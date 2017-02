DÉCÈS D’UN NOURRISSON : Le père et la belle-mère arrêtés

Jean-Christophan Firmin, 29 ans et agent de sécurité de profession, ainsi que sa concubine, Marie-Ellodie Rihana Julles, 19 ans, ont été arrêtés hier par la CID de Vacoas après la découverte du corps du petit Ezra, âgé de 18 mois, dans un bassin situé à quelques mètres d’un élevage de poulets, à La Marie. La police soupçonne un cas de maltraitance. Le corps du nourrisson a été transporté à la morgue de l’hôpital Victoria, où l’autopsie pratiquée par le médecin légiste, Shiala Jankee, et le Dr Prem Chamahe a attribué la mort à un œdème cérébral, et non à l’asphyxie. De plus, l’estomac de l’enfant était vide alors que le père avait soutenu avoir donné à manger à son fils. Des prélèvements ont été effectués sur la victime hier. Dans sa déposition, le père d’Ezra a déclaré que l’enfant aurait glissé et serait tombé dans l’eau. Quant à la belle-mère, elle a déclaré qu’elle s’était assoupie et que l’enfant aurait échappé à sa vigilance.

Selon nos informations, la police a arrêté le couple lorsqu’elle a découvert que les versions du couple ne corroboraient pas et que les vêtements que portait le nourrisson étaient secs. Les éléments du SOCO ont prélevé des empreintes et ont aussi saisi une savate. La concubine a été reconduite sur les lieux du drame hier pour une reconstitution des faits. Après l’interrogatoire de la belle-mère, le père du nourrisson a été conduit au CID de Vacoas pour y être interrogé. Tous deux devront comparaître devant le tribunal de Curepipe aujourd’hui.