DÉCONNOMIE: Comprendre la bêtise des intelligents

Nous sommes prédisposés à préférer le statu quo au changement incertain et les explications simplistes aux réflexions complexes... des sujets idéaux pour une manipulation de masse ! L'éducation doit donc être repensée pour former un peuple de citoyens animés par le goût de la réflexion critique, entraînés à la délibération et à la reconnaissance de leurs propres biais cognitifs. Il est urgent de restaurer les conditions d'une souveraineté citoyenne réelle et de l'intelligence collective.



