DÉLOCALISATION DES MARCHANDS AMBULANTS : Entre satisfaction et désespoir

Qu’on se le dise, la capitale respire mieux depuis que les marchands ambulants ne sont plus autorisés depuis trois mois à squatter n’importe où. Les usagers en général marchent mieux sur les trottoirs autrefois envahis. Même constat de la police et du lord-maire, Oumar Khooleegan. Bien qu’ils ne disposent d’aucun relevé, ils précisent que les vols à la tire ont drastiquement baissé. Mais du côté des marchands concernés, la situation est désespérante car ils soulignent que leur ventes ont lourdement chuté depuis qu’ils ont été casés à la Place Decaën et à la Place Immigration.

Rencontrés vendredi après-midi, Hyder Raman, président du Front Commun des Marchands Ambulants (FCMA), souligne que la situation économique est alarmante. “Pendant les trois mois écoulés, bouku parmi nou ki ti ena enn ti lekonomi en cas maladie finn bizin servi ladan. Tou bann promess ki ti fer avan relogement pa finn tenir. Pa finn ena okenn suivi”, déplore ce dernier. “Objectif minisipalite, c’était netoy lavil au complet. Finn nek kaz nou entre deux lagar. Bann lotorite pa finn pran an consideration laspect sosyal ek humain.”

Pour Hyder Raman, il est clair que les responsables de la municipalité ont négligé le fait que les marchands sont à la tête d’une cellule familiale. “Si kontigne pas tann doleances bann marsan, mo pe prevenir bann otorite ki nou pe al ver enn explosion sosyal dan les mois a venir”, martèle-t-il. Il insiste que les marchands dits moyens qui pouvaient se permettre un loisir une fois par mois, payer les leçons particulières des enfants et manger sans aucune restriction, ne peuvent plus le faire. Ceux qui arrivaient à peine à sortir la tête hors de l’eau se démènent comme de beaux diables pour s’en sortir.

“Tigit-tigit loler la pe manifeste !” Selon lui, auparavant, lorsque les marchands travaillaient dans des canaux ou sur les routes, ils vivaient bien mieux. Il rappelle que le FCMA n’a jamais été d’accord avec l’actuel plan de relogement mais que ses confrères y ont consenti faute de choix et par respect des règles.

“Nou ti pe resi accomplir tou bann necessite, manz bien et ofer nou enn plaisir. Alor ki asterla, nou papier lalimier ek delo pe akimiler ek nou endete o nivo leson partikilyer”, dit le président. À tel point que, selon lui, “ces marchands travaillent le matin manger le soir”. Certains, insiste-t-il, dépendent d’une aide sociale.

Reconversion

La semaine dernière, un autre tirage au sort a été effectué à la municipalité de Port-Louis pour recaser 437 marchands ambulants qui, officiellement, n’ont pas eu de place il y a trois mois. Ils devront être informés d’ici à la semaine prochaine, par voie de correspondance, combien et qui seront relogés à la Foire Monneron derrière le LIC Building, à proximité de l’ex-MPCB, communément appelé “lacaz kase”, ou encore au Ruisseau du Pouce.

Sachant pertinemment bien qu’ils ne pourront gagner leur vie correctement, certains se sont d’ores et déjà reconvertis dans la construction, abandonnant ainsi le métier qu’ils ont toujours pratiqué. Ils seraient une bonne cinquantaine. “Boukou finn al fer manœuvre mason ou bien finn al fer porte-a-porte dan lezot villaz. Zot pli sir zot pe resi tire enn lazourne”, relate Hyder Raman.

Les sites identifiés, comme celui de Decaën et de la Place Immigration, n’attirent pas encore grand monde. D’une part, l’espace serait trop restreint, les gens ayant l’impression de marcher les uns sur les autres, d’autre part, l’hygiène laisserait à désirer. “Le gran piblik pa ankor adopte sa fenomenn ki apel lafoire la. Imazinn ou, 500 marsan anba enn sel toit. Bann lartik repete. Lavi marsan ambilan finn vinn bien dir. Oparavant nou ti pe kapav sorti ek Rs 500, Rs 600 ek parfwa Rs 700 par zour. Aster a peine si nou kapav gagne Rs 200 lazourne.”

Les marchands rencontrés indiquent que ce n’est que le samedi qu’ils peuvent faire relativement une bonne vente en raison de la venue des personnes de plussieurs régions de l’île à Port-Louis. “Nou bann gran clients ti bann fonctionnaires mais asterla sa letemp-la finn fini. Nou la vente finn baisser par 75%”, disent-ils.

Une femme de 56 ans se plaint de sa situation. Celle qui a à sa charge sa fille veuve et ses quatre petits-enfants, désespère de plus en plus. “Mo nepli kone kouma pou fer. Ena zour nou dormi vant vid. Ou kone, mo pas sipoze pe travay. Mo pankor gagne plas. Mo pe squat plas mo prosen alor ki mo ena permis hawker”, reconnaît-elle.

Travaillant du lundi au dimanche, le peuple de marchands ambulants menace de mourir à petit feu. Sentiment partagé également par Doris Rosa, 35 ans. Elle exerce ce métier depuis qu’elle est toute petite avec sa mère. “Ena zour pa vann okenn souliers”, dit cette mère de famille de quatre enfants dont un en bas age.

Mettant toutes ces raisons en avant, Hyder Raman avoue qu’en effet, plusieurs marchands ambulants reviennent à la charge les après-midi à la sortie des bureaux. “Nou oblize fer sa. Ek bann marsan-la install zot lor sime a zot risk e peril. Zot kone ki si la polis fer descente, ena gran sans zot marsandiz saisies me bizin trase.”

Espace sous-loué illégalement

Un sentiment que ne partage pas le lord-maire. Pour Oumar Khoolegan, la mairie est à l’écoute des marchands et les visites surprises effectuées, dit-il, ont démontré que les deux sites fonctionnent. “Ceux n’ayant pas de gros moyens savent très bien où sont les marchands. Les marchands ne peuvent mettre en avant l’argument selon lequel ils dépendent d’acheteurs potentiels comme ce fut le cas”, dit-il.

S’il affirme que ces marchands travaillaient dans des canaux où l’espace est restreint, ils ont depuis trois mois pas moins de 4x6 pieds. Tout cela, rappelle-t-il, est temporaire car le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a annoncé un projet qui reliera les deux gares routières où les marchands auront des locaux pour exercer librement.

Reconnaissant en effet que certains marchands se sont reconvertis dans d’autres secteurs d’activité, le lord-maire a appris que ces derniers louent leurs espaces à la place Decaen et Immigration. “Ce qui est totalement immoral. Nous avons d’ailleurs déjà identifié ces personnes. Nous leur adresserons une lettre dans les jours qui suivent pour qu’ils expliquent pourquoi l’espace qui leur a été alloué est occupé par quelqu’un d’autre. S’ils n’avancent aucune raison valable, cela leur sera repris pour être attribué à quelqu’un d’autre.”

En tout cas, Oumlar Khoolegan ne cache pas sa satisfaction, car une fois que les marchands seront tous relogés, il aura le sentiment du devoir accompli.