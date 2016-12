DENTAL REGISTRATION EXAMINATION : Aucune formation à Maurice pour ceux qui échouent

La performance au Dental Registration Examination depuis l’introduction de cette épreuve écrite en 2013 reste très faible. Le taux de réussite au dernier examen, rendu public la semaine dernière, est de 22%, légèrement plus haut que celui de l’examen d’avril 2016 (18%). Parmi les recalés ces dernières années, plusieurs étaient à leur deuxième ou troisième tentative. Et il n’y a pas de possibilité de formation additionnelle à Maurice pour les candidats qui échouent. L’un d’entre eux est reparti à l’étranger et a décroché son permis octroyé par l’Ordre des Dentistes en France. Depuis il exerce dans un cabinet à Paris.

« Le cas de ceux qui échouent à cet examen a déjà été discuté au niveau du Council », affirme le Dr Surendra Kumar Abelak, président du Dental Council. « Mais il n’y a pas d’école dentaire à Maurice où ces jeunes aspirants dentistes auraient pu être encadrés et auraient pu suivre des cours additionnels, comme cela se fait dans d’autres pays. Pour le moment nous n’avons rien pour eux. Nous n’avons aucune autre solution à leur proposer que de reprendre leurs bouquins et repasser sur les différents ‘topics’ chez eux. » Rappelons que le questionnaire pour le Dental Registration Examination est préparé par le National Board of Examinations of India. L’organisation indienne prend aussi en charge la correction des scripts des candidats.

Selon le Dr Surendra Kumar Abelak, ce faible taux de réussite « inquiète le Council ». Cependant le président du DC de même que d’autres dirigeants du conseil gardent espoir en « une amélioration de la performance dès l’année prochaine ». Qu’est-ce qui les rend si optimistes ? « Les autorités ont établi de nouveaux critères académiques pour entreprendre des études en dentisterie et en médecine et c’est une très bonne chose pour le pays », estime le Dr Abelak.

Par ailleurs, le Dental Council recommande fortement aux futurs étudiants de bien se renseigner sur les institutions où ils souhaitent se rendre avant de prendre une décision finale. « Il faut bien réfléchir où aller et obtenir toutes les informations nécessaires sur l’institution qu’ils ont en tête. Il serait bon aussi que les jeunes qui veulent entrer dans la profession se renseignent auprès du Dental Council sur les règlements en vigueur ici afin de ne pas avoir de surprises désagréables au moment des procédures pour l’enregistrement », prévient le président du DC.