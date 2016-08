DÉFILÉ DE VÊTEMENTS RECYCLÉS : Le groupe Aquarelle milite pour le développement durable

Le groupe Aquarelle, filiale de CIEL Textile, s’est engagé dans un plan d’action en faveur du développement durable. Le thème “Doing Business with a meaning” était au cœur d’un défilé samedi à l’hôtel Sofitel à Flic-en-Flac, avec des créations entièrement confectionnées à partir de matériaux recyclés. Onze départements du groupe CIEL ont ainsi démontré leur savoir-faire.

La coordinatrice du défilé, Agnès Ng, Product and Design Manager d’Aquarelle, indique que le but du défilé était « d’allier recyclage et créativité ». Les différents départements d’Aquarelle y ont participé, celui de l’informatique, par exemple, utilisant des disquettes et des claviers pour ses créations. « Nous sommes très fiers du résultat, qui représente également notre engagement pour le développement durable », fait ressortir Agnès Ng. Au total, une douzaine de stylistes ont travaillé durant six semaines sur des collections liées au recyclage.

La petite équipe d’Aquarelle a, lors de la New York Fair, connu un grand succès avec sa collection automne/hiver 17 pour Bonobos, Banana Republic, Tailored Brands, SuitSupply, Brooks Brothers, Thomas Dean, Levi’s, Dillards and Hart Schaffner Marx et Jcrew. Éric Dorchies, CEO du groupe Aquarelle, estime que le textile a « sans aucun doute » encore de belles années devant lui. Et d’insister sur le fait que « le développement durable doit faire partie intégrante de toute gestion d’entreprise ».

Parmi les autres activités programmées dans le cadre de la Journée de l’environnement, figurent la plantation d’arbres et des distributions de plantes et de sacs recyclables en vue d’encourager des pratiques durables. Le tri et le recyclage des déchets font également partie du plan d’action.

Le groupe Aquarelle compte dix usines à Maurice, en Inde et à Madagascar avec plus de 10 000 employés. Son chiffre d’affaires au 30 juin de l’année dernière tournait autour de Rs 5,6 milliards.