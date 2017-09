DEMOLITION ORDER : Le GM réclame la preuve des baux des occupants

Le ministère des Terres et du Logement dans son affidavit : « The application has not been brought with clean hands »

La démarche légale enclenchée par les habitants de Barkly et la famille Rujubali habitant La Butte, dans le cadre du projet Metro Express, se poursuit en Cour suprême devant la juge Rita Teelock. Après plusieurs heures de consultations, la juge en référé a étendu l’ordre intérimaire jusqu’à 13 h 30 cet après-midi pour les habitants de Barkly et mercredi à 9 h 30 pour les Rujubali. Ces derniers devront répondre aux affidavits logés par le ministère des Terres et du Logement et celui des Infrastructures publiques pour démontrer qu’ils détiennent un bail. Les autorités dans leur affidavit maintiennent que ces personnes sont des squatters et que des réunions ont eu lieu les 8, 15 et 22 août pour régler ce problème.

Dans les affidavits jurés par Swaminathan Ragen, acting Senior Chief Executive du ministère des Infrastructure publiques, et Navinchandra Luchoo, Principal Surveyor au ministère des Terres et du Logement, les deux autorités demandent à la cour d'annuler l'injonction contre les “demolition order”. « The application has not been brought with clean hands in as much as the applicants have failed to make a full and frank disclosure in the present matter », peut-on lire dans le document. Swaminathan Ragen et Navinchandra Luchoo soulignent que 22 habitants sont des squatters sur les terrains de l'Etat à Cité Barkly et que bien que ces derniers aient reçu des avis, seuls huit d'entre eux ont quitté les lieux. Les défendeurs font ainsi mention de trois familles – soit les Gafoor, Moorar et Dyal – qui sont les contestataires ayant entamé l'action légale.

Si Jean Désiré Laval Gafoor, dans l'affidavit logé en cour, affirme agir au nom des 31 habitants de Cité Barkly, les représentants des ministères susmentionnés soulignent, eux, qu'aucun document n'a été produit pour le démontrer. Selon eux, celui-ci ne détient uniquement qu'un “Building Site Lease”. Dans le contrat, il est stipulé que « should the governement at any time require the land for any purpose, government may cancel this lease on paying fair and equitable compensation ». Or, soutiennent les représentants des deux ministères dans leur affidavit, bien que le gouvernement n'était pas dans l'obligation légale de leur trouver un logement, « a social cell by the State of Mauritius was set up to adresse the social issues surrounding the removal of illegal constructions and compulsory acquisition of land ». Il ressort ainsi que la famille Moorar s'était vue proposer un logement alternatif à Baie-du-Tombeau. Offre qu'elle avait acceptée dans un premier temps pour ensuite revenir sur sa décision et demander une allocation mensuelle pour se trouver une maison dans une autre région.

Concernant la famille Dyal, qui était parmi les premiers contestataires en cour, Swaminathan Ragen et Navinchandra Luchoo font ressortir que leurs maisons ne se trouvent « même pas sur le tracé du métro » et qu'ils ne sont nullement concernés par ce développement. « Any alleged serious harm and prejudice suffered by the applicants and others is as a result of their own acts and doings by illegal encroaching on state lands », concluent les défendeurs. Les habitants de Cité Barkly seront de retour en cour cet après-midi pour connaître la marche à suivre. Ils sont représentés par Mes Razack Peeroo, SC, Assad Peeroo et Nawaz Dookhy ainsi que l'avoué Kaviraj Bokhoree.

Deux terrains en litige

Azam Rujubali dispose, lui, d'un peu plus de 24 heures pour rassembler tous ses documents et venir démontrer en cour qu'il détient bel et bien un bail pour les deux terrains au centre du litige. Il s'agit des lots 428/2 et 428/3 situés rue Mgr Leen. Si Azam Rujubali soutient dans son affidavit que la parcelle de terre 428/3 appartenait à son père et qu'il en est l'héritier depuis le décès de ce dernier, Swaminathan Ragen et Navinchandra Luchoo, qui ont également juré leurs affidavits respectifs pour l'affaire de La Butte, expliquent, eux, que ce terrain, qui appartenait à Mansoor Rujubali, le père du contestataire, avait été renouvelé en 2003 pour une période de 20 ans et qu'il était stipulé clairement dans le contrat que si la personne décédait avant, ledit contrat serait résilié. « In the event of the lessee's death before the termination of this lease, the said lease will come to an end », soulignent les autorités dans l'affidavit. À noter que le père d'Azam Rujubali est décédé en 2008 et que ce dernier n'avait cependant enclenché aucune démarche pour que le terrain soit transféré à son nom.

Pour ce qui est du lot 428/2, qui se trouve à côté du terrain du père d'Azam Rujubali, il appartient à une certaine Gungamah Potaren, qui lui aurait donné la permission d'y construire une maison. Mais le ministère des Terres et du Logement souligne que la location de ce terrain n'avait pas été étendue à Gungamah Potaren et que bien qu'Azam Rujubali avait fait une demande pour être le détenteur légal du contrat à bail de ce lot de terres, le ministère n'avait pas accédé à sa requête. De ce fait, il occuperait le terrain illégalement. « Any alleged risk or peril to the buildings or structures belonging to applicants is attributable to their own illegal encroachment on State land », peut-on lire dans l'affidavit.

Le 21 avril 2017, la famille Rujubali s'était vue proposer la somme de Rs 1 880 100 et Rs 1 509 394 pour les deux lots de terres respectifs. Les Rujubali avaient cependant refusé, estimant que cette offre était insuffisante comparée à la valeur de leurs propriétés. La famille Rujubali sera de retour en cour mercredi avec les documents nécessaires pour soutenir ses dires.