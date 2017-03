DÉCHETS SOLIDES—ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION: L’AFD finance le projet à hauteur de 200 000 euros

Avec la saturation du centre d’enfouissement des déchets à Mare-Chicose à l’horizon 2020, le ministère de l’Environnement bénéficie de l’expertise et du soutien financier de l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 200 000 euros pour l’élaboration d’une stratégie de gestion. Un atelier de travail dans ce sens s’est ouvert hier à l’hôtel Labourdonnais, au Caudan Waterfront, lors duquel le ministre de l’Environnement, Etienne Sinatambou, a souligné que « 475 000 tonnes de déchets ont été produites à Maurice en 2016, dont seulement 6,25% ont pu être recyclés ».

La tenue de cet atelier de travail, dit Etienne Sinatambou, est la preuve qu’il y a « la volonté politique » pour trouver une alternative concernant la gestion des déchets solides. Et d'indiquer qu’en 2000, le pays produisait 300 000 tonnes de déchets alors qu’aujourd’hui, il en est à 475 000 tonnes par an, soit 370 kg par tête d’habitant. Il ajoute que, selon les prévisions, « si le pays continue sur cette lancée, d’ici 2025, 530 000 tonnes de déchets seront produites par an ». En outre, le ministre de l’Environnement observe que « cette situation sera intenable pour Maurice sur le plan économique ». La collecte de déchets, à ce jour, revient à l’injection d’un budget de Rs 1,2 milliard par an. « Déjà à l’époque, il était nécessaire d’avoir une approche intégrée concernant la gestion des déchets solides », dit-il, ajoutant que « les mesures politiques ont été malheureusement moindres ». Le pays, dit-il, « doit rattraper ce retard ». Il en a également profité pour remercier l’AFD pour ce soutien financier. « Il est important pour tout un chacun d’avoir une réflexion en amont concernant le traitement des déchets. Par exemple, il faut penser à la réutilisation de certains produits avant qu’ils ne soient considérés comme des déchets ou encore aller vers le recyclage », explique Etienne Sinatambou.

Pour sa part, l’ambassadeur de France à Maurice, Gilles Huberson, a noté que l’AFD accompagne les acteurs économiques pour un développement respectueux de l’environnement. Il se dit heureux de cette collaboration et estime que « La Réunion et Maurice ont des choses à dire et à partager avec les États voisins, concernant la gestion des déchets solides ». Il est indispensable, dit-il, de limiter la quantité de déchets produits et « c’est un sujet qui touche toute la région de l’océan Indien ». L’ambassadeur a invité le ministre Etienne Sinatambou à visiter les projets en cours concernant la gestion des déchets solides.

Plus tôt, le directeur de la Solid Waste Management Division du ministère de tutelle, Prakash Kowlesser, s’est longuement appesanti sur les actions entreprises par les autorités jusqu’à présent, notamment « la réflexion sur le tri et la mise en place d’installations alternatives pour stocker ou traiter les déchets ». Prakash Kowlesser indique qu’il y a aussi eu des études et des travaux « permettant d’accroître dans la durée la capacité de stockage à Mare-Chicose en attendant de trouver une solution durable ». Et d’ajouter qu’il y a eu la construction d’une plateforme pour le stockage des déchets, « qui sera opérationnelle sous peu ».

La prochaine étape, indique Prakash Kowlesser, est de « promouvoir la réduction, la réutilisation, le tri et la valorisation des déchets ainsi que de diminuer la quantité qui doit être enfouie ». C’est dans le sillage du financement d’une étude sur le développement d’une stratégie pour la gestion des déchets que « le soutien de l’AFD a été sollicité et obtenu ». Il indique que l’atelier de travail d’hier est « la première étape de ce contrat de service de conseil » dont le but est de préparer une feuille de route pour rendre le système actuel plus efficient et durable. La deuxième étape, dit-il, consistera à « préparer les études appropriées pour définir les investissements nécessaires concernant l’assistance technique, le renforcement des capacités et la sensibilisation ».