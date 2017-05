DÉCISION DU PRIVY COUNCIL : Condamnation maintenue pour les quatre de l’Amicale

Sheik Imran Sumodhee, son frère Khaleeloudeen, Naseeb Keeramuth ainsi que Muhammad Shafiq Nawoor, les quatre personnes trouvées coupables par la Cour suprême dans l’affaire de crime d’incendie avec préméditation ayant causé la mort à la maison de jeux l’Amicale de Port Louis en mai 1999 resteront en prison jusqu’en 2019. Ainsi en a décidé le Conseil Privé de la reine (Privy Council ) qui, cette semaine, a rejeté l’appel qu’elles avaient interjeté contre le jugement prononcé à leur encontre.

Condamnés d’abord à 45 années de prison ferme, soit l’équivalent de la perpétuité à Maurice, après de multiples démarches entreprises par un panel d’avocats mené par Me Rama Valayden, la peine avait été ramenée à 20 ans de prison.

Clamant néanmoins toujours leur innocence, avec l’aide des avocats et le soutien parfois actif de quelques politiciens qui avaient épousé leur cause, les quatre ont été jusqu’à devant les Law Lords du Conseil Privé à Londres pour essayer de se disculper. L’argument principal de leur appel reposait essentiellement sur (i) l’allégation que le juge (Paul Lam Shang Leen) qui les avait envoyés en prison avait eu un ton “enflammé dans son summing-up du procès qui a influencé les jurés dans leur verdict” et sur le fait que (ii) les avocats de la défense ont été privés d’accès à l’enregistrement audio du summing-up et (que) cela a nui à la préparation de l’appel. Pour leur défense, la Cour suprême de Maurice n’aurait ainsi pas respecté les droits constitutionnel des condamnés.

Le Privy Council a statué que les raisons avancées par Rama Valayden et son équipe n’étaient pas suffisantes. D’abord, ont déclaré les Law Lords, “le droit d’accéder aux enregistrements audio des procès en Cour n’est pas un droit absolu.” Puis, toujours selon eux, “suggérer que le juge aurait fait beaucoup plus part de son point de vue personnel au point d’impacter sur la décision des jurés s’est avéré non fondé après une écoute de ces enregistrements audio.” Au contraire, ont dit les Lords britanniques, “le juge Lam Shang Leen a été objectif.”

Le Privy Council a rappelé à l’ordre les représentants légaux des condamnés en leur reprochant d’avoir compliqué la tâche de la Cour suprême avec un très grand nombre d’arguments qui n’étaient, en fin de compte, pas toujours pertinents. “ si une Cour d’appel doit se préoccuper d’arguments qui ne sont pas valables, possiblement, des cas dans lesquels des arguments débattables existent réellement en pâtiraient ou pourraient ne pas recevoir toute l’attention qu’ils mériteraient. Une Cour d’appel a besoin de compter sur le devoir professionnel des avocats pour éviter ce genre de situation”, ont écrit les Law Lords. La tâche de soutenir la sentence de la Cour suprême de Maurice devant le Privy Council avait été celle du Directeur des poursuites publiques, Me Satyajit Boolell, et de membres de son bureau.

Pour rappel, l’attaque de triste souvenir perpétrée un dimanche après-midi contre l’Amicale de Port-Louis avait fait sept morts, dont une petite fille et sa maman et une femme enceinte. Le pays entier en avait été bouleversé.

TROU D’EAU DOUCE: Le corps de Steve Stephen Hovas découvert sur un terrain abandonné

Le corps en décomposition de Steve Stephen Hovas, 37 ans, habitant Sept Croisés, Trou-d’Eau-Douce, qui était porté manquant depuis le 28 avril, a été retrouvé sur un terrain abandonné de la localité, dans la soirée de mercredi. Anthony Rosette Mathurin, 30 ans, ami de la victime et suspect dans cette affaire, a conduit les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) sur les lieux où il avait enterré le corps.

Le suspect Anthony Rosette était la dernière personne à avoir été vue en compagnie de la victime. Interrogé à propos de cette disparition, il a déclaré aux enquêteurs qu’il n’était pas en bons termes avec Steeve Hovas, mais a dit tout ignorer de sa disparition. Lorsqu’il a été interrogé par la Major Crime Investigation Team (MCIT), le suspect a, dans un premier temps, allégué avoir poussé la victime à la mer après avoir consommé de la drogue, mais a fini par cracher le morceau, mardi soir, lors de son interrogatoire.

Il a déclaré qu’une dispute avait éclaté entre la victime et lui et qu’il avait frappé Steve Hovas, qui s’etait écroulé au sol. Il l’avait laissé sur place avant de revenir sur les lieux pour enterrer son corps.

Selon nos informations, lors de son interrogatoire, vendredi, dans les locaux de la MCIT, Anthony Rosette Mathurin a expliqué qu’il a agressé son ami dans un accès de colère après avoir appris que ce dernier avait exprimé le souhait de sortir avec sa compagne.

L’autopsie pratiquée par le Dr S.K. Gungadin du service médico-légal et le Dr Maxwell Monvoisin a relevé que la victime a été égorgée. La charge provisoire de séquestration, retenue contre le suspect lors de sa première comparution devant le tribunal de Flacq, a été modifiée en une accusation d’assassinat.

Pour rappel, des éboueurs ont, le 15 mai, retrouvé la motocyclette de Steve Hovas sur un terrain de la localité, mais aucune trace du disparu n’avait été décelée. La victime, même si elle était un “habitual criminal”, était très attachée à sa famille.

AMBASSADE DE FRANCE : Un an depuis les coups de feu et toujours aucune arrestation

Ce mardi 31 mai fera tout juste une année depuis que des coups de feu ont été tirés vers l’ambassade de France et l’hôtel le St-Georges. Sauf qu’aucune arrestation n’a aété effectuée. Mais depuis, la sécurité a été renforcée autour de l’ambassade de France avec un déploiement de la Special Supporting Unit (SSU) basée 24 heures sur 24 pour surveiller les moindres mouvements suspects.

Très tôt le jour des événements, les limiers du CID (Metropolitain South), des éléments de la force policière et de la Scene of Crime Officers (SOCO) avaient été déployés pour prélever des empreintes sur les graffitis et récolter sur place des informations sur l’identité de l’individu au capuchon, qui avait utilisé un aérosol pour peindre des inscriptions comme État Islamique ou encore Vous n’êtes plus en sécurité sur le portail et le mur du consulat à l’arrière de la mission diplomatique.

Pour rappel, plusieurs personnes, habitant dans le Sud ont été interrogées dans cette enquête. Parmi, Vishal Seebchurn, bien connu des services de police. La police avait obtenu des renseignements selon lesquelles il aurait eu accès à certaines armes dans le passé. Une perquisition effectuée à son domicile dans le Sud n’a mené à rien pouvant l’incriminer.