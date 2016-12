DÉMISSION DU PMSD : XLD n’a aucune raison valable pour justifier sa démission, a déclaré Pravind Jugnauth

Il nie tout contact avec des députés et partis de l’opposition, précisant que le gouvernement ira au bout de son mandat

Le leader du MSM a commenté ce matin le départ du PMSD du gouvernement. Il dit avoir pris note que la seule divergence évoquée par Xavier-Luc Duval pour expliquer son départ du gouvernement concerne ses réserves sur la Prosecution Commission. Or, maintient-il, ce dernier n’avait jamais fait part de ses objections dans le comité à l’égard du projet de loi, qu’il présidait lui-même. Il dit également constater que le leader du PMSD a changé d’avis « en un week-end, après une longue conversation avec Navin Ramgoolam ».

« Il y a eu un “draft” du projet de loi sur la Prosecution Commission qui avait circulé au sein du gouvernement. Il est vrai que certains, dont Xavier-Luc Duval et moi, avions demandé du temps pour étudier tous les aspects de la loi. C’est pour cela qu’un comité, présidé par XLD lui-même, avait été mis sur pied. Nous avons fait un travail de fond. Chacun a considéré les avis des légistes avant de soumettre les recommandations au Premier ministre. Le nouveau “draft” est passé au Conseil des ministres et tout le monde a eu l’occasion de s’exprimer. À aucun moment, Xavier-Luc Duval n’a dit qu’il était contre la rétroactivité de la loi », a affirmé Pravind Jugnauth ce matin, réagissant à l’explication du PMSD de son départ du gouvernement. Pour lui, en prenant en considération les différentes étapes précédant la présentation du projet de loi au cabinet et à l’Assemblée, « Xavier-Luc Duval n’a aucune raison valable pour justifier sa démission », poursuivant : « S’il a un autre agenda, c’est à lui de le dire. » Il partage l’avis du président démissionnaire du PMSD, Ramalingum Maistry, qui a dit qu’il s’agissait d’un acte « irréfléchi ».

Pravind Jugnauth affirme également que, selon ses informations, Xavier-Luc Duval aurait eu « une longue conversation avec Navin Ramgoolam » le week-end précédant le départ du PMSD du gouvernement. « C’est dans un dîner dimanche soir que les ministres et PPS ont été avisés qu’ils devaient préparer leurs lettres de démission. Il n’y a eu aucune discussion à ce sujet, comme l’a fait ressortir Ramalingum Maistry. »

Revenant sur la question de la rétroactivité, Pravind Jugnauth a soutenu qu’initialement, le projet de loi prévoyait une période de 24 mois. « Xavier-Luc Duval avait insisté pour que ce soit 36 mois. Le vendredi précédent, on en avait discuté au cabinet et il était toujours d’accord. C’est pour cela que nous sommes allés de l’avant pour inscrire le Bill à l’agenda de l’Assemblée. S’il avait de nouvelles objections, il aurait pu en discuter avec le Premier ministre ou moi-même. »

Le leader du MSM se dit aussi « étonné » que son ancien allié ait mentionné que c’est le Premier ministre qui allait nommer les membres de la commission. « Or, la loi dit clairement que c’est la Judicial and Legal Service Commission qui nommera les membres. » Concernant le fait que la présidente, en concertation avec le Premier ministre et le leader de l’opposition, peut nommer les membres si personne ne l’a été après 90 jours, Pravind Jugnauth avance que le législateur doit faire provision pour ce genre de situation.

Il se dit de même « surpris » que le leader des bleus réclame un référendum pour amender la Constitution, alors que cela n’a pas été nécessaire pour d’autres lois, dont les amendements à la PoTA votés récemment, alors que le PMSD était encore au gouvernement. « À aucun moment il n’a parlé de référendum quand nous discutions du projet de loi. » Pour lui, c’est la communication avec Navin Ramgoolam qui a amené Xavier-Luc Duval à changer d’avis sur la question.

Pravind Jugnauth a également martelé que le gouvernement ira « au bout de son mandat, soit encore trois ans ». Il répondait au fait que son ancien allié prévoit des élections d’ici mars de l’année prochaine. De même, il affirme n’être en contact avec aucun membre ni parti de l’opposition pour renforcer son équipe. « Nous avons déjà la majorité confortable pour terminer notre mandat ». Toutefois, il s'est dit disposé à accueillir « les gens de bonne volonté voulant travailler pour le pays ».

Répondant à une question d’un membre de la presse sur sa présence dans le comité sur la Prosecution Commission alors que le DPP a fait appel contre son jugement, Pravind Jugnauth estime qu’il n’y a rien contre l’éthique. « Mon cas n’a pas à passer en cour maintenant et n’attend pas une décision du DPP. Le procès a déjà eu lieu et le jugement prononcé. Maintenant, le DPP a demandé un “leave”. Cela n’a rien à voir avec la mise sur pied d’une Prosecution Commission », a souligné Pravind Jugnauth.

Pravind Jugnauth a maintenu que le DPP doit être redevable de ses décisions. « Par le passé, le gouvernement MSM/MMM avait d’ailleurs un projet de loi similaire qui aurait pu faire encore plus de bruits s’il avait circulé. » Dans la foulée, il dit regretter certaines déclarations des membres de son parti à l’égard du DPP, à l’exemple de Roshi Bhadain qui avait déclaré que « le DPP est un monstre ». Il a également argué que si le MMM a des propositions à faire concernant ce projet de loi, qu’il vienne de l’avant.

Pravind Jugnauth a également invité à ne pas se concentrer uniquement sur les affaires concernant Navin Ramgoolam. « N’importe quel citoyen peut être victime d’une mauvaise décision », dit-il. Concernant le prochain remaniement ministériel et la passation de pouvoir entre son père et lui, Pravind Jugnauth estime que c’est la prérogative du Premier ministre. Il s’est dit par ailleurs « dégoûté » d’entendre Adrien Duval évoquer le « deal papa-piti alors que nous avons travaillé ensemble pendant deux ans », avant de dire « laisser la population juger ». De même, il a dit ne pas être au courant d’une possible démission de Raj Dayal du MSM.