand Court. La police a objecté à leur remise en liberté.

TROU-AUX-BICHES : Vol chez un sexagénaire

Un sexagénaire a été victime hier matin d’un vol à son domicile à morcellement Jhubhoo, Trou-aux-Biches. Deux montres, un téléviseur, un ordinateur, trois paires de chaussures, une chaîne en or, une paire de lunettes ainsi qu’une somme de Rs 25 000 ont été emportés. La valeur totale du butin est estimée à Rs 150 000.

Ébouillanté par son épouse : Dayanand Gopaul succombe à ses brûlures

Après quatre jours passés à l’unité des grands brûlés de l’hôpital Victoria, Candos, Dayanand Gopaul, un habitant d’Argy, Flacq, âgé de 64 ans, a rendu l’âme ce matin. À l’heure où nous mettions sous presse, une autopsie devait être pratiquée afin de déterminer la cause exacte de sa mort. Jeudi, vers 20h40, une dispute avait éclaté entre son épouse et lui à leur domicile. Cette dernière – Rajwantee Gopaul, âgée de 54 ans – lui avait alors jeté de l’eau bouillante. Un policier du poste de police de Flacq s’était alors rendu chez le couple, rue Nehru Nagar, et avait trouvé le sexagénaire gisant sur le sol, dans la cuisine, avec des traces de brûlures sur tout le corps. Immédiatement, le sexagénaire a été transporté à l’hôpital.

Questionnée, l’épouse de Dayanand Gopaul est vite passée aux aveux et a déclaré avoir ébouillanté son mari après une dispute. Elle avait alors été appréhendée et avait passé la nuit en détention. Le lendemain, vendredi, Rajwantee Gopaul avait été traduite devant le tribunal de Flacq sous la charge provisoire de tentative de meurtre et avait obtenu la liberté sous caution. Suite à la mort de son époux, elle devrait être à nouveau arrêtée et une charge provisoire de meurtre devrait maintenant être logée contre elle. Par ailleurs, les funérailles de la victime étaient prévues aujourd’hui à 15h.

Dayanand Gopaul, qui travaillait comme officier de la sécurité, n’est pas la seule personne à avoir perdu la vie suite à de graves brûlures. En effet, Pierre Richard Nemorin, âgé de 60 ans et habitant Cité Briqueterie, Ste-Croix, a rendu l’âme samedi soir. Il a été victime le 16 décembre d’un grave incident. Transporté d’urgence à l’hôpital Victoria, à Candos, il y avait été admis après s’être brûlé au troisième degré. Vu qu’il était inconscient depuis, il n’avait pas été en mesure d’expliquer à la police comment il s’était brûlé. Ses vêtements auraient accidentellement pris feu pendant qu’il cuisinait. Après neuf jours passés à l’unité des grands brûlés, il a poussé son dernier soupir. Une autopsie a été pratiquée par le Dr Chamane, Police Medical Officer, et a révélé que la victime avait succombé à une septicémie. Ses obsèques ont eu lieu ce matin à 9h.

BEAU-BASSIN : Un peintre de 31 ans électrocuté

Vers 13h10 samedi, Thierry Matthieu, un peintre âgé de 31 ans, effectuait des travaux sur le toit de la maison d'une habitante de Cité Vuillemin, Beau-Bassin, lorsque la perche télescopique de son pinceau devait accidentellement heurter un câble à haute tension, suite à quoi le peintre a reçu une lourde décharge électrique. Une source a confié au Mauricien que c'est une habitante de la localité qui a aperçu la victime, couchée et inerte, sur le toit de la maison. Celle-ci s'était ensuite ruée chez la propriétaire de la demeure pour l'informer de l'accident. Lorsque cette dernière a tenté de porter secours au peintre, ce dernier était encore conscient. Elle a ensuite préféré alerter les pompiers pour qu'ils viennent sur place. Une voisine a confié que « les pompiers ont pris du temps, même s'ils étaient équipés ». Ces derniers ont en effet dû attendre plus d'une heure avant de porter secours au peintre et le conduire à l'hôpital Victoria, à Candos. Questionné, un responsable des Fire Brigade Services explique : « Nous avons reçu un premier appel à 13h10. Une équipe de pompiers, basés à Coromandel, s'est rendue sur les lieux à 13h18 et une autre équipe, spécialisée en secours, à 13h48. » C'est sous les yeux de bon nombre de badauds que s'est déroulée l'opération de sauvetage. La circulation avait même été fortement perturbée sur la route principale de la localité. Thierry Matthieu a été conduit à l'hôpital Victoria, à Candos, dans un véhicule du Samu. Il est actuellement admis à l'unité des soins intensifs. Son état de santé est jugé sérieux.

