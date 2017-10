DEMANDE DE REDRESSEMENT CONSTITUTIONNEL: Une ex-employée du ministère de la Sécurité sociale déboutée

Mawtee Boodhram, ex-employée au ministère de la Sécurité sociale, avait logé une demande de redressement constitutionnel en Cour suprême après sa condamnation pour corruption en Cour intermédiaire. Elle avait été reconnue coupable d’avoir usé de sa position pour obtenir une gratification. L’État avait alors objecté à sa demande de redressement constitutionnel, avançant que la plaignante ne pouvait loger une telle action et qu’un appel pour contester sa condamnation aurait été la voie adéquate. Une objection retenue par les juges Asraf Caunhye et Prithviraj Fekna, qui ont rejeté sa demande.

Mawtee Boodhram, 59 ans, avait été poursuivie par l’ICAC sous 71 chefs d’accusations. Elle répondait de charges de “public official using his office for gratification” en vertu des articles 7(1) et 83 de la Prevention of Corruption Act. Les délits ont été commis entre mai 2002 et le 5 juin 2009. La Cour intermédiaire l’avait reconnue coupable des faits reprochés. Elle était accusée d’avoir perçu des indemnités kilométriques (“mileage allowance”) de Rs 11 500 alors qu’elle ne détenait pas de permis de conduire. Elle avait ainsi écopé de cinq mois de prison, peine par la suite commuée en travaux communautaires. Le 1er août 2015, elle a complété ses 100 heures de travaux communautaires au Krishnand Seva Ashram Human Service Trust.

Elle a ensuite logé cette demande de redressement constitutionnel, estimant avoir été « injustement condamnée » et avoir injustement été privée de son droit de faire appel de cette condamnation. L’État, la partie défenderesse dans cette action légale, devait soulever des objections préliminaires à cette requête, avançant notamment que la plaignante a plutôt formulé une demande « in the nature of a disguised appeal and it is not an application for constitutional redress ». Les juges Asraf Caunhye et Prithiviraj Fekna devaient ainsi confirmer l’objection de l’État, statuant que Mawtee Boodhram n’a pas utilisé la voie adéquate, qui est de faire appel du verdict de la Cour intermédiaire dans un délai statutaire de 21 jours.

« The plaintiff has failed to have recourse to an alternative adequate means of redress which was available to her and has no basis for bringing an action for constitutional relief under either section 17 or section 83 of the Constitution. There is furthermore no valid reason which may justify the exercise of our discretion in order to grant the plaintiff the authorisation to proceed with an appeal outside the time limit », ont-ils estimé. De ce fait, les juges n’ont pas accédé à la requête de la plaignante.

PROCÈS À VENIR

COUR—RÉCLAMATION DE RS 200 M DE DOMMAGES: La riposte de NMH attendue

Dans le litige opposant New Mauritius Hotels (NMH) et le Special Investigator de la Financial Services Commission (FSC) Kriti Udaysingh Taukoordass, les parties se retrouveront devant le chef juge Keshoe Parsad Matadeen en Cour suprême ce lundi. La compagnie hôtelière réclame Rs 200 millions à l’expert-comptable pour préjudices subis après un rapport publié par ce dernier sur l’acquisition de ses actions par trois compagnies privées. Ce rapport faisait suite à une enquête ayant mené à l'acquisition de 9,4% d'actions au sein de NMH par les groupes ENL Land, Swan et Rogers. Dans une motion logée par l'expert-comptable, ce dernier demande le rejet de la plainte de NMH pour abus de procédure et réclame une protection statutaire selon l'article 4 (2) de la Public Officers Protection Act. NMH sera appelée à répliquer à Kriti Taukoordass.

Kriti Taukoordass fait aussi face à une réclamation conjointe de Rs 500 millions de dommages d’ENL Land Ltd et de Rogers and Company Ltd ainsi qu'une réclamation de Rs 300 M de la Swan Life Ltd et la Swan Securities Ltd. Ces affaires seront entendues le même jour.

AFFAIRE MCB/NPF: Le verdict de la cour attendu mercredi

Le verdict dans le procès intenté par l'ICAC à la MCB, reconnue coupable par la Cour intermédiaire de n’avoir pas pris toutes les précautions nécessaires et de ne pas avoir adopté le mécanisme adéquat pour éviter une fraude à hauteur de Rs 881 M, sera prononcé ce 25 octobre. La banque a été reconnue coupable le 13 octobre dernier d’avoir failli dans sa tâche de réguler son système de contrôle interne, ce qui aurait provoqué, selon l’ICAC, une fraude de Rs 886 millions au détriment du Fonds national de pension (NPF) en 2002, perpétré par Robert Lesage, ex-haut cadre de l'institution bancaire. Me Rashid Ahmine, Deputy DPP, a, dans sa plaidoirie avant la sentence, invité la cour à imposer la sentence maximale de Rs 2 M selon la loi « pour envoyer un signal fort » à toute autre institution financière qui ne se plie pas aux règlements de la FIAMLA. L'ex-magistrate et désormais Deputy Master and Registrar de la Cour suprême, Renuka Dabee, ainsi que le magistrat Vijay Appadoo ont coprésidé ce procès.

ASSISES—AGRESSION MORTELLE D'UNE OCTOGÉNAIRE: La défense va présenter sa plaidoirie

Le procès intenté à Sooriadev Cheetamun, 30 ans, pour l'agression mortelle et le viol de Chandrama Bullywon, une octogénaire, arrive à son dénouement. Après le réquisitoire de la poursuite, ce sera au tour de Me Deepak Rutnah, l'avocat de l'accusé, de faire sa plaidoirie, laquelle est prévue pour mardi. Sooriadev Cheetamun a plaidé coupable sous une charge réduite aux Assises. Le délit a été commis le 22 avril 2013. C'est après avoir essuyé un refus de l'octogénaire, alors qu'il cherchait des Pamplemousses que le jeune homme s’est introduit chez elle. C’est alors qu’il s’est précipité sur la victime pour l’agresser sexuellement et lui infliger des coups au visage, qui se sont avérés mortels.

BOSKALIS—VISIOCONFÉRENCE DU TÉMOIN DE GOEDE: Décision attendue pour la reprise de l'audition

La cour de Rotterdam devrait étendre sa collaboration avec la justice mauricienne pour la reprise du contre-interrogatoire via visioconférence du témoin néerlandais Antonius de Goede dans le procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa, respectivement pour corruption et entente délictueuse, dans l'affaire Boskalis. Cette compagnie néerlandaise aurait donné un pot-de-vin de Rs 3 M à Siddick Chady pour obtenir un contrat pour le dragage du Canal Anglais dans le port en 2002. Prakash Maunthrooa est, lui, accusé d'avoir organisé la rencontre entre Chady et un représentant de Boskalis pour l'obtention du contrat. Me Rashid Ahmine, Deputy DPP, a confirmé que la cour de Rotterdam accordera trois heures d'audition. Reste désormais à trouver une date pour la séance. La poursuite devrait ainsi faire parvenir cette information à la cour cette semaine.