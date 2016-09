DANS UNE DÉCLARATION COMMUNE : La CEDOI soutient la revendication de souveraineté mauricienne sur les Chagos

Dans une Déclaration commune rendue publique, vendredi, au terme de leur rencontre qui s'est tenue, cette année, au séminaire Notre-Dame-de-la-Trinité à Beau-Bassin, les évêques de la Conférence épiscopale de l'océan Indien renouvellent leur « soutien fraternel au peuple chagossien cruellement déraciné » de ses îles et à leur demande de retour sur leur terre. Les évêques de la CEDOI affichent, par ailleurs, leur soutien à la démarche du gouvernement mauricien renouvelant sa revendication de souveraineté sur les Chagos illégalement détachées par la Grande-Bretagne du territoire mauricien avant notre accession à l'indépendance.

Les évêques affirment que les Chagossiens ont droit à un retour sur leur terre, Lequel retour « devrait être facilité et financé par les autorités qui les ont, unilatéralement et illégalement, délogés ». Pour les évêques de l'océan Indien, les Chagossiens sont toujours « un peuple avec son originalité culturelle forgée par les joies et les défis de la vie sur leurs îles éparses ». (...) « Leurs ancêtres sont enterrés là-bas, il y a encore des traces de leurs villages qui témoignent d'une vie commune de longue durée brutalement interrompue ».

Les évêques de la CEDOI expriment, par la suite, leur soutien à la démarche en cours du gouvernement mauricien renouvelant sa revendication de souveraineté sur les Chagos. Ils expliquent qu'ils soutiennent cette démarche car les Chagos dont, Diego Garcia, ont été détachées par la puissance coloniale juste avant l'indépendance en violation de la Résolution 1514 (XV) et de la Résolution 2066 (XX) du 16 décembre 1965 interdisant formellement le démembrement de territoires coloniaux avant leur accession à l'indépendance.

Les évêques signataires sont Mgr Maurice Piat, évêque de Port-Louis (Maurice), Mgr Alain Harel, vicaire apostolique de Rodrigues, Mgr Gilbert Aubry, évêque de Saint-Denis (Réunion), Mgr Denis Wiehe, évêque de Port Victoria (Seychelles) et Mgr Charles Mahuza Yava, vicaire apostolique de l'archipel des Comores.