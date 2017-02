DÉMOCRATIE RÉGIONALE | JOUR J – 1—RODRIGUES : Résultats du scrutin à la mi-journée lundi

Avec des bulletins de vote déjà sous bonne garde à Rodrigues en vue du scrutin de demain dans les six régions de l’île, la Commission électorale entamera aujourd’hui une dernière vérification. Interrogé par Le Mauricien alors que les procédures de transfert des quelque 30 000 bulletins de vote venaient d’être complétées à Rodrigues, hier après-midi, le commissaire électoral, Irfan Rahman, s’est déclaré satisfait du déroulement des préparatifs pour les élections régionales à Rodrigues.

« Nous voilà littéralement à la veille de ce scrutin et tout est fin prêt pour permettre aux électeurs de Rodrigues d’accomplir leur devoir civique. Avec le dépouillement devant commencer sur le coup de 9 heures 30, lundi, après les vérifications d’usage des urnes placées sous scellés, nous devrons être en mesure de connaître les résultats pour les 12 sièges sous le First Past The Post à la mi-journée lundi. Après, nous allons nous réunir pour procéder à la nomination des membres devant siéger en tant qu’Island Region members, soit sur la base de la représentation proportionnelle », a soutenu le commissaire électoral. La désignation des Island Region Members sera annoncée lors de la cérémonie se déroulant en fin de journée lundi.

Avec la réception des bulletins de vote d’hier, la commission électorale a pris la décision de confier la garde des bulletins de vote pour les régions N° 1 et N° 2, soit La-Ferme et Maréchal au poste de police de Plaine-Corail, ceux pour les régions N° 3, N° 4 et N° 5, soit respectivement Saint-Gabriel, Baie-aux-Huîtres et Port-Mathurin au poste de police de Camp-du-Roi à Port-Mathurin et pour la région N° 6 (Grande-Montagne) au poste de police de la région.

Depuis la fin de la semaine, les autorités ont renforcé le contrôle dans l’île d’autant plus que dans la nuit de jeudi à vendredi, des cafouillages avec des risques de dérapages ont été rapportés dans la région de Rivière-Coco. Un accrochage entre partisans de l’Organisation du Peuple de Rodrigues et du Mouvement Rodriguais, au moins une cinquantaine de personnes, a nécessité un fort déploiement de membres de la Special Supporting Unit et de la Special Mobile Force en cette fin de campagne.