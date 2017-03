DÉMANTÈLEMENT : Amnistie de six mois pour les initiateurs de cartels

En vue d’abolir les cartels à Maurice, la Competition Commission of Mauritius (CCM) met en place sa deuxième amnistie temporaire. Dans un communiqué, elle lance un appel aux initiateurs de cartels de prendre avantage de cette mesure qui a débuté le 1er mars et se terminera au 31 août de cette année. Cette initiative fait partie de son Leniency Programme.

Selon Deshmuk Kowlessur, directeur général de la CCM, cette amnistie donne la chance à ces initiateurs de bénéficier d’une immunité et d’une réduction de 100% d’amendes à payer. “Cette amnistie est une occasion offerte aux compagnies pour qu’elles arrêtent leur participation dans un cartel”, dit-il. Les entreprises qui se voient dans un cartel peuvent, durant cette période de six mois, écrire à la CCM pour bénéficier de ce programme.

La CCM fait appel aux entreprises qui pensent être mêlées dans un cartel, de venir de l’avant avec des preuves. La première qui fait le pas, soit avant le démarrage d’une enquête de la CCM, pourra bénéficier d’une immunité totale. Elle pourra aussi profiter d’une réduction d’amende de 100% si elle vient après que l’enquête soit initiée. La compagnie qui vient en deuxième pourra voir son amende à payer réduite de 50%, et la troisième de 25%.

Par ailleurs, selon le Competition Act, une entreprise qui enfreint les règles pourra payer une amende allant jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires. De plus, le nombre d’années (5 ans maximum) que cette entreprise a été dans un cartel pourra aussi s’ajouter aux 10%. Lors de la dernière amnistie, deux applications avaient été reçues par la CCM. L’amnistie temporaire, selon la CCM, permet d’améliorer la concurrence sur le marché.