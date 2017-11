DÉGUSTATION : À la table du Fangourin, l’Aventure du Sucre

Bon, je vais être cash sur ce coup-là ! Si j’trainais des pieds mercredi dernier, aux alentours de 14h, ce n’était pas parce que j’voulais pas rentrer à la rédaction. Mais parce que j’avais trop bien mangé. J’étais lourde comme un éléphant. J’avais du mal à fouler les 698 (j’exagère, bien entendu !) marches qui mènent à Scope. Même que les dames préposées à l’entretien, étonnées par ma démarche, voulaient m’aider à avancer vers mon bureau !

Je n’étais pas à plaindre. Car, plus tôt, j’étais au restaurant Le Fangourin, dans le beau cadre de l’Aventure du Sucre. Invitée à découvrir la nouvelle carte de la table, j’ai fait honneur aux plats du chef ! Si d’aventure (sans jeu de mots), comme moi, vous avez les yeux plus gros que l’estomac, je vous conseillerai de sacrifier soit l’entrée soit le plat principal. Avec des assiettes généreuses et de surcroît bien présentées comme elles l’étaient, il va sans dire que vous ne quitterez pas Le Fangourin le ventre plat ! Mais je suis une gourmande et je crois que celles et ceux qui partageaient ma table ce mercredi-là s’en sont aperçus. Je n’ai pu résister à l’entrée, au plat principal et, bien évidemment, au dessert. Ai-je apprécié ? Oh oui ! Toutefois, je reste sur ma position : les portions trop généreuses vous calent abruptement. Et si, comme moi, vous êtes bec sucré, vous risquez de n’apprécier votre dessert qu’à moitié. Vous vous en voudrez !

Cuisine éclectique.

Restons dans la générosité. La nouvelle carte du Fangourin est éclectique, avec des produits de qualité qui sauront plaire aux visiteurs. Toutefois, la table du Fangourin ne s’est pas défaite de ses incontournables : rougaille saucisses fumées, curry de cerf ou encore la fameuse assiette de dégustation. Perso, j’ai voulu tester des nouveautés, dont le camaron d’eau douce à la sauce rouge et cœur de palmier en entrée, le risotto aux tomates séchées et son coulis de giraumon en plat principal et, au dessert, le moelleux au chocolat noir accompagné d’une crème à la pistache et d’une glace au fangourin et à la vanille.

Si, à mon sens, certains éléments n’avaient pas leur place, j’vais pas chipoter sur des petits détails, car c’était un menu agréable dans l’ensemble. Petit conseil : si vous optez pour le délicieux risotto, évitez le moelleux au chocolat au dessert ! Terminez votre menu sur une note plus légère, avec par exemple la panna cotta à la noix de coco infusée à la cardamome et sa gelée de fraises et sorbet aux framboises ou encore le trio de sorbets (les glaces et sorbets sont faits maison). Côté boissons, vous serez servis en matière de cocktails, avec ou sans alcool.

Est-ce que j’y retournerai ? Sans doute…

L’omelette et la charcutière

Avant de vous dire que vous êtes à court d’idées pour le repas, ouvrez le placard ou le frigo… Si vous tombez sur des œufs, une pomme de terre, des pommes d’amour, du fromage, des conserves… alors, tout va bien ! Rien qu’avec ces incontournables de la cuisine, vous pouvez même réaliser des recettes inédites. Vous savez, il suffit de pas grand-chose pour faire de bons plats. Moi, quand j’suis à court d’imagination j’cours au supermarché, j’m’achète du pain et j’vais voir la charcutière. Mais l’autre jour elle est restée hermétique à ma bonne humeur et même que ça ne lui a pas plu que je lui ai demandé de nettoyer son couteau avant de me servir. Dorénavant, j’opterai pour une omelette pour éviter que la charcutière ne fasse résonner son couteau si elle est fâchée ! Ce sera plus prudent ! Quant à vous chers lecteurs, si vous n’arrivez plus à réfléchir sur ce que vous allez mettre dans la casserole, je vous ai trouvé quatre délicieuses (j’en suis persuadée) recettes faciles à préparer.

