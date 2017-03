DEMANDE D'ÊTRE MIS HORS DE CAUSE : Navin Ramgoolam réclame des précisions du DPP

Le procès concernant la plainte logée par Navin Ramgoolam, jugeant « anticonstitutionnelles » les perquisitions faites à son domicile, à Riverwalk, en février 2015, a été appelé ce matin devant la Master and Registrar de la Cour suprême. Me Booneshwar Sewraj, représentant Navin Ramgoolam, a demandé que le Directeur des poursuites publiques (DPP) apporte plus de détails sur sa demande d'être mis hors de cause dans cette affaire. Le parquet devra ainsi revenir en cour le 30 mars pour présenter ses “particulars of objection”.

Dans cette plainte logée en Cour suprême par l'ex-Premier ministre, qui est entendu devant la Master and Registrar Shameem Hamuth-Laulloo, le DPP, par le biais d'un représentant du State Law Office, avait logé une demande pour être mis hors de cause dans cette affaire. Me Booneshwar Sewraj avait objecté à cette demande. Lors de l'appel de l'affaire ce matin, l'avoué a insisté pour que le DPP donne plus de détails sur cette requête. L'affaire a été ajournée au 30 mars.

Dans sa plainte, Navin Ramgoolam s’attaque à l’État, au commissaire de police, à trois officiers du CCID – à savoir les sergents Ramdoo et Seebaruth et le constable Veder – ainsi qu’à trois magistrats de district, Shavina Jugnauth-Chuttur, Kadampanavasini Sockalingum-Juwaheer et Shefali Gannoo. Navin Ramgoolam demande aussi que tous les biens saisis chez lui, y compris les Rs 220 millions, lui soient restitués. Il réclame par ailleurs une roupie symbolique aux défendeurs pour les dommages et le préjudice subis. L’ancien Premier ministre soutient que ses droits constitutionnels « ont été bafoués » à l’instant où les policiers ont obtenu un mandat de perquisition en cour. Selon lui, les magistrats concernés ont accordé ce mandat « sans s’assurer que (ses) droits ont été respectés ». Navin Ramgoolam insiste sur le fait que les six mandats de perquisition obtenus pour fouiller ses résidences sont « injustes, illégaux et anticonstitutionnels ». Le leader du PTr soutient aussi que son arrestation est due à « une vendetta politique ». Lors des élections générales, soutient-il, sir Anerood Jugnauth avait déclaré « si mo pa met Navin andan mo sanz mo non » si l’Alliance Lepep venait à remporter les élections.

Par ailleurs, les deux magistrates Shavina Jugnauth-Chuttur et Kadampanavasini Sockalingum-Juwaheer avaient soutenu dans leurs affidavits respectifs, logés en novembre dernier, que Navin Ramgoolam « n’a pas respecté le délai pour déposer la plainte et que celle-ci doit être rejetée ». Elles avancent par ailleurs s’être assurées que les informations du CCID étaient « fiables et sûres » avant de lancer le mandat de perquisition.