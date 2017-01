DÉMOCRATIE RÉGIONALE : Du vent dans les voiles du Ti-Bato du MR

Avec le meeting de présentation des candidats de l’opposition du First Past The Post, samedi, à La Ferme, le vent semble souffler dans les voiles du Ti-Bato du Mouvement Rodriguais de Nicolas Von Mally. C’est l’impression qui se dégage parmi les dirigeants de l’opposition sur la base de la mobilisation des partisans du MR et du Front Patriotique Rodriguais, requinqués sur la base de l’entente intervenue avec Johnson Roussety, candidat dans le chef-lieu, Port-Mathurin, soit la région No 5, pour le scrutin du 12 février. Le test de confirmation devra intervenir vendredi prochain, soit à la veille du Nomination Day, avec le meeting du MR à Port-Mathurin présenté comme le tournant de la campagne.

Interrogé ce matin, le leader du MR se dit satisfait de ce départ sur le terrain et affirme que « la victoire aux élections régionales est à portée de main ». Toutefois, il a lancé un appel à ses partisans « pour ne pas chanter victoire trop tôt et continuer à travailler le terrain jusqu’à la dernière minute de la campagne ». Le MR a présenté ses douze candidats dans les six régions de Rodrigues avec le tandem Johnson Roussety/Louis Ange Perrine partant à la conquête électorale de Port-Mathurin.

« Sa premye miting-la ve dir ki bann ki pe dormi inn reveye ek ki sanzman pe vini. Tout un chacun s’accorde à dire que depuis samedi, la campagne électorale sur le terrain a pris une autre tournure. Au sein de l’opposition, nous avons atteint la vitesse de croisière et nous nous acheminons dans aucun doute vers une jolie victoire », a déclaré Nicolas Von Mally au Mauricien, ce matin, au téléphone en ajoutant que « lepep Rodrig pe dire ler sanzman inn arive. Zot pe anvi sanzman ».

Le leader du MR, qui se dit confiant que l’obstacle de l’absentéisme devrait être surmonté avec un électorat déjà gonflé à bloc, a aussi lancé un appel aux « derniers indécis ». « Nou pe dir zot koste, vini pu fer sa sanzman la pou Rodrig e nou redresse nou pei. Au cours de ces cinq dernières années, Rodrigues n’a pas connu de grands développements et de progrès. Rodrig inn bouz fix. Nou ena boukou lespwar dan kapasite prodiksyon bann Rodriguais », soutient-il avec force.

« Le système économique à Rodrigues tourne au ralenti depuis des années. La morosité a accaparé l’île, avec de nombreux Rodriguais, pris par le découragement, envisageant de la quitter. A nou tir Rodrigues dans sa dife la », poursuit Nicolas Von Mally.

Il ne fait aucun doute que l’entente MR/Roussety compte tirer un avantage psychologique sur le plan électoral de la mobilisation à La Ferme, samedi, pour la présentation des candidats. Quatre candidates figurent parmi les 12 candidats dans les six régions, en l’occurrence :

La Ferme, No 1 : Franceau Grandcourt et Nicolas Volbert

Maréchal, No 2 : Gaëtan Jabeemissar et Coumar Ramdally

Saint-Gabriel, No 3 : Robert Spéville et Chen Lye Lamvohee

Baie-aux-Huîtres, No 4 : Jana Perrine et Jenny Auguste

Port-Mathurin, No 5 : Johnson Roussety et Louis Ange Perrine

Grande-Montagne, No 6 : Marie Lou Augustin et Deborah Dhondee.

Le leader du MR devrait se présenter en première position sur la Party List pour les Islands Region Seats à l’Assemblée Régionale de Rodrigues à être alloués après la proclamation des résultats le lundi 13 février prochain. Intervenant lors de ce premier rassemblement majeur de l’opposition, il a tiré à boulets rouges contre le chef commissaire sortant et leader de l’Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR), Serge Clair. « Quand Navin Ramgoolam m’avait invité à se joindre à son gouvernement, je lui avais fait comprendre que le câble optique et l’aéroport étaient mes priorités. Mais pour Serge Clair, quelle est la priorité ? OPR inn dimand reform elektoral », a-t-il déclaré en substance.

Nicolas Von Mally a pris une série d’engagements en cas de victoire de l’opposition aux prochaines élections régionales, notamment pour rectifier des « décisions abusives » entérinées par l’OPR à la tête de l’Assemblée Régionale, dont le redémarrage de la Housing Company et une politique de logements sociaux à la portée des plus démunis, le paiement d’une Gratuity à tous ceux qui ont été licenciés avec la fermeture de la Water Company, entre autres, des lampes solaires aux familles de Rodrigues, une distribution de pupitres et de chaises aux élèves en vue de leur permettre d’apprendre de manière confortable à la maison, une distribution de bassins en fibre de verre pour le stockage de l’eau de pluie, une révision des salaires versés à ceux affectés par la fermeture de la pêche aux ourites, la conversion de Rodrigues en une zone Wi-Fi avec la réalisation du projet de câble optique et une allocation à vie aux sportifs de haut niveau.

Le leader du FPR, qui sera candidat sous la bannière du MR, a rassuré ses partisans à l’effet que le parti n’a pas été dissolu mais qu’il a consenti à un « sacrifice politique pou redress Rodrig ». Il a donné la garantie que les « querelles relèvent du passé devant l’urgence de la tâche politique » et qu’il travaillera en étroite collaboration avec le leader du MR pour l’avancement de Rodrigues. Il a demandé aux anciens du MR, qui ont pris leur distance du parti, de retourner au bercail.