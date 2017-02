DÉCÈS D'UN NOURRISSON: Le père et la belle-mère sous le coup d'une charge d'homicide involontaire

Une charge provisoire d'homicide involontaire par imprudence a été logée contre Jean-Christophe Firmin, 29 ans, et sa compagne, Marie Rihana Julles, âgée de 19 ans. Tous deux ont comparu devant le tribunal de Curepipe aujourd'hui. Le couple a été arrêté jeudi par la CID de Vacoas après la découverte du petit Ezra, 18 mois, dans un bassin à quelques mètres d'un élevage de poulets, à La Marie. Selon nos sources, le couple aurait confié, lors de leur interrogatoire, que l'enfant n'avait rien eu à manger pendant deux jours. L'enfant serait mort de malnutrition. L'autopsie pratiquée par le Dr Shaila Jankee et le Dr Prem Chamane a attribué la mort du bébé à un œdème, et non à une asphyxie.

La police a arrêté le couple après avoir remarqué que leurs versions ne corroboraient pas et que les vêtements que portait le nourrisson étaient secs. Dans sa première version à la police, le père avait soutenu qu'il aurait donné à manger à son fils, ce qui a été contredit par les deux médecins légistes, qui ont révélé que l'estomac de l'enfant était vide. Le père avait également déclaré que le nourrisson aurait « glissé » et serait tombé dans l'eau. Quant à la belle-mère, elle a déclaré qu'elle s'était assoupie et que l'enfant aurait échappé à sa vigilance. Le couple a été reconduit en cellule.

CLÉMENCIA: Trois hommes armés d’un fusil et de sabres attaquent un salesman

Trois hommes armés de sabres, d’un fusil automatique et portant des casques intégraux, ont attaqué jeudi après-midi un salesman et son collègue à Clémencia pendant qu’ils livraient des cigarettes dans une boutique de la localité. Les malfaiteurs ont défoncé le coffre de la fourgonnette à l’aide d’un marteau et ont emporté une somme de Rs 500 000 avant de prendre la fuite à motocyclette. Le même jour, l'escouade de la CID affectée au poste de police de Bel-Air Rivière-Sèche, qui patrouillait dans la région, a retrouvé la motocyclette abandonnée dans un champ de cannes. Après vérification, les enquêteurs ont découvert que le deux-roues avait été volé d’un jardinier de 39 ans habitant Bambous. Le jardinier avait consigné une déposition au poste de police d’Albion à cet effet. Les trois malfaiteurs étaient toujours recherchés au moment où nous mettions sous presse.

PAMPLEMOUSSES: Un cycliste dans un état critique après un accident

L’état de santé de Giandeo Goorye, un habitant de Morcellement St-André de 42 ans, est jugé sérieux. Ce cycliste a été percuté par une voiture alors qu’il négociait un virage à Pamplemousses. Transporté d’urgence à l’hôpital du Nord, il y est depuis admis aux soins intensifs. La conductrice, une habitante de Port-Louis d’origine japonaise, a été interrogée en vue de connaître les circonstances exactes de l’accident.