DÉLOCALISATION DES MARCHANDS DE Q.BORNES : Pomme de discorde entre marchands et mairie

Les 561 marchands forains de Quatre-Bornes devront délaisser leurs étals à partir de demain en vue de la construction de la nouvelle foire. Un parking à l’arrière du site a été aménagé mais cela déplaît aux marchands qui, par le truchement de la Stall Holders And Operators Association (SHOA), se sont fait entendre. Ils soulignent que le site alloué est inadapté, ce que récuse la mairie de Quatre-Bornes à travers le maire Atmaram Sonoo.

Le président de la SHOA, Vikash Mahady, précise avec force que les marchands forains ne sont pas contre la délocalisation mais que le site pose problème. L’aire de stationnement qui devrait abriter les 561 marchands est si restreint que seuls 250 peuvent y eercer, estime Vikash Mahady. “C’est comme ci l’on nous mettait l’un sur l’autre sans compter qu’il n’y a aucun espace pour que le public circule librement”, dit-il. Par ailleurs, l’espace n’est pas couvert; ainsi, les marchands forains seront directement exposés aux caprices du temps. “Le parking est en pente: imaginez ce qu’il adviendra de nos marchandises! Nous sommes des importateurs, nos articles se vendent cher, pas comme à Port-Louis. La mairie pourra-t-elle nous rembourser en cas d’intempéries?”

Par ailleurs, lors de l’assemblée spéciale convoquée vendredi après-midi au Gold Crest Hotel à Quatre-Bornes, les marchands – comme rapporté dans Le Mauricien – soulignent que, selon Azad Maudabocus, un des représentants, les habitants autour du parking ont envoyé des pétitions contre la tenue de la foire à cet endroit, pétitions qu’ils ont présentées en Cour suprême. “Se enn kartie rezidantiel. Ena enn lekol pre. Kan nou kumans travay a parti 5 h gramatin, se enn vre bazar. Sa bann dimounn-là pou perdi zot trankilite.”

Injonction

Une injonction déposée par l’association sera entendue mardi. La mairie devra s’expliquer sur sa position. La SHOA a retenu les services de Me Asad Peeroo.

Le maire de Quatre-Bornes, Atmaram Sonoo, comprend mal la position des marchands forains. “Ils veulent que je recouvre le parking. C’est impossible. Je ne peux pas dépenser pour une structure temporaire. Je leur ai dit de se cotiser et de retenir un contracteur à leurs frais, mais ils ont refusé. Ce site n’est que temporaire.”

Le maire avance qu’il ne peut déplacer les marchands en deux fois car, dit-il, effectuer des travaux pendant les journées de foire peut se révéler dangereux pour les marchands ainsi que pour les clients. Il se défend, avançant que la mairie a aménagé un point d’eau dans le nouvel espace, chose actuellement inexistante, précise-t-il.

Ne voulant pas céder d’autant que l’injonction sera entendue mardi, les marchands envisagent de manifester dans la rue demain de La Louise jusqu’au marché. Ils n’ont jusqu’ici pas encore eu l’aval du commissaire de Police.

La nouvelle foire, rappelle le maire, prend en compte la sécurité des citadins et visiteurs qui sont 85,000 à la visiter. “Je ne peux envisager ce qui se passerait en cas d’incendie dans son état actuel”, dit-il. La nouvelle structure sera uniforme et couverte de tôle profilage. Des lampadaires sont prévus pour que les marchands puissent travailler tard dans l’après-midi.

Pour le maire, les travaux débuteront à partir de demain et devront prendre fin dans quatre à cinq mois. “J’ai pris l’engagement que les marchands retrouveront leurs étals une fois les travaux finis. Oui, je ne l’ai pas fait par écrit car le Conseil en a décidé ainsi. Mais je tiens à garantir aux marchands qu’ils n’ont aucune crainte à avoir.”

Les travaux seront effectués par Dookun & Sons au coût de Rs 15 millions.