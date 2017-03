DEMANDE DE RÉCLAMATIONS REJETÉE—ACCIDENT AU WATERPARK: La famille Racktoo fait appel

La famille Racktoo, qui réclamait Rs 52 millions du State Investment Trust (SIT), a essuyé durant la semaine écoulée un revers de la Cour suprême. Le fils Sarvesh, aujourd’hui âgé de 22 ans, avait été victime d’un accident dans la piscine à vagues du Waterpark de Belle-Mare, alors qu’il n’avait que 16 ans. Résultat : il s’est retrouvé à 80 % handicapé. Aujourd’hui face à la déception essuyée à la Cour, c’est une famille désemparée qui s’est livrée au Mauricien.

La famille Racktoo a toujours clamé que c’est suite à une défaillance technique que Sarvesh avait été handicapé. Depuis lors, Sarvesh est obligé de garder le lit. Malgré tous les soins qui lui ont été prodigués dans le secteur public tout comme dans le privé, dont 97 jours à l’hôpital Apollo Bramwell, le jeune homme n’a jamais retrouvé l’usage de ses jambes, sans compter qu’il a développé de nombreuses complications de santé.

Sarvesh Racktoo n’a pu terminer l’école – il venait d’entrer en Form IV – et reste jour et nuit dans son lit. Aujourd’hui, il se rend uniquement à l’église les dimanches matins. Il ne peut même plus prendre l’air sur sa terrasse car il a grossi et ses parents se font vieux. Il passe sa vie condamné dans le lit où sa mère, qui vient elle-même de subir une grosse opération, l’a vu grandir et devenir le jeune adulte qu’il est aujourd’hui. À son chevet, sa mère et ses proches se relaient jour et nuit. Un traumatisme vécu par la victime mais qui a rejailli sur son entourage. Sa mère a dû abandonner le snack familial qu’elle gérait, son frère aîné ayant lui aussi abandonné ses études secondaires pour prendre de l’emploi comme serveur afin d’aider à payer les frais médicaux.

Les proches sont convaincus que si le Waterpark était équipé comme il le fallait, selon les normes internationales, Sarvesh n’aurait pas été physiquement diminué à ce point. En effet, ne cesse de rappeler Pravin Racktoo, lors de la commission d’enquête instituée en 2013 après la noyade de Britney Joomun et Dylan Dennemont, il avait été constaté que le parc aquatique avait été conçu en faisant fi des normes internationales, que les maîtres nageurs et sauveteurs n’étaient pas qualifiés et que le parc ne disposait pas d’une salle de premiers soins.

Pravin Racktoo, qui gardait tout de même une lueur d’espoir que Sarvesh puisse remarcher un jour en raison des avancées dans le domaine de la neurochirurgie, a vu son rêve s’évanouir.

Notons que le juge Benjamin Marie-Joseph a remis en question la cause de l’accident, indiquant qu’il résultait plutôt de la négligence du jeune homme, qui avait plongé dans la piscine contre les indications de sécurité. Le juge a aussi conclu que les plaignants ont failli à prouver que l’accident avait été causé en raison d’une défaillance mécanique de la piscine à vagues. Il a de ce fait, rejeté la réclamation de Rs 57 M logée par la famille Racktoo. Cette dernière a fait appel, sous les conseils de son homme de loi, Me Viren Ramchurn.