DÉLOCALISATION - FIREMOUNT TEXTILE LTD : Les employés s’en remettent à la justice

Suite à une rencontre que leurs représentants syndicaux, Housma Devi Aukhojee-Seesungkur et Beejay Somai, ont eue ce matin avec les officiers du ministère du Travail, suivant les instructions du ministre de tutelle, Soodesh Callichurn, les employés de Firemount Textile Ltd ont décidé d’avoir recours à la justice. Dans la matinée, ils étaient une centaine à manifester contre la délocalisation de leur usine de Goodlands à Coromandel et à réclamer une indemnité d’un mois et demi par année de service.

Après des discussions avec les officiers du ministère du Travail ce matin, les représentants des travailleurs de l’usine Firermount Textile Ltd sont arrivés à une décision. « Trois choses ont été décidées : intégrer le Workfare Program, le Recycling Fee Scheme et nous en remettre à la justice pour une indemnisation plus juste », a expliqué le représentant syndical des employés, Beejay Somai, secrétaire de la Textile, Garment and General Workers Union.

Une centaine d’employés ont manifesté devant le siège du ministère du Travail à la Victoria House, Port-Louis. Basantee Rampersad, leur porte-parole, nous a indiqué que « lindi kan nou vinn divan lizinn la port ferme. Enn notis li pa finn done, li nek dir nou al get nou minis. Nou nou pa dakor pou al Coromandel. Nou oule nou konpansasion de mwa par ane servis. Trant banane nou finn travay dan sa lizinn-la. Me dan enn lespri konpromi nou pou aksepte enn mwa e demi, nou pou ale trankil ».

Cela fait plusieurs mois déjà que les 368 employés de Firemount Textile Ltd s’élèvent contre la décision de la direction de l’usine de délocaliser l’unité de Goodlands vers celle de Coromandel. La direction avance que « le bâtiment de Goodlands est vétuste » tandis que les employés arguent que « Coromandel est trop loin de leur domicile ». « Ce matin nous avons fait une expérience. Nous sommes sortis de Goodlands à 6 h 30 et somme arrivés à Port-Louis à 9 h. Ki ler zot pou bizin sorti pour al travay ek kan fini ki ler zot pou rant zot lakaz ? » questionne Beejay Somai. « Le 13 juin denier, ces employés ont reçu leur lettre de transfert sans aucune consultation préalable ni avec eux ni avec le syndicat. C’est une violation d’un droit élémentaire des employés », déplore-t-il. Et d’ajouter : « La grosse majorité des employés habite le Nord. Cela va perturber leur vie familiale. »

« Le ministre suit la situation de près »

« Le ministre est au courant de la situation. Mais comme il est présentement pris par ses autres obligations professionnelles, il a donné des instructions précises à ses officiers pour aider à trouver une solution à ce délicat problème. Le ministre suit la situation de près afin que les intérêts de ces employés soient sauvegardés », a déclaré Levy Frivet, porte-parole du ministère du Travail, au Mauricien, qui sollicitait une réaction.