COMPLOT POUR LE VOL D’UNE VOITURE : Deux complices présumés blanchis

Deux individus étaient poursuivis en Cour de Pamplemousses pour entente délictueuse pour le vol d’une voiture. Le délit aurait été commis le 14 novembre 2012 à Trou-aux-Biches. Les deux hommes avaient plaidé non coupables lors de leur procès. Selon la poursuite, l’un d’eux, soit un certain Wensley, était le complice du vol d’une voiture immatriculée 2235 ZU 05 et avait contacté l’autre accusé, un dénommé Roland, pour repeindre le véhicule. En cour, Wensley avait réfuté les accusations portées contre lui. De plus, un constable de police, assigné comme témoin dans cette affaire, devait admettre qu’il « n’y avait aucun lien entre l’accusé et ce vol de véhicule, la voiture n’ayant pas été trouvée en possession de l’accusé ». Le dénommé Roland, lui, avait affirmé que Wensley lui avait confié une voiture pour la repeindre, mais ne pouvait pas indiquer la plaque d’immatriculation. De ce fait, la magistrate Uroossa Rawat-Neerooa devait statuer le doute sur le fait que ce soit cette même voiture mentionnée par Wensley qui avait été volée. Elle a alors décidé de rayer les accusations portées contre les deux hommes, faute de preuves.

Utilisation dangereuse d’arme à feu : Un chasseur obtient le bénéfice du doute

Le magistrat Yorgesh Bhookhun, siégeant en Cour de District de Rivière-du-Rempart, a exonéré un chasseur, qui était poursuivi sous une charge de possession d’arme à feu pour agression et intention de mettre une vie en péril. La victime alléguée avait indiqué avoir reçu un violent coup au pied droit alors qu’il discutait dans un parc. Un formulaire 58 obtenu par la victime devait toutefois révéler qu’il n’avait subi aucune blessure externe. L’accusé, pour sa part, a réfuté les allégations portées contre lui, ajoutant que la victime alléguée se trouvait dans son parc et qu’il lui avait demandé de quitter les lieux, faute de quoi il irait porter plainte à la police. Selon l’accusé, la victime a consigné de fausses déclarations contre lui pour cette raison. Un sergent de police, assigné comme témoin dans cette affaire, devait indiquer que, selon les dépositions prises avec les différentes parties, il ressort que l’accusé n’avait pas pointé son arme à feu sur la victime alléguée, ne mettant pas ainsi sa vie en danger. De plus, le policier devait indiquer que le témoin oculaire mentionné par la victime avait nié avoir été témoin de la scène.

Dans l’énoncé de son jugement, le magistrat Bhookhun devait faire état du fait que la victime alléguée n’avait pas été cohérente dans sa version des faits, « n’ayant pu expliquer clairement où il a été touché, les blessures subies ou encore les personnes qui étaient en sa compagnie ». Le magistrat a ainsi conclu qu’il ne peut se référer à la version de la victime alléguée car « trop de doutes subsistent ». Il a de fait rayé l’accusation portée contre le chasseur.

Agression alléguée : La plaignante perd son procès

Une habitante de Palma, Quatre Bornes, avait soutenu avoir été, le 16 mars 2010, victime de l'assaut de quatre femmes, qui sont entrées chez elle et l’ont, une par une, agressée au dos et à la tête avec des morceaux de bois. Selon elle, ces femmes avaient endommagé sa cuisine avant de s’en prendre à elle. Elle avait indiqué avoir été secourue par son frère, qui s’était réveillé à cause du bruit. Toutefois, le magistrat Prithiviraj Balluck, siégeant en Cour de Bambous, devait déceler de nombreuses contradictions dans les versions données par la victime alléguée et son frère. La victime avait en effet donné des versions différentes à la police et en cour, ce qui a remis en question sa crédibilité. Elle avait à de nombreuses reprises changé de versions concernant la tenue des événements et le rôle des quatre femmes incriminées. Le frère, pour sa part, avait indiqué à la police que les femmes l’avaient agressé lui, et non sa sœur. En cour, il devait toutefois admettre qu’il n’avait pas fait mention des noms des quatre femmes dans sa déposition à la police. En raison des nombreuses zones d’ombre, le magistrat Balluck a accordé le bénéfice du doute aux quatre femmes.