Serena

Omelette aux pommes de terre

Ingrédients

6 œufs

150 g de rondelles de pomme de terre cuites

1 oignon

2 cuil. à soupe de lait

Thym

Huile

Sel

Poivre

Préparation

Faites chauffer une cuillère à soupe d’huile. Coupez l’oignon en fines lamelles. Faites sauter l’oignon. Ajoutez les rondelles de pomme de terre et faites cuire pendant quelques minutes. Fouettez les œufs avec le lait, une pincée de sel et de poivre. Ajoutez les feuilles de thym. Une fois les pommes de terre dorées, versez les œufs fouettés dessus. Laissez cuire pendant quelques minutes. Retournez la tortilla et poursuivez la cuisson.

Vous pouvez agrémenter votre omelette avec du fromage râpé, des champignons et des fines herbes.

Riz aux saucisses

Ingrédients

5 saucisses merguez

10 saucisses type cocktail

300 g de riz

1 boîte de petits pois

3 tomates

1 poivron vert

1 cube de bouillon de légumes/poulet

1 oignon

1 gousse d’ail

Huile d’olive

Sel

Poivre

Préparation

Épluchez et émincez l’oignon. Épluchez et écrasez l’ail. Coupez le poivron et les tomates en dés. Coupez les saucisses en rondelles. Faites revenir les saucisses dans un filet d’huile. Réservez. Faites sauter l’oignon et l’ail dans un peu d’huile. Ajoutez les poivrons, puis les tomates et le riz. Assaisonnez. Recouvrez le riz avec de l’eau. Émiettez le cube de bouillon. Couvrez le récipient et laissez cuire à feu moyen pendant une vingtaine de minutes. 5 minutes avant la fin de cuisson, ajoutez les petits pois. Coupez le feu une fois que le riz a absorbé l’eau de cuisson.

Ne remuez pas le riz pendant la cuisson. Mais une fois le riz prêt, vous pouvez passer une fourchette pour bien mélanger les ingrédients.

Servez avec un chatini de pomme d’amour.

Pâtes au curry

Ingrédients

250 g de pâtes (de votre choix)

1 cuil. à café bombée de curry en poudre

1 petit oignon

1 gousse d’ail

4 feuilles de caripoulé

1 tomate

10 cl de lait de coco ou de crème fraîche (facultatif)

Des feuilles de coriandre (cotomili) fraîches

Huile

Sel

Préparation

Épluchez et hachez l’oignon et l’ail. Coupez la tomate en dés. Dans un peu d’huile, faites suer l’oignon et l’ail. Ajoutez les feuilles de caripoulé (déchirez légèrement à la main pour qu’elles diffusent leur parfum) et remuez. Ajoutez le curry en poudre, mélangez rapidement et mouillez avec un peu d’eau. Ajoutez les dés de tomates. Salez. Incorporez le lait de coco et laissez mijoter jusqu’à épaississement. Enlevez les feuilles de caripoulé. Parsemez les feuilles de coriandre ciselées sur la sauce. Faites bouillir une grande quantité d’eau. Mettez-y les pâtes et faites-les cuire. Égouttez. Servez les pâtes, encore bien chaudes avec la sauce au curry.

Vous pouvez ajouter des légumes de votre choix, voire même des restes de viandes ou de poulet rôti à votre sauce de curry, pendant sa préparation.

Velouté de pomme d’amour

Ingrédients

6 grosses pommes d’amour rouge vif

1 pomme de terre

1 oignon

2 gousses d’ail

3 cuil. à soupe de crème fraîche

1/2 litre de bouillon de légumes/volaille

Huile d’olive

Sel

Poivre

Préparation

Portez une casserole d’eau à ébullition. Plongez les pommes d’amour pendant 1 minute. Enlevez la peau. Coupez les pommes d’amour en quartiers et enlevez les pépins. Épluchez les pommes de terre et coupez-les en morceaux. Épluchez et hachez finement l’oignon et les gousses d’ail. Versez deux cuillères à soupe d’huile d’olive dans une casserole et faites la chauffer. Faites revenir l’oignon et l’ail. Remuez. Ajoutez les tomates et la pomme de terre. Laissez cuire pendant deux minutes. Versez le bouillon sur les légumes. Assaisonnez et faites cuire jusqu’à ébullition. Mixez l’ensemble avec la crème fraîche. Servez chaud.