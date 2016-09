DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE : Désinvestissements étrangers de Rs 781 M sur les deux marchés

La Bourse de Maurice a enregistré des désinvestissements étrangers de l'ordre de Rs 781 millions du 1er janvier 2016 au 9 septembre. Sur le marché officiel, un montant négatif de Rs 843,9 millions a été noté alors que le Development & Enterprise Market a affiché une performance positive de + Rs 62,9 millions sur la période en question.

Les données compilées par la Central Depository and Settlement Ltd concernant les transactions effectuées par les investisseurs étrangers indiquent que, pour ce qui est du marché officiel, les achats totaux se sont élevés à près de Rs 3 milliards alors que la valeur des titres liquidités a dépassé légèrement les Rs 3,8 milliards. Le groupe MCB a été la valeur ayant été la plus en vue, les achats et ventes effectués par les investisseurs étrangers se chiffrant à Rs 1,4 milliard et Rs 2,01 milliards respectivement. Des désinvestissements nets ont aussi été relevés sur l'autre valeur bancaire, en l'occurrence la SBM Holdings Ltd (achats : Rs 205,5 millions; ventes : Rs 494,2 milliards) alors que Rockcastle Ltd, qui figure parmi les sociétés étrangères les plus fortement capitalisées, a enregistré des placements évalués à Rs 242,3 millions ainsi que des ventes de Rs 242,8 millions. Ces échanges étaient libellés en dollars américains.

Les sociétés étrangères ont suscité un intérêt certain de la part des investisseurs étrangers depuis le début de l'année. L'une d'elle, Bayport Ltd (cotée en dollars) a enregistré des achats de Rs 235,4 millions et des ventes de Rs 235,4 millions sur cette période. Sur Greenbay (cotée en livres sterling), il y a eu des placements de Rs 216,9 millions alors que la valeur des titres liquidités s'est située à un peu de Rs 217,4 millions.

Pour ce qui est du second marché, le DEM, les données officielles font état d'achats de Rs 190,9 millions et de ventes de l'ordre de Rs 128 millions, ce qui laisse un solde positif de Rs 62,9 millions. CIEL Textile Ltd, ENL Ltd (Préférence) et Médine Ltd ont été les valeurs sur lesquelles des transactions importantes ont été réalisées par les investisseurs étrangers. Il faudrait également signaler les placements étrangers d'environ Rs 91 millions sur ABC Banking Ltd depuis le début de l'année.

Par ailleurs, la Stock Exchange of Mauritius Ltd a lancé ce matin son nouvel indice boursier, le SEM- All Share Index, indice qui englobe toutes les valeurs faisant partie du Semdex ainsi que les Global Business Companies et autres sociétés internationales dont les produits sont cotés en devises étrangères. Le SEM-ASI vise à mieux refléter les performances des valeurs cotées sur le marché officiel, surtout celles des sociétés du Global Business.

Démarrant à 1810,68 points, le SEM-ASI avait atteint 1 826,90 points après environ une heure et quart d'échanges sur le marché officiel, une hausse attribuable à la progression de 3,98% de Rockcastle Ltd. La capitalisation du marché sur la base du SEM-ASI s'établissait à Rs 324,5 milliards vers 11h15. Par contre, le Semdex était en repli à 1 809,95 points après une ouverture à 1 810,68 points.