DÉCÈS EN CELLULE POLICIÈRE : Les héritiers d’Anand Kumar Ramdhony recevront Rs 1,8 M de dommages

Six ans après, un accord a été trouvé entre les différentes parties dans le procès en réclamations de Rs 45 M logé contre l’État et le commissaire de police par les héritiers d’Anand Kumar Ramdhony, mort en cellule au poste de police de Rivière-du-Rempart le 30 juillet 2011. L’État aura à verser aux enfants du défunt des dommages de Rs 1,8 M.

Rita Devi Dookhun, la veuve d’Anand Kumar Ramdhony, et ses quatre enfants avaient déposé une plainte en Cour suprême en 2012, réclamant des dommages de Rs 45 millions à l’État et au commissaire de police pour la mort de son époux, le 30 juillet 2011, dans une cellule du poste de police de Rivière-du-Rempart. La famille Ramdhony estimait qu’il s’agissait d’une faute de la police, laquelle méritait réparation. Les circonstances entourant cette mort en cellule n’étaient pas claires, car Anand Kumar Ramdhony se serait pendu en position assise. Son décès avait été attribué à une asphyxie par pendaison. Dans une enquête judiciaire instituée pour faire la lumière sur sa mort en cour de Mapou, il avait été conclu en décembre 2012 qu’Anand Kumar Ramdhony s’était suicidé.

En 2013, Rita Devi Dookhun est décédée des suites d’un cancer et ses enfants ont mené la lutte pour obtenir justice. Vendredi dernier, l’affaire a connu un dénouement, la juge Nirmala Devat donnant gain de cause à la famille. L’État a alors proposé une somme de Rs 1,8 M comme dommages, que les héritiers ont acceptées. Les héritiers d’Anand Kumar Ramdhony avaient retenu les services de Me Viren Ramchurn et de l’avoué Doorgacharun Luchmun.

Pour rappel, Anand Kumar Ramdhony était provisoirement accusé de « possession of stolen property », soit une montre. Un habitant de Plaine-des-Papayes avait expliqué que la montre, qui était en possession d’Anand Kumar Ramdhony, appartenait à son épouse et qu’il la lui avait confiée pour la faire réparer à l’occasion de l’anniversaire de sa femme. La police avait objecté à la mise en liberté sous caution d’Anand Kumar Ramdhony et il avait été placé dans la cellule No 2 au poste de police de Rivière-du-Rempart, où il devait trouver la mort.

Les plaignants ont souligné que la police était responsable par négligence de la mort du détenu. Les policiers de garde ce soir-là, ont-ils ajouté, auraient dû faire preuve de vigilance pour le respect du « general welfare ». Les plaignants avaient fait remarquer que la mort en détention d’Anand Kumar Ramdhony est le résultat de leur négligence. Ils avaient affirmé que les droits fondamentaux du détenu n’avaient pas été respectés, comme le prévoit le chapitre II de la Constitution.