DÉCORATION FRANÇAISE: La médaille d'or du tourisme remise à Jacqueline Dalais

La médaille d'or du tourisme a été décernée cette semaine à Jacqueline Dalais par l'ambassadeur de France Gilles Huberson lors d'une cérémonie organisée à la résidence de l'ambassade de France, à Floréal. Jacqueline Dalais s'est imposée comme un des chefs les plus respectés de Maurice.

Avec plus de 40 ans d’expérience dans la restauration et la gastronomie à Maurice, Jacqueline Dalais a un palmarès impressionnant. Elle compte parmi ses distinctions la médaille de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres et celle de Member of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (MSK). Elle s’est vue également décerner la distinction de “Femme entrepreneur de l’année” en 2003 et 2009 et est aussi membre du jury du festival culinaire Bernard Loiseau.

La médaille d'argent a été remise à Jean Louis Pismont, directeur général du Paradis Hotel & Golf Club et Dinarobin Hotel Golf & Spa, et qui assure actuellement la présidence de l'Association des propriétaires d'hôtels et restaurants de l'île Maurice (AHRIM). Jean-Louis Pismont assure la direction de deux propriétés Beachcomber sur la péninsule du Morne. Il a rejoint le groupe le 10 février 1997 en tant que directeur résidant du Paradis.

Originaire de France, il est diplômé en gestion de l'hôtellerie et du restaurant à l'hôtel School of Thonon les Bains. Il compte une longue et riche expérience d'hospitalité internationale et a occupé des postes supérieurs dans des hôtels de renommée mondiale, à l'instar du Forte Grand Abou Dhabi et du Royal Mansour Casablanca. Il a également travaillé pour la chaîne hôtelière Ramada dans différents pays, y compris en Turquie et au Royaume-Uni. Il est marié et père de deux enfants.