DENIS LESAGE : Beaux Equilibres d'un récitatif…

On connaît Denis Lesage, artiste-musicien. On connaît son jeu en tant que pianiste, imprégné d'une poétique personnelle. Lorsque nous l'avons rencontré en 2015 à Réduit, il s'était présenté comme un artiste, chercheur associant volontiers musique et poésie. En musique, c'est sa grand-mère Rose Treather (pianiste de cabaret à Londres dans les années 1910) qui a exercé une influence sur Denis Lesage en léguant son piano à la mère de ce dernier. En poésie, sa parentèle se situe du côté de Robert Edward Hart, Gordon Rose, Raymond Chasle. Denis vit entre Maurice et Versailles, France. Il détient un maîtrise de musique (Paris, Sorbonne) et se consacre à l'enseignement de la musique. L'actualité de Denis Lesage est marquée par la parution récente d'un petit livre de dix poèmes, « Palmes et Lyre » qui succède à « Pan-dit » (2009). En couverture « la représentation d'un cœur de palmier qui grandit et s'élance au sommet attitré entraîne motu proprio l'imagination artistique à percer la sphère d'écriture brassant Maurice et l'Europe, à la suite d'une passeuse étoile d'Australie. Nos rimes en propre se veulent alors dilater cette aire sensible de thèmes à résonance planétaire… », écrit Denis en avant-propos. Voilà qui est dit. Les emprunts sont épars, mais précieux. Notre poète puise dans un fonds-image (son capital visionnaire) qui va des souvenirs d'enfance au patrimoine local en passant par la musique. Aucune chronologie narrative dans Palmes et Lyre, mais des fragments agencés. Les sensations sont restituées en toute liberté, sans affectation stylistique. Revisités, les récits deviennent poèmes affectés d'un présent de narration ou du passé simple : Noël à cœur ouvert (2011), Monuments de part en part, Roches à eaux, Ma Rose T., Réveil aux assonances, Ombelle… il va du témoignage intemporel au constat. Nul regret, nulle plainte, mais un poème porté par des mots purs – énigme. On peut se demander si le rythme comme valeur musicale ne joue pas un rôle élémentaire dans les poèmes de Denis Lesage pour retrouver dans le passé la matière vibrante du présent. Denis prend parfois la barre en direction des paysages, des monuments pour des harmonies aux sonorités pures. Mais il y a d'autres directions : trouver en soi la rigueur d`une intime cohésion. Le poème n'ayant d'autre finalité que son propre exercice. On perçoit chez Denis Lesage le récitatif d'un poème court, une respiration, une prise en compte distanciée des échos du monde actuel. Palmes et Lyre est une mosaïque de signes, de jeux de mots, d'éclats en miroir, de silences. C'est in fine un ensemble cohérent, hors des symboles et références : un beau risque pour cette tentative poétique de Denis Lesage.

MORCEAU CHOISI

Réveil aux assonances

Il me vient rêvant à moitié

De composer des mélodies

Où les notes n`entendent plus

Briguer au seuil de la conscience

Quand bien même leurs harmonies

Sûres aussitôt reléguées

Que nées je jure sans outrance

Qu`elles auraient en somme plu…

Mais tous les matins éconduits

Rythmant d`éphémères trophées

Induisaient pile à échéance

La retenue d`autres Sons dus :

Non ceux seuls de nos Retours clés

A rimes, mais du filtre acquis

De chauds Eooibos où du nez lance

Des Chants du toit en paille à cru…

Du samedi 17 au samedi 24 septembre 2016, le public est invité à venir