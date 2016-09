DÉCOUVERTE : Chamarel, un village qui cultive le goût de la tradition

Niché au sud-ouest de l'île à 400m d'altitude entre Rivière-Noire et la pointe du Morne, Chamarel est entouré par les réserves naturelles des Gorges de la Rivière-Noire. Le petit village que l'on accède en passant par la route côtière de l'ouest —Tamarin, Case-Noyale —, est un site touristique très visité. Sa cascade et son site géologique, la Terre des Sept Couleurs, attirent chaque jour de nombreux visiteurs. Malgré un afflux touristique important, le village du dictrict de Rivière-Noire a su conserver non seulement son caractère authentique, mais aussi ses traditions culinaires qui se transmettent de génération en génération.

La route sinueuse qui monte vers Chamarel permet d'admirer en contrebas un panorama exceptionnel sur la côte sud-ouest: en face, vue sur tout l'océan, ses îlots, l'île aux Bénitiers, à droite le Piton de la petite Rivière-Noire, à gauche, celle du Morne. Le long de la route, des view points permettent d'admirer la vue.

La route serpente, bordée d'une végétation luxuriante. Si les cars remplis de touristes empruntant cette route pour visiter la Terre des Sept Couleurs sont plus ou moins nombreuses, les transports en commun sont quant à eux rares. Chamarel souffre de sa position géographique. Dans ce village qui abrite une école, une petite église et de nombreuses tables d'hôtes pour accueillir les nombreux touristes, ils sont nombreux à ne pas accepter de faire des aller-retours pour aller travailler et préfèrent travailler à leur propre compte. A l'instar des familles Fourneau et L'Intelligent qui habitent dans cette ruelle se situant en face de la charmante église Sainte-Anne datant de 1876 — ce lieu est par ailleurs connu pour sa magnifique grotte autour de laquelle abonde une anbondante végétation et située au bout d'une allée ombragée par de grands arbres. La première connue pour son jus de canne frais et ses 'gato coco' à l'ancienne et la seconde pour ses plats traditionnels et son délicieux café artisanal.

Un savoir-faire transmis de génération en génération

Déjeuner à Chamarel est l'occasion de découvrir non seulement une cuisine mauricienne authentique, mais également de déguster des spécialités locales originales. Impossible de louper l'échoppe de Georgie Fourneau et le Palais de Barbizon de la famille L'Intelligent situés l'une en face de l'autre. Chez Georgie Fourneau, le gâteau au coco est une des spécialités de la famille. "La recette nous a été transmise de génération de génération. Dans notre "gato coco", on y ajoute des épices tels que le gingembre, l'élaiti ou des fruits comme l'ananas ou la pomme. Le "gato coco" qui a le plus de succès est celui qu'on apelle "gato la colle", surtout celui à l'ananas", nous dit fièrement Georgie. Cet homme prépare aussi aux visiteurs qui se rendent à la Terre des Sept Couleurs ou autre site touristique, du jus de canne frais qu'il vend à Rs 50.

Café à l'ancienne

Chez lui, un énorme four suscite notre curiosité. Georgie nous apprend qu'il s'agit d'un four fait de terre, de sable et de paille et dans lequel il fait mijoter toutes sortes de recettes. La cuisson est faite au charbon. Très occupé avec ses clients, il ne peut pas nous faire une démonstration et nous propose de revenir une autre fois. Il accepte de nous expliquer le fonctionnement. "D'abord je dois vous dire qu'avant de fabriquer moi-même ce four, je cuisinais dans une fosse creusée dans la terre. Cette cuisson en fosse est la plus ancienne méthode de cuisson. Chez les Fourneau, ils ont à coeur de valoriser les savoir-faire traditionnels. Ce four en terre peut contenir une trentaine d'emballage, par exemple du poulet enrobé avec des feuilles de bananes et déposé dans la fosse où est allumé un feu de bois. Ensuite pour que la fumée ne s'échappe pas du four, les bords sont scellés selon les mêmes principes que le briani. Sous l'effet de la chaleur, les ingrédients contenus dans le plat cuisent à l'étouffée. Le but : conserver et concentrer la vapeur et les parfums des ingrédients. "Les ingrédients sont lentement mijotés. La cuisson peut prendre environ deux heures. Avec cette méthode, l'on peut apprécier des saveurs très particulières".

Au Palais de Barbizon, table d'hôte très connue et référencée dans le Guide du Routard et le Petit Futé, on s'énorgueillit de cette cuisine traditionnelle créole. Mais l'histoire de cette famille est aussi animée d'une même passion, celle de produire un café aux arômes incomparables… issus d'une torréfaction artisanale. Ici, on torréfie de père en fils. Ainsi, outre sa très réputée table d'hôte, Rico L'Intelligent, ancien conseiller du district de Rivière-Noire, est aussi un artisan torréfacteur. Dans cette région, la culture du café est très développée. A part la fabrique qui se trouve juste à l'entrée du Chassé de Case-Noyale, Rico L'Intelligent prépare lui-même son café selon des recettes d'antan. Mais comme Georgie Fourneau, il n'a pas le temps d'en dire plus et demande de repasser.

Pêche et charbon

Plus bas, à Case-Noyale, les traditions se transmettent de père en fils ou de mère en fille. En bordure de route, il n'est pas rare de trouver des poissoniers et vendeurs de coco et de tamarin. La plage noire se trouvant derrière les maisons en tôle abrite des milliers de trous de crabes, ce qui les fait aussi gagner leur vie. On y trouve aussi des éleveurs de poules et canards, des planteurs de bananes, de brèdes songes, des charbonniers. Chez Marie-Claire Résidu, on fabrique du charbon, ce combustible très prisé pour la cuisine à l'ancienne ou le barbecue. Pour ce faire, elle met tout simplement le feu aux troncs coupés. "Nous recevons une livraison de bois régulièrement", explique-t-elle. La mise en sac est artisanale. Une fois les bouts de bois refroidis, l'emballage peut commencer.

Entre une tradition bien ancrée et qui perdure, la région de Rivière-Noire continue de se développer pour le meilleur.

Historique

Le premier propriétaire de ces terres situées dans les montagnes sur la côte sud-ouest de l'île Maurice fut Jean Louis Lousteau, notaire à l'île de France (autrefois l'île Maurice). Il les légua en 1785 à ses beaux fils, Toussaint et Charles-Antoine de Chazal de Chamarel. Ce dernier s'y établit vers 1793 et exploita les forêts pour fournir du bois à la colonie. Il y fit la culture du café, de l'indigo, du coton et de la canne à sucre et s'y fit construire une maison.