DÉCORATION FRANÇAISE: Donald Payen élevé au rang de chevalier de l'ordre national du mérite

L'insigne de chevalier de l'ordre national du mérite a été remise lundi à Donald Payen par l'ambassadeur de France, Gilles Huberson, lors d'une cérémonie organisée en la Résidence de France, à Floréal. La cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, du vice-Premier ministre Ivan Collendavelloo, du leader de l'opposition Xavier-Luc Duval, de la Speaker de l'Assemblée nationale Maya Hanoomanjee et des amis proches de Donald Payen. L'ambassadeur a retracé la longue carrière de Donald Payen notamment au sein de la compagnie aérienne nationale d'Air Mauritius et a surtout vanté son respect des principes humanistes. Donald Payen a ensuite remercié tous ceux qui l'ont « toujours accompagné » et soutenu en particulier son père et sa mère, présents à la cérémonie hier soir.